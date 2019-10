El divertido «troleo» de la Academia de Rafa Nadal a Roger Federer

El caso de Rafa Nadal y Roger Federer es único. Pese a mantener una de las rivalidades deportivas más importantes de la historia, el español y el suizo mantienen una relación de amistad muy especial. Rivales encarnizados por algunos de los títulos más importantes del mundo, ambos tenistas se profesan un respeto y un cariño nada habitual en la alta competición. Por eso pueden protagonizar episodios como el vivido en las últimas horas y que ha encandilado a las redes sociales.

En el curso de una entrevista para el diario deportivo italiano 'La Gazzetta dello Sport', Roger Federer confesó que entre sus planes tras la retirada del tenis profesional podría estar transmitir sus conocimientos a las promesas del tenis. Y no tuvo inconveniente en afirmar que la Academia de Rafa Nadal sería un buen lugar para hacerlo. Incluso aseguró que no dudaría en mandar allí a sus hijos.

Estas declaraciones llegaron a oidos de la gente de la academia, que no tardaron en contestar a través de su perfil oficial en la red social Twitter, y con gran sentido del humor.

«Hola Roger Federer. ¿Podrías, por favor, enviarnos tu currículum? ¿Tienes alguna noción de español? Gracias», respondió la 'Rafa Nadal Academy' al ganador de veinte Grand Slams...

Hi @rogerfederer! Could you please send us your CV? Do you have any notions of Spanish? Thanks in advance. https://t.co/qH3BOteJnv