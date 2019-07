Djokovic-Bautista, semifinales de Wimbledon, en directo

Actualizado: 12/07/2019 13:57h

Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Roberto Bautista Agut 30 - 40 SET 2 1 - 3

El revés de Roberto Bautista Agut se va fuera 15 - 40 SET 2 1 - 3

El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera 15 - 30 SET 2 1 - 3

Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red

Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Roberto Bautista Agut se va fuera 0 - 15 SET 2 1 - 3

Derechazo afortunado desde el fondo de la pista de Roberto Bautista Agut que toca la red y consigue el punto CONFIRMA BREAK! Se coloca 3-1 y encarrila el segundo set del partido! Esperemos que mantenga la ventaja y pueda poner el 1-1 en la general! Ace de Roberto Bautista Agut con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic 15 - 40 SET 2 1 - 2

Roberto Bautista Agut estrella su golpe de derecha en la red

0 - 40 SET 2 1 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Roberto Bautista Agut que supera a Novak Djokovic y consigue el punto 0 - 30 SET 2 1 - 2

Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red 0 - 15 SET 2 1 - 2

El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera JUEGO Y BREAK PARA BAUTISTA! Ahora pudo hacerlo! Se pone 2-1 al primer descanso del segundo set y sirve para el 3-1! Veremos cómo afronta esta ventaja! 0 - 0 SET 2 1 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Roberto Bautista Agut que supera a Novak Djokovic y consigue el punto

DOS BOLAS DE BREAK PARA ROBERTO! 15 - 40 SET 2 1 - 1

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Roberto Bautista Agut que supera a Novak Djokovic y consigue el punto 15 - 30 SET 2 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto 0 - 30 SET 2 1 - 1

Impresionante passing shot de Roberto Bautista Agut desde el fondo de la pista supera a Novak Djokovic y le sirve para ganar el punto 0 - 15 SET 2 1 - 1

El revés de Novak Djokovic se va fuera

JUEGO EN BLANCO! Se lo devuelve Bautista y pone el 1-1! Al menos ha empezado mejor este segundo set. Podrá efectuar la remontada? Saque plano de Roberto Bautista Agut, el resto de Novak Djokovic se va fuera 0 - 40 SET 2 1 - 0

El revés de Novak Djokovic se va fuera Ace de Roberto Bautista Agut con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic 0 - 15 SET 2 1 - 0

El revés de Novak Djokovic se va fuera

Primer juego para Djokovic! Muy cómodo el serbio. No parece que Roberto, a este nivel, pueda hacer nada contra Nole. Le deja en blanco en el inicio del segundo set. 0 - 0 SET 2 1 - 0

El passing shot de Roberto Bautista Agut se va fuera 40 - 0 SET 2 0 - 0

Remate desde el centro de la pista de Novak Djokovic que no da opciones a Roberto Bautista Agut 30 - 0 SET 2 0 - 0

El revés de Roberto Bautista Agut se va fuera Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Roberto Bautista Agut se va fuera

JUEGO Y SET PARA DJOKOVIC! Multitud de errores de Roberto Bautista! Djokovic aguanta bien la posición y juega con solvencia atrás y en la red, algo que ha tenido martirizado al tenista español. Veremos si consigue igualar el partido. 0 - 0 SET 1 6 - 2

El golpe de derecha de Roberto Bautista Agut se va fuera BOLA DE SET! 40 - 30 SET 1 5 - 2

Roberto Bautista Agut estrella su golpe de revés en la red 30 - 30 SET 1 5 - 2

Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Novak Djokovic supera a Roberto Bautista Agut y gana el tanto

Segundo servicio liftado de Roberto Bautista Agut, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 15 SET 1 5 - 2

Remate desde la red de Roberto Bautista Agut que no opciones a Novak Djokovic 15 - 0 SET 1 5 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto Juego en blanco! Se pone 5-2 el serbio y encarrilla todavía más su primer punto de partido en el encuentro! Lo tiene más que complicado Bautista si quiere remontar... Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Roberto Bautista Agut

Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Roberto Bautista Agut no puede precisar el resto y la bola se va fuera Ace de Novak Djokovic con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Roberto Bautista Agut Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Roberto Bautista Agut se va fuera JUEGO BAUTISTA! Se mantiene en el partido, a pesar de estar un break abajo, y mantiene viva la esperanza de remontar este prmer set! Djokovic es muy potente al resto del castellonense. Saque plano de Roberto Bautista Agut, el resto de Novak Djokovic se va fuera

40 - ADV SET 1 4 - 1

El globo defensivo de Novak Djokovic se va fuera 40 - 40 SET 1 4 - 1

Novak Djokovic con una volea cercana a la red consigue el punto Ace de Roberto Bautista Agut con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic 30 - 30 SET 1 4 - 1

Novak Djokovic con una volea cercana a la red consigue el punto 15 - 30 SET 1 4 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto

0 - 30 SET 1 4 - 1

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Roberto Bautista Agut que supera a Novak Djokovic y consigue el punto 0 - 15 SET 1 4 - 1

El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Juego para Djokovic! Parecía que Roberto se estaba despertando, pero volvió a mantener su saque y se pone 4-1 en el primer set. Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Roberto Bautista Agut 40 - 30 SET 1 3 - 1

El golpe de derecha de Roberto Bautista Agut se va fuera

30 - 30 SET 1 3 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto 15 - 30 SET 1 3 - 1

El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera 15 - 15 SET 1 3 - 1

Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red 15 - 0 SET 1 3 - 1

El revés de Roberto Bautista Agut se va fuera PRIMER JUEGO DE BAUTISTA! A pesar de los errores, ha conseguido rascar su primer punto en el partido ante un Djokovic que está pletórico!

