Más de 11.000 corredores ya han confirmado su participación en el Zúrich Maratón de Sevilla Este año se han planificado más puntos de animación oficial que nunca, con hasta 21 «Hot Spots»

ABC

La próxima edición del Zurich Maratón de Sevilla será una de las que más público y animación congregue en 35 años de historia, ya que además de que el nuevo circuito que recupera la salida y la llegada al corazón de la ciudad en beneficio de los asistentes y corredores especialmente en los últimos kilómetros, este año ha planificado más puntos de animación oficial que nunca, con hasta 21 «Hot Spots» en los que la música y el ritmo ayudarán a los maratonianos a seguir adelante y sumar metros hasta cruzar la línea de meta.

Habrá más bandas de música y DJ’s que nunca, y servirá para que también más público y familiares se congreguen en esos sitios para ver pasar la serpiente multicolor de los corredores, en la que ha se han confirmado más de 11.000 inscripciones.

Los puntos de animación musical oficiales se ubicarán en: Paseo Cristóbal Colón. (Junto a la Torre del Oro), Torneo - Estación de Autobuses Plaza de Armas (a la salida del viaducto, enfrente Centro Comercial), Av. La Resolana (frente Hotel Trip Macarena), Rotonda de la Estación de Santa Justa, C/ Greco, esquina con Av. de Andalucía. (Antigua fábrica Cruzcampo), c/Luis de Morales (a la altura del Hotel Los Lebreros), Av. de La Palmera – Glorieta Plus Ultra, Plaza de España, Av. de la Constitución. (cerca parada de Metrocentro), Plaza Nueva, Glorieta Duquesa Cayetana de Alba (antes de cruzar Puente La Barqueta), c/Puerta de la Barqueta (Rotonda con c/ José de Gálvez), Alameda de Hércules, c/ Samaniego coincidiendo con el Medio Maratón, c/Luis Montoto esquina c/Juan Antonio Cavestany, Glorieta de El Cid, Av. Diego Martínez Barrio, Pl. San Martín de Porres, Glorieta entre c/Alfredo Kraus y c/Virgen de la Oliva, y Av. Alcalde Manuel del Valle, Ronda de Capuchinos.

Además, por séptimo año consecutivo, el Zurich Maratón de Sevilla convoca el concurso de fotografía «Maratón fotográfico» y mejora sus premios gracias a la colaboración con el distribuidor fotográfico y tienda Martín Iglesias SL. Habrá reconocimientos para los tres mejores fotógrafos, con un primer premio de 300€ y una Cámara réflex Canon 4000D, con objetivo 18-55 mm, bolsa y tarjeta de memoria SD de 16 GB, un segundo premio de 200€ y Cámara compacta Canon IXUS 185, y un tercer premio de 100€ y un trípode Hama Star 64.

El Zurich Maratón de Sevilla cumple el 17 de febrero su trigésimo quinta edición y por segundo año ha recibido el máximo reconocimiento por parte de la IAAF, el IAAF Gold Label. Con su nuevo diseño de carrera con salida y meta en el Paseo de las Delicias se facilita que el público pueda comprobar la evolución de los corredores hasta en cuatro puntos diferentes sin necesidad de desplazarse de las zonas de salida y meta, entre los kilómetros 12 y 34 alrededor de la Glorieta de Marineros Voluntarios/Plaza de España y Prado de San Sebastián. Aquellos que decidan ampliar el radio tienen en 2 kilómetros hasta seis puntos de contacto en los que presenciar el paso de corredores. Se asegura un final espectacular desde el kilómetro 34, situado en la Plaza de España, hasta la meta en el 42.

El Zurich Maratón de Sevilla, organizado por el Ayuntamiento de Sevilla y Motorpress Ibérica, cuenta con la inestimable colaboración de sus sponsors y colaboradores principales: Zurich, New Balance, Banco Santander, Carrefour, Solan de Cabras, Loagind, Physiorelax y ABC de Sevilla.