Anderson tomó ventaja en la primera ocasión de romper a su rival en el cuarto juego, mucho más agresivo al resto que un Thiem que no hizo ni cosquillas al saque del finalista este año en Wimbledon. En el segundo set se igualó más esa batalla en el servicio hasta una muerte súbita en la que se intercambiaron los puntos de partido con los de set, hasta que la moneda salió cara para Anderson.

El suizo parecía manejar el partido, sin lograr hacer daño al resto, pero en la muerte súbita del primer set comenzó a asomar una vertiente de errores que no supo controlar. El japonés arrasó en el desempate y supo reaccionar a un 'break' en contra como inicio el segundo set. Federer se dejó muchos golpes y permitió que Nishikori caminara sólido hacia la victoria.

Actualizado: 12/11/2018 09:04h

Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión del partido. Ha sido un placer. Hasta la próxima, reciban un cordial saludo. Por su parte, Kei Nishikori ha comenzado con victoria en tres de sus cuatro participaciones en la Copa de Maestros y logra hoy una victoria de enorme prestigio frente a Roger Federer para afrontar con gran confianza sus dos próximos compromisos en el torneo londinense. DATO. Federer ha superado el Round Robin en 14 de sus 15 participaciones en la Copa de Maestros. Solo falló en su cita con las semifinales en 2008, cuando perdió dos de sus tres partidos de la primera ronda ante Gilles Simon y Andy Murray. Solo en 3 de sus 15 participaciones en la Copa de Maestros, Federer ha perdido en su partido inaugural. Cayó en 2007 contra Fernando González, en 2008 frente a Gilles Simon, mientras que en 2013 perdió contra Novak Djokovic.

DATO. Kei Nishikori logra su primer triunfo sobre Federer desde 2014. Desde la victoria del jugador japonés en el Masters 1000 de Miami de este año, el suizo se había impuesto en los seis últimos duelos, pero hoy el asiático ha dado todo un recital en su debut en estas ATP Finals. VICTORIA DE KEI NISHIKORI !!! El tenista japonés da la sorpresa en esta primera jornada del grupo Lleyton Hewitt al derrotar al seis veces campeón de este torneo. Segundo servicio liftado de Kei Nishikori, Roger Federer no puede precisar el resto y la bola se va fuera Salva la primera bola de partido Federer, pero le quedan otras dos a Nishikori. 15 - 40 SET 2 3 - 5

El revés de Kei Nishikori se va fuera

TRES PUNTOS DE PARTIDO PARA NISHIKORI !!! Saque liftado de Kei Nishikori, Roger Federer no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque liftado de Kei Nishikori, Roger Federer no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 15 SET 2 3 - 5

Roger Federer estrella su golpe de revés en la red Juego para Federer. Cumple con su parte el suizo, pero ahora Nishikori tiene la opción de cerrar el partido con su servicio.

Ace de Roger Federer con un saque plano que no puede devolver Kei Nishikori 40 - 15 SET 2 2 - 5

Fabuloso resto de revés de Kei Nishikori que no consigue devolver Roger Federer 40 - 0 SET 2 2 - 5

Revés desde el centro de la pista de Roger Federer que supera a Kei Nishikori 30 - 0 SET 2 2 - 5

El golpe de derecha de Kei Nishikori se va fuera Saque liftado de Roger Federer, Kei Nishikori no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Federer está en estos momentos fuera del partido y la resistencia del japonés ha terminado por noquear al campeón suizo. Confirma Nishikori el break con un juego en blanco y el tenista nipón acaba de dar un golpe de autoridad tremendo en el O2 Arena de Londres. Segundo servicio liftado de Kei Nishikori, Roger Federer no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque liftado de Kei Nishikori, Roger Federer no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 30 SET 2 2 - 4

Roger Federer estrella su golpe de derecha en la red

Segundo servicio liftado de Kei Nishikori, Roger Federer no puede precisar el resto y la bola se va fuera BREAK DE NISHIKORI !!! Segunda vez en este set que logra romper el saque de Federer y lo cierto es que el japonés pone al seis veces campeón de este torneo contra las cuerdas. 0 - 0 SET 2 2 - 4

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Kei Nishikori que supera a Roger Federer y consigue el punto BOLA DE BREAK PARA NISHIKORI !!! Tercera oportunidad del partido para el jugador japonés... Roger Federer falla su segundo servicio, doble falta

30 - 30 SET 2 2 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Roger Federer que supera a Kei Nishikori y consigue el punto 15 - 30 SET 2 2 - 3

Roger Federer estrella su golpe de revés en la red 15 - 15 SET 2 2 - 3

La volea de Roger Federer se va fuera 15 - 0 SET 2 2 - 3

El golpe de derecha de Kei Nishikori se va fuera Sigue mostrando consistencia Nishikori y Federer continúa enlazando buenos golpes con errores no forzados. Demasiados para el suizo. No termina de encontrar la consistencia necesaria y, aunque queda mucho, el jugador japonés está dando muestras de tener el partido amarrado.

