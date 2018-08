Cuando Nadal desquició a Paire

Rafa Nadal ya ha dejado atrás una primera parte del curso con cuatro títulos y su undécimo Roland Garros. Y con unas semifinales de arte en Wimbledon contra Novak Djokovic. Pero todo eso es pasado y el balear mira hacia delante. En el Masters 1.000 de Canadá, que se disputa este año en Toronto, consiguió su primera victoria ante Benoit Paire (6-2 y 6-3) de forma contundente aunque se le viera todavía con falta de ritmo en un segundo set con demasiados errores con el saque.

Sin embargo, su rival todavía ofreció menos tenis. Pasa una mala racha el francés, con lesiones y sin encontrarse en la pista. terminó desquiciado, con la raqueta destrozada en multitud de golpes y sin obtener ni un momento de paz ante un Nadal que sacó puntazos como este:

PHENOME-NADAL.



Stunning chase down from @RafaelNadal in this game of cat and mouse...#RogersCuppic.twitter.com/3Xg9oImByA