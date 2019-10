El desafortunado pelotazo de Zverev a un cámara y su inaudita reacción

Estos días se esta jugando en Shanghái (China) el penúltimo Masters 1.000 de la temporada, con Rafa Nadal como principal ausencia. El número uno del mundo Novak Djokovic ha firmado esta mañana su pase a cuartos de final tras imponerse a John Isner. Otro de los favoritos, Alexander Zverez, se jugará su clasficación ante Andréi Rubliov, aunque antes ha sido el protagonista de una desafortunada acción.

En su partido de dieciseisavos contra Jeremy Chardy, al que ganó en un partido muy disputado en ambos sets [7(15)-7(7); 6(13)-6(3)], Zverez propinó un pelotazo involuntario a uno de los cámaras de televisión que filmaban el partido. El desafortunado golpe no tuvo mayores consecuencias, pero sí detuvo el juego durante unos instantes.

Being a cameraman comes with some pretty unique Health & Safety risks... 🤣#RolexSHMasterspic.twitter.com/LJYvUCs7pZ