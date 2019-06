Roland Garros El enfado de Djokovic con el juez de silla El árbitro, el español Jaume Campistol, amonestó al serbio por excederse en el tiempo y este le recriminó: «¿Has jugado alguna vez al tenis?»

Novak Djokovic evidenció su enfado durante las semifinales de Roland Garros ante Dominic Thiem. Lo hizo el viernes, en la primera entrega, muy molesto con la lluvia y el viento porque era casi imposible jugar, y también el sábado, discutiendo con el juez de silla después de que este le amonestara por excederse en el tiempo entre punto y saque.

En la reanudación, Jaume Campistol, árbitro español encargado del Djokovic-Thiem, lanzó un aviso al serbio por ir más allá de los 25 segundos permitidos antes de ejecutar su saque. Djokovic terminó perdiendo ese set después de haber recuperado un break, y en el descanso se dirigió al juez muy contrariado.

«¿Has jugado alguna vez al tenis? Entonces sabrás que en esta situación, con 6-5, después de un punto largo, la grada sigue aplaudiendo... Te has hecho un nombre ya, has hecho que se te conozca desde ahora. Te has ganado todo el crédito», le recriminó el número uno a Campistol.

Ya en la reanudación, con 4-1 en el quinto set, volvió a enfadarse con el árbitro porque, en el primer punto, Djokovic entendió que una bola de Thiem se había ido fuera y el juez le corrigió y la dio por buena.