Real Madrid Solari no se la juega en Vigo El Real Madrid niega que el partido de Balaídos sea el examen final del técnico, que ha tomado buenas decisiones futbolísticas y no «políticas»

Tomás González-Martín

Santiago Solari no se juega su continuidad en Vigo. El Real Madrid niega esas especulaciones que se basan en otro error de salida: el club blanco no tiene que hacerle un contrato oficial de primer entrenador después del encuentro dominical, como se escucha en tantos lugares. Las opciones laborales de contratos son tantas en nuestra legislación que no hay que cumplir ningún requisito oficial después de la próxima jornada liguera.

El club le pidió que ejerciera de técnico de verdad y tomara las decisiones necesarias con los jugadores, sin guardar galones

Solari es un entrenador provisional, y provisional significa eso, que puede seguir el tiempo que sea hasta que llegue otro: una semana, dos meses, tres años. Todos los entrenadores son provisionales hasta que llegue el siguiente. La resolución de la continuidad de Solari va a depender, indudablemente, de los resultados.

El argentino se ha ganado la continuidad. Solo una debacle en Vigo haría cambiar de posición a los dirigentes del club. Pero el nuevo responsable del plantel no es culpable de nada. Al revés, ha tomado medidas futbolísticas y no políticas. El club le pidió que ejerciese de entrenador y no se casara con nadie. Lo ha hecho.

Hay un cambio claro en los aspectos fundamentales del equipo blanco. Solari no ha mantenido a los ganadores de las Champions en el once, como hizo Lopetegui, sino que ha realizado cambios y ha introducido en las alineaciones a Reguilón, Odriozola, Javi Sánchez y especialmente a Vinicius y Courtois, a quien ha dado la titularidad absoluta tras un reparto de partidos con Keylor que ha durado tres meses.

Navas jugará la Copa y diversos encuentros de Liga y de Champions, no pasará al ostracismo, pero ya no será titular fijo en la Copa de Europa.

Solari sabe que una victoria en Vigo le refrendará en el puesto. Los jugadores y el club están de acuerdo en la conveniencia de su continuidad. Si las cosas funcionan de una manera aceptable, seguirá.