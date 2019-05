Mutua Madrid Open Federer: «Mis hijos hacen que me siga sintiendo joven» El suizo ha escogido Madrid para volver a la tierra después de dos años sin pisar esta superficie. Habla de sus expectativas con ABC e insiste en que disfruta más ahora que tiene 37 años

Seguir Enrique Yunta @Traban Actualizado: 06/05/2019 01:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En un rinconcito de la sala de jugadores de la Caja Mágica, y mientras algún que otro tenista se entretiene con las maquinitas o el tenis de mesa, emerge Roger Federer con un saludo arrebatador, voz firme, educadísimo y profesional. Vuelve a la tierra después de dos cursos sin mancharse las zapatillas y escoge el Mutua Madrid Open (ausente aquí desde 2015) como punto de partida pensando en Roland Garros, una incógnita su estado en una superficie que no ha dominado tanto como las otras. Mañana, en sesión nocturna, el campeón de 20 grandes debuta ante el vencedor del duelo entre Richard Gasquet y Alejandro Davidovich, y ya advierte de que puede pasar de todo. Sin embargo, a sus 37 años vive el tenis de otra manera y comparte con ABC sus inquietudes controlando en todo momento la situación, pues tiene un pico de oro.

¿Cómo se siente cerca de los 38 años?

Me siento joven, de hecho sigo siendo joven. Muy joven, diría. En realidad, mis hijos (tiene cuatro) me hacen mantenerme así. Y eso es perfecto.

¿Y en qué cosas o en qué situaciones nota la edad?

Seguramente, el momento en el que noto que me estoy haciendo mayor como tenista es cuando me surge un problema. Antes, si tenía un dolor de espalda, me duraba, qué sé yo, un día y se iba. Ahora quizá son tres días, una semana... Las cosas duran más, definitivamente. Pero, por contra, hacerse mayor tiene cosas positivas. Tienes la experiencia necesaria para saber cómo prevenir. Cuando eres joven y te das un golpe, piensas: «¡Oh, Dios mío!». Entras en pánico. Ahora escuchas lo que te dice tu cuerpo.

¿Se ha sorprendido a sí mismo por seguir aquí?

Si echo la vista diez años atrás y me dicen que voy a estar jugando en Madrid, preparando Roland Garros, que soy el cuatro del mundo... Seguramente hubiera dicho que no. Quizá me imaginaba en el top 20, puede que top 10. Pero cuatro, no. Hubiera dicho que quizá sí que estaría jugando todavía, pero no a este nivel. No juego por jugar. Mi objetivo sigue siendo el de ganar, si siento que no puedo alzar más trofeos ni vencer a los mejores es mejor parar. Sigo disfrutando, he superado los 100 títulos, fui número uno de nuevo el año pasado...

¿Cómo siente ahora el tenis comparado a sus primeros años?

Ahora disfruto más, es más relajado. Lo miro todo con más perspectiva. Sé cómo manejar a la prensa, cómo manejar mi vida familiar, el circuito, los viajes, la preparación, el trabajo, lo que tengo que hacer... Ahora diferencio más rápido las prioridades. No me tengo que entrenar tanto como antes, importa más la calidad. Debo tener cuidado para no cargarme demasiado y eso me permite tener más tiempo, puedo estar más con los niños y con mi mujer, y escojo los torneos que quiero jugar. Las decisiones son más fáciles, las tomo pensando en mí. Antes estaría sin dormir pensando en Roma, en si juego ahí la semana que viene, en los fans, en lo que me gusta el torneo, en lo bien que se come... Y hoy pienso que me siento bien y que puedo jugar, pero antes me pregunto: «¿Es bueno para mí, o no?». Las decisiones son más fáciles con mi edad.

Usted, Nadal y Djokovic han estado mandando en los últimos 15 años. ¿Qué tiene eso de positivo para el tenis y cuáles son los aspectos negativos?

Nosotros tres, con Murray y Wawrinka, no hemos permitido que otros hayan ganado más Grand Slams o hayan sido número uno. Yo creo que ahora las cosas están cambiando un poco. Khachanov ganó París-Bercy el año pasado, Tsitsipas me ganó en Australia y viene muy fuerte, Thiem también me ganó en Indian Wells... Hay sorpresas, hay nuevas caras. Seguro que Denis Shapovalov y Felix Auger-Aliassime van a ser peligros en el futuro. Será interesante ver cómo evoluciona esto. Pero creo que nuestro dominio ha sido positivo porque los tres somos completamente diferentes: en estilo de juego, en personalidades, en el trato con los medios...

