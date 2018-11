Djokovic-Isner en directo

Actualizado: 12/11/2018 20:56h

Ya saltan los dos tenistas a la pista de juego! En breves instantes, tras el sorteo inicial, tendrá lugar el calentamiento previo al inicio del partido! Esto está a punto de caramelo! Vamos con ello! Partidazo de altura en Londres! Veteranía contra novedad en el torneo de los grandes. Novak Djokovic busca alcanzar otra final en el campeonato ante un John Isner que busca ser la sorpresa del torneo. A las 21:00, mínimo, tendrá lugar el comienzo del choque! Les esperamos! También cuenta con peores números que Novak Djokovic en partidos disputados sobre pista dura, y es que ha ganado 21 y ha perdido 13 en lo que va de año (61%). En su carrera, ha ganado 280 y perdió 158 (63%). La desventaja para el estadounidense es su nivel de novato en el campeonato, puesto que es la primera vez que va a tomar parte del torneo de los más grandes del año en el tenis.

Sin embargo, de llegar al tercer set del encuentro, las estadísticas no se posicionan del lado de Djokovic, puesto que el serbio ha ganado 8 encuentros en este último set, pero ha perdido 6 (57 1%). Por su parte, John Isner ha sido algo más decisivo en este aspecto ganando 15 y perdiendo 10 (60%). Además, la superficie dura no se le da nada mal a Novak Djokovic. El tenista serbio ha ganado 27 de los 32 disputados en este tipo de pista este año (84 4%) y, en general, 535 triunfos y 100 derrotas (84 3%). Novak Djokovic disputa esta competición por undécima vez en su carrera deportiva y se ha alzado con la victoria del torneo en cinco ocasiones. En sus últimas cinco participaciones (desde 2012 a 2016), el serbio ha llegado a la final en todas ellas y ganó cuatro, perdiendo la última ante Andy Murray. De los 10 partidos disputados entre Novak Djokovic y John Isner, nueve se han disputado sobre superficie dura y cinco de esos encuentros se han marchado al tercer set. Es en dos de estos choques donde el norcarolinés consiguió la victoria sobre el serbio. El balance es claramente favorable para el tenista serbio, puesto que ha conseguido ganar en ocho de los 10 partidos en los que se ha enfrentado al deportista estadounidense. Sin embargo, desde 2015 no se han visto las caras en un mismo torneo.

Muy buenas noches a todos! Bienvenidos a otro encuentro más de esta Copa de Maestros 2018 que se disputa en Londres. Hoy acogeremos el choque que enfrenta a Novak Djokovic y a John Isner en el primer partido que van a disputar ambos en el torneo.