Elegante mensaje de Djokovic a Nadal tras su operación

Novak Djokovic, número uno de la lista ATP, ha enviado este miércoles un mensaje de ánimo y de pronta recuperación al español Rafa Nadal, quien fue sometido el pasado lunes a una artroscopia en el tobillo derecho.

«Te envío mis mejores deseos y esperanzas para que tengas una rápida recuperación tras la operación, amigo», dedicó Djokovic a Nadal a través de su cuenta de Twitter.

Sending my best wishes and hopes for fast recovery after surgery my friend 🙏 https://t.co/NZLWrtJ6j7