¿Cómo ha sido su vuelta a la tierra?

Muy bien, muy divertido. Tuve suerte, hacía buen tiempo en Madrid cuando empecé. Eso me ayudó porque recuerdo hace tres o cuatro años, cuando empecé a entrenarme aquí, estaba nevando. Pero estoy feliz de la decisión que tomé, creo que alrededor de diciembre, cuando empecé a sentir que definitivamente quería volver a jugar en tierra. Fue una apuesta correcta.

¿Cuesta, a su edad y después de dos cursos sin competir en esta superficie, adaptarse?

Me he tenido que acostumbrar a cómo construir el punto porque juegas más en la línea de fondo, tienes la posibilidad de jugar más ángulos y con la altura es difícil coger un poco de ritmo. Tampoco ha sido un gran reto, para ser honesto, pero el entrenamiento es una cosa y otra los partidos, son una historia completamente diferentes. Hay muchas expectativas, pero sé que en Madrid hay que jugar bastante rápido y que aquí la altura es determinante, pero en estos entrenamientos me he encontrado a mí mismo.

¿Por qué ha escogido el Mutua Madrid Open y no otros torneos como Barcelona?

Creo que era lógico tomar Madrid como punto de partida. Tenía tiempo suficiente para prepararme y después hay tiempo suficiente para llegar bien a París. Es un gran torneo, un muy buen torneo muy bien organizado. Me gusta mucho estar aquí y he tenido éxito en el pasado. Es así de simple, fácil elección.

¿Le emociona jugar en el nuevo estadio de Roland Garros?

Sí, sí. No conozco todos los cambios ni sé cómo ha evolucionado París en los últimos años. Especialmente el último, pues tomé la decisión de no jugar ahí muy pronto y apenas lo seguí, únicamente vi algunos juegos de Cecchinato. No tenía noticias del techo en la central, tampoco de que la pista 2 había desaparecido, que donde había el jardín han construido otra cancha, que la pista 1 también va a desaparecer... Me he enterado de todo esto las últimas semanas. Me sentiré joven al pisar Roland Garros, como si fuera un nuevo evento para mí. Tengo ganas, la verdad.

Es favorito siempre que se juega en pista rápida o en hierba, pero pierde esa condición en tierra. ¿Lo acepta? ¿Juega con menos presión?

Este año, en ese sentido, está bien. Vosotros, yo mismo, mi equipo... Nadie sabe qué esperar de mí en la tierra. Puede ser algo muy bueno o la nada. Puede pasar de todo, pero lo cierto es que las expectativas son bajas. Básicamente porque por mucho que me haya entrenado muy bien, en tierra las cosas son diferentes y los milagros no suceden a menudo. Estoy listo, pero no sé si lo suficiente.

Este año, de todos modos, las cosas son diferentes. Nadal no ha empezado demasiado bien, Novak después de Australia ha tenido algún bajón...

Parecen diferentes ahora, pero no es así.

¿Por qué lo dice?

Bah. ¿Quiénes son los número uno y dos del mundo? No han estado debajo de una piedra este último año. Rafa no ha perdido en primera y en primera de Montecarlo y Barcelona, ha hecho semis y semis. Suena terrible por ser Rafa, pero todo el mundo estaría feliz con esos resultados. Ves a Medvedev y le dices: enhorabuena por hacer semis en Montecarlo y final en Barcelona. En cambio, ves a Rafa hacer dos semifinales y le preguntas: «¿estás bien?». Entiendo la expectación por sus resultados, pero hay mucha tierra por jugar en estas dos semanas y luego llega Roland Garros. Al mejor de cinco sets, en París... Rafa y Novak serán los favoritos, naturalmente. Djokovic ha ganado los tres últimos grandes del tirón, Rafa defiende el título, creo, así que tiene que ser el máximo candidato. Lo que pase aquí no creo que sea tan importante para ellos, ni para Thiem que ya está preparado o incluso para mí. Puede que lo sea más para gente como Zverev, Wawrinka, Nishikori, Del Potro...

El año que viene son los Juegos Olímpicos. ¿Sabe lo que tiene que hacer para clasificarse con el cambio de formato de la Copa Davis?

Bueno, primero vamos a ver si estoy en los Juegos, no tengo ni idea. Pero en cualquier caso me queda muy lejos. Si no juego, me da igual cómo clasificarme. De todas maneras, tengo que enterarme de cómo funciona la regla de clasificación con el cambio de la Davis. Ahora mismo no son un objetivo.