Real Madrid Zidane: «Ellos reaccionaron, ellos corrieron y ellos ganaron» El francés dio una lección a los jugadores en el descanso con «cuatro cosas bien dichas», dijo Reguilón

Tomás González-Martín @tgm46 Actualizado: 06/04/2019 19:23h

Zidane se la jugó frente al Eibar . Sus jugadores, saliera quien saliera, debían luchar por orgullo y dignidad. Y no lo hicieron en el primer tiempo. No aseguró los riesgos tras la derrota en Valencia. No es el culpable de lo sucedido esta temporada y no quiere apagar fuegos con alineaciones de seguridad. pero ese riesgo sale caro. El Real Madrid jugó muy mal ante el Eibar. El entrenador francés quiere observar a sus futbolistas y frente al conjunto guipuzcoano sacó a Valverde, Nacho y Reguilón para sentar a Ramos y Casemiro. Y Zidane sufrió. El primer tiempo fue malo. Pero sus«cuatro cosas bien dichas» del intermedio cambiaron al Real Madrid: «Hablamos en el descanso y ellos fueron los que reaccionaron. Estoy contento por esa reacción. Corrieron, se ayudaron, estuvieron mas juntos y ganamos».

El francés se la jugó con una defensa débil. Ramos y Nacho no funcionan. Se vio ante el Ajax. Y una media con Isco, Modric y Valverde significa que solo el uruguayo defiende. Bale y Asensio se paseaban. Y el Eibar, dominante, marcó el 0-1 a los 40 minutos. El murmullo de pitos a la media hora de juego se convirtió en pitada general en el minuto 40 ante el 0-1 y la desidia de ciertos futbolistas. Sus palabras en el banquillo lo transformaron todo. Benzema marcó dos goles y tuvo otros cuatro: «Benzema está muy bien, como siempre, es un gran jugador, es el de antes, el de siempre. Y tengo que decir que realiza su mejor temporada porque le ayudan sus compañeros».

El técnico realizó cambios muy tarde en la segunda parte porque los once titulares mejoraron mucho en el segundo acto. Es una realidad difícil la de Zidane, con unos hombres que no aspiran a títulos y esperan un cambio de plantilla: «Es complicado porque estos futbolistas necesitan mayor confianza, como se vio en el primer tiempo. Pero son muy grandes jugadores y lo demostraron en el segundo tiempo. Estamos trabajando para ser segundos, pero es difícil jugar para nada y lo de fuera tampoco ayuda. Sacaron el orgullo mis hombres y por eso ganamos. Ellos reaccionaro, ellos corrieron y ellos ganaron». El secreto lo desveló Reguilón: «Cuatro cosas bien dichas del míster».