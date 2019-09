Djokovic no está preparado para el sumo

«No me siento demasiado en forma para el sumo». Esa fue la cruda confesión de Novak Djokovic después de hacer su primera incursión en el popular deporte japonés. El tenista serbio, número uno en su deporte, participó en un acto con un par luchadores apenas unas horas antes de hacer su debut en el torneo ATP 500 de Tokio. Y constató que sus condiciones no son las mejores para esta antigua disciplina de lucha.

Djokovic intentó con todas sus fuerzas mover de su sitio a uno de los dos luchadores profesionales de sumo, pero le resultó imposible mientras este se reía del «pequeño» serbio.

«Creo que con unos cuantos kilos más estaría preparado para la competición», bromeó el número uno mundial. «El peso ideal sería seguramente tres veces lo que peso ahora mismo», concretó.

«Es impresionante ver hasta qué punto son ágiles», compartió el serbio después de su experiencia y tras reconocer que cuando era pequeño veía con su padre los combates de Akebono, luchador hawaiano que llegó a convertirse en 'Yokozuna', grado supremo del sumo.

Thank you Tokyo for honoring me with the experience of your sacred sumo sport 🙏🏼😃🤼‍♂️ #NovakGoesSumohttps://t.co/ZfyDVCcXmTpic.twitter.com/WBVqar0kS2