0 - 0 SET 2 2 - 3

El passing shot de Roger Federer se va fuera 30 - 40 SET 2 2 - 2

Roger Federer estrella su golpe de derecha en la red Ace de Kei Nishikori con un saque liftado que no puede devolver Roger Federer 30 - 15 SET 2 2 - 2

Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Roger Federer supera a Kei Nishikori y gana el tanto 15 - 15 SET 2 2 - 2

Kei Nishikori estrella su golpe de revés en la red

Saque liftado de Kei Nishikori, Roger Federer no puede precisar el resto y la bola se va fuera Juego muy cómodo ahora para Federer. Lo cierra con un ace el suizo y lo cierto es que necesitaba un juego así para recuperar confianza después de perder el tie break del primer set y tirar por la borda la rotura de saque con la que comenzó en este segundo parcial. Ace de Roger Federer con un saque liftado que no puede devolver Kei Nishikori Saque liftado de Roger Federer, Kei Nishikori no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 15 SET 2 1 - 2

Roger Federer estrella su golpe de revés en la red

Saque liftado de Roger Federer, Kei Nishikori no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 0 SET 2 1 - 2

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Roger Federer que supera a Kei Nishikori y consigue el punto Confirma Kei Nishikori el break conseguido en el juego anterior y eso le permite llevar la iniciativa en el tanteador en esta segunda manga. Lo cierto es que el tenista asiático está oponiendo una férrea resistencia y vemos a un Federer que comienza a desesperarse por momentos, nada cómodo sobre la azulada pista del O2 Arena de Londres. 0 - 0 SET 2 1 - 2

Roger Federer estrella su golpe de derecha en la red 40 - ADV SET 2 1 - 1

El golpe de derecha de Roger Federer se va fuera

40 - 40 SET 2 1 - 1

El golpe de derecha de Kei Nishikori se va fuera 30 - 40 SET 2 1 - 1

El revés de Roger Federer se va fuera Saque liftado de Kei Nishikori, Roger Federer no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 15 SET 2 1 - 1

El juez de pista ordena repetir el tanto 30 - 15 SET 2 1 - 1

El revés de Kei Nishikori se va fuera

Kei Nishikori falla su segundo servicio, doble falta Saque liftado de Kei Nishikori, Roger Federer no puede precisar el resto y la bola se va fuera CONTRABREAK DE NISHIKORI !!! Reacciona el tenista japonés justo en su momento más comprometido del partido y el tenista de Basilea sigue sin aprovechar las opciones que le está brindando su rival. 0 - 0 SET 2 1 - 1

El golpe de derecha de Roger Federer se va fuera DOS BOLAS DE BREAK PARA NISHIKORI !!! No habíamos visto ninguna en el primer set y ahora se han producido opciones de rotura en los dos primeros juegos del segundo parcial.

30 - 30 SET 2 1 - 0

Kei Nishikori estrella su golpe de revés en la red 15 - 30 SET 2 1 - 0

Roger Federer estrella su golpe de revés en la red 15 - 15 SET 2 1 - 0

Roger Federer con una volea cercana a la red consigue el punto 0 - 15 SET 2 1 - 0

Roger Federer no consigue superar la red con su volea BREAK DE ROGER FEDERER !!! Ha entregado Kei Nishikori su saque con una doble falta y parece que el japonés ha acusado el esfuerzo realizado en el tie break.

