Un sevillano gana el oro en el Mundial de piragüismo junior La delegación española ha ganado cinco medallas en los primeros dos días de campeonato

El sevillano Cayetano García de la Borbolla ha ganado la medalla de oro de la categoría C1 200 en el Mundial Júnior y sub 23 de piragüismo que se celebra en la ciudad rumana de Pitesti este fin de semana. La delegación española ha sumado, además, otras dos medallas la de bronce el gallego Gabriel Martínez en el júnior K1 200, y en categoría sub-23 la plata el gallego Pablo Graña.

Estas tres medallas se suman a las dos que el murciano Pablo Sánchez, por un lado, y el asturiano Miguel Serrano y el madrileño Adrián del Río, por otro, han logrado sendos bronces en la categoría junior K1 y K2 respectivamente.

Cayetano García de la Borbolla se proclamó campeón del mundo júnior de C1 200 en una regata en la que hizo una salida «muy rápida» que le permitió situarse en cabeza, si bien el ucraniano no se lo puso fácil, ya que «subió mucho y al final creo que incluso iba delante de mí, pero en esos últimos metros he conseguido pasarle y justo en la tirada final fue el momento en el que me adelanté», manifesto el piragüista al finalizar la prueba.

El sevillano, que entrena en el Centro de Tecnificación de Murcia a las órdenes de Antonio Molina, asegura que la medalla de oro obtenida en el Mundial júnior le permite «cumplir un sueño; desde pequeño quería estar aquí en el Campeonato del Mundo júnior y sub-23 y este año lo he conseguido. Después de tanto sacrificio ganar la medalla de oro es impresionante. Ahora aún me queda la prueba de C4».

García de la Borbolla confiesa que la prueba de 200 metros entrenando se le hacía «a veces larga», ya que le «costaba» llegar al final aunque hoy no fue así al encontrarse «muy motivado, con fuerza para apretar al final y conseguir la medalla de oro».

Se declara admirador de David Cal, al que considera el «mejor de todos los tiempos, nadie tiene 5 medallas olímpicas como él. Para mí y creo que para todos siempre será el mejor», y también menciona como un «referente» a su compañero del Club Náutico Gonzálo Martín, un sub-23 que ya triunfa en categoría sénior.