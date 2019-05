Real Madrid Zidane elogia la Copa de Europa: «Lo conseguido por el Madrid en cinco años fue impresionante» La estrepitosa derrota del Barcelona y la remontada del Tottenham «ponen en valor lo complicado que es ganar la Champions»

Zidane valoró la importancia de los éxitos del Real Madrid en el último lustro. La estrepitosa derrota del Barcelona en la Champions ha dejado sin nivel la obtención de la Liga. Ahora es cuando mejor se reconoce el lustro triunfal del conjunto blanco, con cuatro Copas de Europa conquistadas en cinco años. Preguntamos al entrenador francés por la relevancia de esas cuatro Ligas de Campeones del Real Madrid, tres de ellas a su mando, esas que Alfredo Pérez Rubalcaba, madridista incondicional, tanto disfrutó, recordando como una comparación lógica la era de Di Stéfano y Gento. Zinedine siempre manifiesta que para él la Liga es muy importante, pero los hechos han puesto en valor supremo los éxitos en la competición europea. La estrepitosa derrota del Barcelona ha puesto en la diana a Valverde, aunque haya ganado la Liga: «Cuando digo que la Liga es importante subrayo que es el trabajo del día a día el que te mantiene vivo para luchar después por la Champions y la Copa. La Champions es muy importante. Lo conseguido por el Real Madrid en cinco años, con cuatro Copas de Europa, fue impresionante».

«Le digo a la afición que tenga ilusión, porque habrá cambios», señala Zidane, que habló de la reaparición de Benzema: «Se entrenó bien y jugará, es normal que piense en su récord de goles». Lleva 30 y quiere superar los 32 de la campaña 2011-12

El francés destaca la belleza de las dos eliminatorias vividas esta semana en la Liga de Campeones: «No sé si han sido las más bellas de la historia, pero como aficionado fue también impresionante y disfruté mucho».

Keylor no se entrenó en el campo por acusar molestias y no jugará en Anoeta

El responsable del Real Madrid anticipó que el club dará esperanzas a los seguidores blancos con vistas al futuro, en forma de fichajes: «Le digo a la afición que tenga ilusión, que habrá cambios». No entró a valorar las palabras de Barnett respecto al porvenir de Bale. Sí enjuició el futuro de Llorente: «Es un futbolista que me gusta y dije que merece jugar con continuidad. En el Alavés la tuvo y lo hizo muy bien. Aquí hay muchos futbolistas importantes y yo le concedí partidos, pero unos juegan más y otros menos, es la vida».

La portería no tiene morbo mañana. Jugará Courtois. Keylor sufre unas molestias musculares y no se ejercitó hoy en el césped. Zidane ha dado los dos últimos encuentros al belga, porque no le había visto jugar en su equipo por culpa de varias dolencias. Ramos y Reguilón también son baja, además de Odriozola.

Brahim es el delantero que más le ha gustado. Habló de su situación, de la que hemos escrito hoy en ABC. Analizó si con 19 años y los fichajes que se auguran tendrá sitio o si será mejor cederle: «Lo veremos, tiene 19 años y hay que analizarlo».