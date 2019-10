La gimnasta sevillana Ana Pérez, baza española en el Mundial de Stuttgart La deportista sevillana busca de forma individual o por equipos el pasaporte para los Juegos de Tokio 2020

La sevillana Ana Pérez es una de las bazas españolas del Mundial de Gimnasia que arranca este viernes en Stuttgart (Alemania), donde, por encima de todo, los participantes buscarán la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La idea es conseguirlo por equipos junto a Roxana Popa, Cintia Rodríguez, Alba Petisco, Marina González y, como suplente si no hay novedad, Alba Asencio. Sin embargo, la experiencia previa de Ana Pérez fue obtener el pasaporte para Río 2016 a través de su particpación individual al terminar entre las 20 mejores, aunque la sevillana no quiere ir sola de nuevo a la cita olímpica. Los Mundiales comienzan este viernes con la primera de las dos jornadas de la clasificación por equipos femeninos y se prolongarán hasta el día 13.

«La cosa está difícil, es un objetivo complicado porque todo el mundo quiere lo mismo, pero nosotras estamos trabajando un montón y tenemos esperanza», dijo Pérez a EFE, quien señaló que la concentración del verano ha sido dura pero el objetivo les da fuerza. Vigésima tercera en el anterior mundial, en el que el equipo español fue decimoctavo, desea mostrar en Stuttgart lo mucho que siente que ha madurado en los dos últimos años «como deportista y como persona». «Me quedo con eso, con todo lo que he ganado, mi forma de ver la gimnasia, de entenderla, se sentirla. Es lo que quiero llevarme. Quiero seguir disfrutando de cada entrenamiento y de cada competición», dijo.

Ana Pérez, que hará los cuatro aparatos, detalló cómo serán sus ejercicios: «En suelo he subido dificultad y, a pesar de ello, siento que lo domino bastante bien. En barra hago lo mismo de siempre, pero he ganado un plus de seguridad que se nota. En salto estamos ahí, decidiendo si subimos dificultad o mantenemos. Y en paralelas también hemos subido dificultad y estamos intentando limpiar todo y que el día de la competición salga a pedir de boca».

Lucía Guisado, la seleccionadora femenina, aseguró que sus gimnastas «han hecho unos entrenamientos muy buenos todo el verano y están con muchas ganas, muy motivadas para luchar por una clasificación que es bastante difícil. Pero no vamos a dejar pasar ni el más mínimo detalle», prometió. Estados Unidos, Rusia y China ya están clasificados. Sus rivales por la plaza, calculó, serán Hungría, Ucrania, Rumanía, México y las Coreas.

«Hemos preparado un equipo con gimnastas que todas hacen el concurso completo, unas con más categoría y otras con menos, pero todas están preparadas. En principio es fija Ana, pero Cintia y Roxana también tienen muchas posibilidades», dijo. «Ana Pérez está más motivada si cabe que en el ciclo anterior. Entonces fue una novedad. Ahora ya sabe a lo que va, ya sabe lo que es disfrutar de unos Juegos Olímpicos y sus palabras en Río fueron: 'a mí esto me está gustando mucho pero me gustaría compartirlo con un equipo'. Yo le dije, 'a mí también, que solo contigo me aburro»", contó la técnica.

El equipo masculino, dirigido por Fernando Siscar, tiene como componentes a Néstor Abad, Joel Plata, Nicolau Mir, Thierno Boubacar y Adriá Vera. Entre ellos, Abad y un segundo gimnasta aún sin confirmar harán el concurso completo, los seis aparatos. Ray Zapata quedará como suplente.