0 - 0 SET 1 3 - 1

El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Saque plano de Roberto Bautista Agut, el resto de Novak Djokovic se va fuera 40 - 40 SET 1 3 - 0

Roberto Bautista Agut estrella su golpe de revés en la red 40 - ADV SET 1 3 - 0

El revés de Novak Djokovic se va fuera 40 - 40 SET 1 3 - 0

Remate desde el centro de la pista de Novak Djokovic que no da opciones a Roberto Bautista Agut

Saque plano de Roberto Bautista Agut, el resto de Novak Djokovic se va fuera 30 - 30 SET 1 3 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto 15 - 30 SET 1 3 - 0

Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red 15 - 15 SET 1 3 - 0

Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red 15 - 0 SET 1 3 - 0

El revés de Roberto Bautista Agut se va fuera

3-0! Primer descanso del partido y se va con ventaja el número 1 del ránking! Roberto comete muchos errores. Ya lleva 9 no forzados ante solo 1 de Djokovic... Esa es la gran diferencia en este inicio del partido. 0 - 0 SET 1 3 - 0

La contradejada de Roberto Bautista Agut se estrella en la red ADV - 40 SET 1 2 - 0

El revés de Roberto Bautista Agut se va fuera 40 - 40 SET 1 2 - 0

La volea de Novak Djokovic se va fuera 40 - 30 SET 1 2 - 0

El golpe de derecha de Roberto Bautista Agut se va fuera

30 - 30 SET 1 2 - 0

El golpe de derecha de Roberto Bautista Agut se va fuera 15 - 30 SET 1 2 - 0

Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red 15 - 15 SET 1 2 - 0

El revés de Novak Djokovic se va fuera Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Roberto Bautista Agut se va fuera Break para Novak Djokovic! Se produce la primera rotura de partido. Roberto Bautista no ha jugado bien en su primer saque y ha cometido muchos errores de nuevo. Comienza por detrás.

0 - 0 SET 1 2 - 0

El revés de Roberto Bautista Agut se va fuera Dos bolas de break para Novak Djokovic! 40 - 15 SET 1 1 - 0

Roberto Bautista Agut estrella su golpe de derecha en la red 30 - 15 SET 1 1 - 0

El golpe de derecha de Roberto Bautista Agut se va fuera 15 - 15 SET 1 1 - 0

Contradejada de Roberto Bautista Agut con la que supera a Novak Djokovic y gana el punto

15 - 0 SET 1 1 - 0

Roberto Bautista Agut estrella su golpe de derecha en la red Primer juego para Djokovic! Comenzó bien Bautista con un resto ganador de derecha implacable, pero cometió un par de errores que permitieron a Nole hacerse con su primer servicio. 0 - 0 SET 1 1 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Roberto Bautista Agut se va fuera 30 - 15 SET 1 0 - 0

El revés de Roberto Bautista Agut se va fuera

15 - 15 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Roberto Bautista Agut se va fuera 0 - 15 SET 1 0 - 0

Gran resto de derecha de Roberto Bautista Agut que supera a Novak Djokovic y consigue el punto COMIENZA EL PARTIDO! Ya saltan los dos tenistas a la pista de juego! En breves instantes, tras el sorteo inicial, tendrá lugar el calentamiento previo al inicio del choque! Esto está a punto de caramelo! Vamos con ello! Así que no se vayan muy lejos! En breves instantes tendrá lugar el inicio de las semifinales de Wimbledon! La primera bala la dispararán Novak Djokovic y Roberto Bautista! Ambos buscan hacer historia! Les esperamos!

El serbio buscará alcanzar una nueva final en Wimbledon. Sería la sexta que disputara, habiendo ganado cuatro de las cinco anteriores. El objetivo es igualar a Bjorn Borg como el tercer tenista que más títulos ha levantado en este torneo de Londres (cinco). La última vez que Novak Djokovic alcanzó las semifinales de Wimbledon y cayó derrotado fue en 2012 ante Roger Federer, por lo que parece que la misión de Roberto Bautista se complica. El vigente campeón parte como claro favorito en el torneo para mantenerse en lo alto del Hall de la Fama británico y repetir por segunda vez una final consecutiva tras las tres cosechadas entre 2013 y 2015. Novak Djokovic también ha perdido tan solo un set hasta esta ronda de semifinales. Además, se paseó ante David Goffin en la ronda anterior con una victoria más que contundente. Aparte de enfrentarse al número 1 del ránking, lo que tiene en contra es la falta de inexperiencia en este tipo de rondas en los Grand Slams, puesto que esta es la primera vez que Roberto Bautista llega tan lejos.

Roberto Bautista ha tenido un camino más o menos factible hasta llegar a esta ronda del torneo. Solo ha cedido un set en esta edición de Wimbledon, siendo ante Guido Pella en la ronda de los cuartos de final. Sin embargo, el balance general es más favorable a Nole, que ha ganado a Roberto Bautista en 7 de las 10 ocasiones en las que se han visto las caras. La ventaja para el tenista español es que nunca se han enfrentado en hierba hasta ahora. El de Castellón de la Plana ya sabe lo que es ganar a Novak Djokovic. De hecho, lo ha logrado en los dos enfrentamientos que ha disputado ante el serbio en este 2019: Doha y Másters 1000 de Miami. En esta edición histórica en la que hay un español en cada una de las dos semifinales, esperemos que ambos se enfrenten en la final del Grand Slam británico. Sin embargo, tanto Roberto Bautista como Rafa Nadal tienen un duro escollo por delante. Muy buenas tardes a todos! Llegamos a las semifinales de Wimbledon! Nos acercamos al final de este apasionante campeonato! Hoy, en el primer enfrentamiento, veremos el choque entre Novak Djokovic y Roberto Bautista!