Real Madrid Zidane: «Cuento con Keylor, no me ha dicho que quiera irse» El técnico evita el caso Neymar: «Yo pienso en ganar mañana, estoy deseando que llegué el 2 de septiembre para que se acabe el mercado»

Mientras la telenovela de Neymar acapara las parrillas, Zidane ataca su primer partido de la temporada en el Bernabéu, una semana después de vencer en Vigo en un encuentro que muchos esperaban fuera su condena. El entrenador blanco subrayó el estado de la plantilla y eludió el caso del brasileño: «Solo pienso en ganar mañana, yo entiendo que me pregunten siempre de todo eso, pero estoy deseando que llegue el día 2 de septiembre para que se acabe el mercado y se acaben todas estas preguntas».

Habló del futuro de Keylor y negó la mayor: «No contemplo la salida de Keylor, cuento con él, no me ha dicho que quiera irse».

Zidane: «Estoy contento con Bale, jugó bien en Vigo, pero no por demostrar sus condiciones que conocemos, sino porque defendió muy bien»

El responsable deportivo del líder se enfrenta al club que dirige su antiguo compañero y amigo Ronaldo Nazario de Lima, que tiene como cedidos del Real Madrid a Lunin, De Frutos y Javi Sánchez, que tienen permiso para enfrentarse a su club de procedencia. Han cambiado las tornas. Ahora pueden jugar contra los equipos que poseen sus derechos: «No sé si es justo o no que un jugador tuyo pueda enfrentarse a su club de procedencia, pero así son las reglas y las acepto».

El técnico francés cuenta con Bale y James como «novedades» respecto al plantel con el que trabajó durante un mes. Lo dos hombres, puestos en el mercado hasta hace diez días, cambiaron su situación y ahora son dos jugadores importantes. «Estoy contento con Bale, jugó bien en Vigo, pero no por demostrar sus condiciones que conocemos, sino porque defendió muy bien». Valoró de James: «James es un jugador importante, por eso está aquí y mañana verán si juega o no».

El colombiano espera debutar con el Real Madrid dos años después. El galés espera mantener la titularidad conseguida hace una semana en Balaídos. Y Vinicius también: «Estoy contento con James», remató.

Son baja Asensio, Brahim, Hazard, Mariano, Rodrygo y Modric, sancionado. El técnico debe hacer dos descartes.