Real Madrid Zidane mantiene a Courtois El entrenador madridista elige y alinea también ante el Villarreal a Vallejo, Brahim y Valverde

Zidane elige para el presente y para el futuro. Frente al Villarreal mantiene a Courtois en la portería y a Vallejo en la defensa, para alinear en el once a Brahim, y a Valverde, dos de los jugadores que más le gustan.

La alineación es: Courtois; Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo; Modric, Casemiro, Valverde; Lucas, Mariano ( que observa que Jovic puede llegar) y Brahim . Vinicius saldrá en la segunda parte.

Ayer, el responsable deportivo del Real Madrid fue enigmático al responder a las preguntas sobre el rendimiento de Bale con valoraciones generales de un equipo que no funcionó en Vallecas, con la excepción de Brahim y de Courtois. «¿De verdad Bale merece tener más oportunidades?», le cuestionamos. No contestó con palabras, lo hizo con hechos unas horas más tarde: no. El galés fue descartado para el partido de esta tarde frente al Villarreal. Lo verá desde el palco de los profesionales no convocados.

Bale le ha fallado, pero no es el único; el capítulo de su viaje a Cardiff desde Vallecas es lo de menos. Es feo, da mala imagen, pero no es fundamental. Otros jugadores se marcharon de viaje el lunes por la mañana y mandaron fotos en bañador por redes sociales, pero no se destaca porque no hubo foco mediático como sucedió en Vallecas. La clave es rendir y Bale no ha rendido

La decisión del francés es una advertencia definitiva. Le ha concedido varias oportunidades para constatar su actitud y le ha fallado. Tiene uno de los salarios más altos y no rinde al nivel que se le augura. Hay que decirlo con claridad: Zidane no cuenta con el británico para la próxima temporada.

Al entrenador ya no le vale la exposición del número once en el césped, porque no se revaloriza con sus actuaciones. Al revés, los pitos en el Bernabéu, que sufrió injustamente ante el Athletic sin haber tocado el balón, perjudican su situación. La única buena noticia que tiene este descarte es que Bale no se enfrentará a esos silbidos en su estadio. Aunque al galés le gustaría jugar y contestar con un gol. Ya lo intentó en las últimas citas en casa y no lo consiguió.

Rodrygo y Militao, ya fichados, esperan a Jovic, Hazard, Pogba y un lateral izquierdo como novedades

Su viaje desde Vallecas a Cardiff, aquella misma noche, tras el ridículo presenciado ante el Rayo fue un hecho nada bonito, que ofrece una mala imagen, pero que muchos futbolistas han hecho a lo largo de los años. Otros profesionales se marcharon de viaje el lunes y no se dice, porque lo hicieron diez horas después, sin el foco mediático. Algunos publicaron en las redes sus fotos en bañador lejos de Madrid. Ese no es el tema. Lo fundamental es que Bale no ha sido convocado porque no juega bien. No es el único. Bastantes compañeros tampoco han rendido. Modric y Ceballos fueron descartados también ayer. Bale, es cierto, se ha visto en la diana por el coste de su traspaso, 101 millones, y por su inadaptación.

Bale, Ceballos, Isco, Mariano, Reguilón y Llorente encabezan la lista de transferibles o posibles cedidos

Zidane regresó al banquillo en marzo y quería hacer una revolución, pero se ha dado cuenta que no puede contratarse a diez hombres y echar a otros diez.

Vendrán cinco o seis fichajes y se irán seis o siete de sus pupilos actuales. Sus palabras reflejaron el retorno al realismo al valorar la plantilla del futuro: «Habrá cambios, pero muchos jugadores se quedarán aquí». Militao y Rodrygo, contratados para el siguiente curso, esperan a Jovic, Pogba, Hazard y un lateral izquierdo en la lista de adquisiciones. Serían seis novedades que afectarían a todas las líneas.

Un plantel de 22 o 23 mimbres

Zidane desea contar con un plantel corto, de veintidós o veintitrés jugadores. No quiere tener a veinticinco hombres, a doce suplentes cada semana, a siete profesionales no convocados en cada partido. Por ello habrá más bajas que altas. Bale, Marcos Llorente, Ceballos, Mariano, Reguilón e Isco encabezan la lista de posibles traspasos.