Tenis Djokovic se rinde ante Rafael Nadal antes de la temporada de tierra El serbio colgó el cartel de favorito al balear a las puertas de una nueva temporada de torneos de tierra

A las puertas de una nueva temporada de tierra, el cirtuito ATP dirige sus miradas hacia el gran dominador de la arcilla en los últimos años, Rafael Nadal. El actual número dos del mundo aspira a capitalizar éxitos en Montecarlo (donde ha ganado las últimas tres ediciones y un total de once), Condo de Godó (otros once títulos), Madrid (cinco), Roma, (ocho) y, como gran punto rojo en su calendario, Roland Garros (once).

Es por ello que ni quien a día de hoy es el único tenista capaz de mirar por encima del hombro al balear en lo que a clasificación ATP se refiere, el serbio Novak Djokovic, cede el cartel de favorito a Nadal. «Creo que Rafa es siempre un muy claro favorito en cualquier pista de tierra batida del mundo y eso no cambia», declaró el Serbio en la previa de Montecarlo. Para el número uno del mundo, si el español está «físicamente bien», es el «número uno» en tierra «sin lugar a dudas.

Djokovic apuntó también a quienes se presumen como sus grandes oponentes en la lucha por dominar el polvo de ladrillo en este 2019. En concreto, se fijó en Zverev, del que apunta que «lo ha hecho bien en tierra en los últimos años». Thiem, uno de los últimos que consiguió batir a Nadal en su superficie predilecta, fue otro de los nombrados. Y «Roger», como se dirigió a Federer el serbio, «es genial para el tenis». «Creo que está bastante abierto», resumió.

Puntos a defender

Más allá de la importancia que los torneos de tierra tienen para la confianza de Nadal, termómetro de sus temporadas como han terminado siendo, afrona una cantidad de puntos importantísima si pretende mantenerse en las posiciones nobles del ranking. En Montecarlo tendrá que defender 1.000, más 500 en Barcelona, 180 en el Mutua Madrid Open, 1.000 en Roma y 2.000 en Roland Garros. Un total de 4.680 puntos, suficientes para deducir que el sino de su temporada depende prácticamente de su desempeño en «su» tierra.