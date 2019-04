Tenis Críticas a Nadal sobre la igualdad de sueldos La tenista argentina Paula Ormaechea respondió a las declaraciones del balear sobre si deben cobrar lo mismo hombres y mujeres

Rafael Nadal nunca se niega a responder nada. Ni en cuestión de elecciones generales en España ni sobre igualdad de salarios y premios en el tenis. Al balear le preguntaron sobre unas declaraciones de Victoria Azarenka, en la que señalaba que tanto hombres como mujeres deberían jugar al mejor de tres sets y no de cinco porque así «se verían partidos de mejor calidad al no estar tan cansados».

Y esta fue la respuesta del español: «Estoy un poco cansado de que se vea como que siempre estamos en contra de las mujeres. No es así. Es cuestión de quién vende más o menos. No sobre hombres o mujeres. Todos somos personas, pero unos se merecen más y otros menos. Si estamos en la misma empresa y hago mejor el trabajo, debería ganar más. No por ser hombre o mujer».

Sin embargo, sus palabras han generado debate y una tenista, Paula Ormaechea, ha mostrado su disconformidad con el discurso:

«A veces estaría bueno que ni opinara del tema. Imagen mundial, dando este mensaje. Así no avanzamos más, querido Rafael!»