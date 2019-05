Novak Djokovic ya está en semifinales. Antes de salir al Estadio Manolo Santana, que le esperaba a partir de las 12.00 horas. La razón es la baja de última hora de Marin Cilic.

El croata, que nunca había alcanzado los curtos de final del Mutua Madrid Open, anunció su retirada una hora antes del partido.

De esta forma, el número 1 y espera rival en las semifinales, que saldrá del encuentro entre Roger Federer y Dominic Thiem, que comienza no antes de las 17.00 horas.

.@DjokerNole is through to the #MMOpen semi-finals with @cilic_marin pulling out of the match today through illness. pic.twitter.com/7fkwUbtLo8