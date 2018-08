Supercopa de Europa | Real Madrid-Atlético Lopetegui: «Bale entrena con la ilusión de un juvenil» El entrenador del Real Madrid ensalza el trabajo del galés y Ramos le da un toque a Klopp y a Cristiano

Rubén Cañizares

@Ruben_Canizares Seguir Enviado Especial a Tallín Actualizado: 14/08/2018 19:20h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si Zidane era parco en titulares, no esperan nada de Lopetegui. Al entrenador vasco será muy complicado pillarle en un renuncio, siempre prudente en sus declaraciones, más aún a las puertas de su estreno oficial como entrenador del Real Madrid: «Tenemos mucha ilusión y nos hemos preparado bien. Espero un partido al límite física, táctica y mentalmente que requerirá nuestra mejor versión».

Lopetegui quiere que el equipo se olvide cuanto antes del exitoso pasado, y a pesar de las numerosas preguntas por lo complejo de su reto, solo mira al futuro: «Zizou hizo un trabajo extraordinario con éxitos increíbles, pero es pasado. No vamos a mirar atrás, sino adelante con confianza y con trabajo para consolidarnos en los éxitos».

En esos éxitos no estará Cristiano Ronaldo, pero sí Gareth Bale, cuyo rol ha cambiado por completo tras el adiós del luso. Julen está encantado con él: «Nos encanta que esté con nosotros. Está muy motivado, con mucha ilusión y está trabajando muy bien desde el principio de la temporada. Estamos encantados con su actitud y con su ilusión. Es un súper profesional que está entrenando con la ilusión de un juvenil. Estamos convencidos de que hará una gran temporada».

Ramos contesta a Klopp

Ante que Lopetegui, fueron los dos capitanes blancos quienes atendieron a los medios presentes en Tallín, y ahí estaba Ramos para ajustar cuentas a su manera con Jurgen Klopp, insistente en su crítica hacia el capitán por le jugada que en la que se lesionó Salah en la final de la Champions de Kiev: «Ya expliqué esa acción en su día. No voy a agarrar el brazo a nadie, de hecho me lo agarra él a mí primero. La opinión de Klopp es respetable, pero quizás lo hace para justificar el por qué perdió la final, y no es la primera que pierde. Que se ocupe de lo suyo, algunos llevamos muchos años demostrando un nivel muy alto, a ver si él puede decir lo mismo como entrenador. Para que se quede un poco más tranquilo, le he votado como uno de los mejores entrenadores del año».

También el capitán habló sobre las palabras de Cristiano, asegurando que la Juventus sí que era una familia. Ramos aquí fue más comedido y también intentó no dramatizar su adiós: «Aquí siempre nos hemos sentido una familia. La clave del éxito ha sido que siempre lo hemos sido, y a él le hemos sentido partícipe de esa familia. La pérdida de un jugador tan importante es negativa, pero no por eso vamos a dejar de ganar. A lo largo de la historia han pasado cracks y ha seguido ganando. Nos tocará dejar esto a nosotros y el Real Madrid seguirá adelante, pase lo que pase el Madrid no dejará de ganar. Cris ha decidido cambiar de etapa y ojalá le vaya bien a él y a nosotros».