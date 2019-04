Real Madrid Zidane: «No estoy quemado, tengo mucha energía» El técnico tiene las cosas claras para el futuro: «Sé lo que quiero para la próxima temporada y lo hablaré con el club y con los jugadores

Zidane piensa en presente y planifica el futuro. No le gustó el primer tiempo en Leganés y ha trabajado con sus hombres para exigirles mayor rendimiento. Quiere más. Examina a sus jugadores y valora su actitud y compromiso. Quien no tenga esas dos cualidades no seguirá la próxima temporada con él. Agustín Herrerín les dio un ejemplo de dedicación que deben perpetuar. El preparador observa que tiene mucho desgaste de trabajo de desgaste antes de iniciar la ilusionante campaña que viene. Se le cuestionó si le está quemando este final de campaña: «No me quema, te digo que no estoy quemado, tengo mucha energía».

«Hablaré con el club para ver los perfiles de jugadores que quiero para la próxima temporada»

El francés no podrá contar mañana ante el Athletic con Ramos, Vinicius, Odriozola y Courtois. Recupera a Kroos para el centro del campo. «Operan a Odriozola esta tarde. El equipo se entrena muy bien y debemos jugar bien». Una de las cuestiones es el futuro de Bale.

El galés ha manifestado varias veces por medio de su representante, Jonathan Barnett, que desea continuar. El entrenador debe decidir y hablar con él. Le preguntamos al marsellés si Bale le ha comunicado directamente que desea seguir o si le consta que haya expuesto al club que no desea marcharse. El responsable deportivo del Real Madrid fue franco: «No he hablado con Bale, no he hablado con ningún jugador y eso lo veremos a final de temporada. Tengo las cosas muy claras para el futuro, sé muy bien lo que quiero y hablaré con el club de los perfiles de jugadores que quiero para la próxima temporada». Y remató: «El próximo año habrá cambio de sistema».

Los jugadores desean rendir homenaje de Agustín Herrerín con una victoria y dedicarle una victoria, mañana frente al Athletic. «El Athletic ha mejorado mucho y se juega su clasificación para Europa. Tenemos que hacer un buen partido».

Vinicius debe esperar: «Iremos despacio con él, es importante recuperarse bien». Y aseguró que Vallejo jugará: «Es un futbolista muy interesante y va a jugar. Las molestias físicas le han perjudicado en estas dos últimas temporadas».