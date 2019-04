Real Madrid Zidane pone al rojo vivo la portería: juega Courtois El belga debuta con el francés, en un once que da juego a Llorente, Ceballos, Mariano y Vallejo

Tomás González-Martín @tgm46 Actualizado: 28/04/2019 19:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Zidane ejecuta una nueva revolución en el once. Afirma que no hace «castings», porque ya sabe qué jugadores quiere, pero sus alineaciones hacen pensar en exámenes parciales de cada hombre en cada partido.

Si en Getafe jugaron Keylor, Nacho, Reguilón, Brahim, Valverde, Isco, Kroos y Bale, en Vallecas lo harán inicialmente Courtois, Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo, Modric, Dani Ceballos, Llorente, Kroos, Mariano y Bale. El guardameta belga debuta con Zinedine.

El Real Madrid ataca su última salida consecutiva en la región madrileña con la visita al Rayo Vallecano, un equipo acuciado por el descenso que no podrá alinear a Raúl de Tomás, cedido por el conjunto blanco. Zidane elogia a De Tomás: «Es muy buen jugador, yo lo tuve en el Castilla y necesitaba competir en Primera. Además de hacer muchos goles (14) se asocia muy bien con sus compañeros y sabe jugar al fútbol». El técnico comparte la potestad de los fichajes con la dirección deportiva de club. Dice que él no tiene todos los poderes, como se augura: «Yo no mando ni en mi casa, que manda mi mujer».

«Raúl de Tomás estuvo conmigo en el Castilla y necesitaba jugar en Primera; es un buen jugador, marca muchos goles y se asocia muy bien con sus compañeros, sabe jugar al fútbol». El marsellés convoca a Llorente, Mariano y Ceballos y descarta a Reguilón, Vinicius y Valverde

¿Hazard y Bale son compatibles?: «Los grandes jugadores siempre pueden jugar juntos. En mi época decían que Djorkaeff y yo éramos incompatibles. ¡¡Vaya tontería!!»

Le cuestionamos al técnico francés si los sueños se cumplen en el Real Madrid. Neymar ha dicho que su sueño sería jugar al lado de Hazard. El marsellés fue rotundo: «Sí, los sueños se cumplen en el Real Madrid. Ya veremos que pasa». Sin mencionar nombres, subrayó que sabe muy bien lo que quiere: «Yo he expuesto al club los perfiles de jugadores que deseo traer». Le preguntamos si Bale y Hazard pueden jugar juntos y espetó: «Los grandes jugadores siempre pueden jugar juntos. En mi época decían que Djorkaeff y yo éramos incompatibles. ¡¡Vaya tontería!!»

Valoró a Bale y su porvenir. El año pasado, cuando sentenció la Champions en Kiev, dijo que si no era titular se iría. No se marchó. Ahora está en el mercado. Zidane fue sucinto: «Ha tenido minutos conmigo y jugará más veces en estos cuatro partidos». Benzema no se entrenó ayer y no jugará. Sufre una dolencia en el bíceps femoral de la pierna izquierda y se perderá dos o tres partidos de los cuatro que restan en la Liga.