Kei Nishikori falla su segundo servicio, doble falta Saque liftado de Kei Nishikori, Roger Federer no puede precisar el resto y la bola se va fuera TRES BOLAS DE BREAK PARA FEDERER !!! Primeras oportunidades del partido para el jugador suizo. 40 - 0 SET 2 0 - 0

El revés de Kei Nishikori se va fuera 30 - 0 SET 2 0 - 0

Kei Nishikori estrella su golpe de revés en la red

15 - 0 SET 2 0 - 0

Kei Nishikori estrella su golpe de revés en la red Federer no ha conseguido hacer daño nunca desde la zona de resto y ha dejado vivo a su rival en un par de ocasiones en las que se situó con un 0-30 en contra. Ha restado con mucha intención el suizo, pero el japonés, muy rápido de piernas, ha logrado contrarrestar con varios golpes cogiendo muy pronto el bote, con lo que o ha ganado el punto o ha recuperado la iniciativa. NISHIKORI SE LLEVA EL PRIMER SET !!! Ha sorprendido el jugador japonés al seis veces campeón de este torneo en el tie break. 0 - 0 SET 1 6 - 7

Roger Federer estrella su golpe de revés en la red

4 - 6 SET 1 6 - 6

El revés de Kei Nishikori se va fuera 3-5. Ajusta Federer el marcador, pero tiene Kei Nishikori dos bolas de set adicionales y ahora tiene dos saques para cerrar esta primera manga. 3 - 6 SET 1 6 - 6

La contradejada de Kei Nishikori se estrella en la red 2 - 6 SET 1 6 - 6

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Roger Federer que supera a Kei Nishikori y consigue el punto CINCO BOLAS DE SET PARA NISHIKORI !!! Tiene ahora Federer dos turnos de saque...

Saque liftado de Kei Nishikori, Roger Federer no puede precisar el resto y la bola se va fuera 1-5. Kei Nishikori afronta el cambio de lado en la pista con una confortable ventaja. 1 - 5 SET 1 6 - 6

El passing shot de Roger Federer se estrella en la red 1-4. Abre hueco ahora Kei Nishikori después de ganar los dos saques de Federer. Y ahora tiene dos turnos de saque el jugador nipón. 1 - 4 SET 1 6 - 6

Roger Federer estrella su golpe de derecha en la red

1 - 3 SET 1 6 - 6

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Kei Nishikori que supera a Roger Federer y consigue el punto 1-2. Ventaja Kei Nishikori. Dominio del saque incluso en esta muerte súbita... 1 - 2 SET 1 6 - 6

Roger Federer estrella su golpe de derecha en la red 1 - 1 SET 1 6 - 6

El golpe de derecha de Roger Federer se va fuera 1 - 0 SET 1 6 - 6

Roger Federer con una volea cercana a la red consigue el punto

Nos vamos al tie break !!! Remontó Nishikori un 0-30 que le ponía el juego cuesta arriba. 0 - 0 SET 1 6 - 6

Roger Federer estrella su golpe de revés en la red Saque liftado de Kei Nishikori, Roger Federer no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 30 SET 1 6 - 5

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Kei Nishikori que supera a Roger Federer y consigue el punto 30 - 15 SET 1 6 - 5

El passing shot de Roger Federer se va fuera

30 - 0 SET 1 6 - 5

La volea de Kei Nishikori se va fuera 15 - 0 SET 1 6 - 5

Kei Nishikori estrella su golpe de derecha en la red Se asegura Federer al menos la disputa del tie break en esta primera manga. Y de nuevo enorme ahora la presión sobre el servicio de Kei Nishikori. Saque liftado de Roger Federer, Kei Nishikori no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - 30 SET 1 5 - 5

Kei Nishikori estrella su golpe de derecha en la red

30 - 30 SET 1 5 - 5

El golpe de derecha de Roger Federer se va fuera Roger Federer falla su segundo servicio, doble falta 30 - 0 SET 1 5 - 5

La volea de Kei Nishikori se va fuera Ace de Roger Federer con un saque plano que no puede devolver Kei Nishikori Kei Nishikori mantiene el tipo con el servicio y este primer set va camino de la resolución en el tie break. Veremos...

Segundo servicio liftado de Kei Nishikori, Roger Federer no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 40 SET 1 5 - 4

Roger Federer estrella su golpe de revés en la red 30 - 30 SET 1 5 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Roger Federer que supera a Kei Nishikori y consigue el punto Segundo servicio liftado de Kei Nishikori, Roger Federer no puede precisar el resto y la bola se va fuera Segundo servicio liftado de Kei Nishikori, Roger Federer no puede precisar el resto y la bola se va fuera

15 - 0 SET 1 5 - 4

Roger Federer con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Kei Nishikori se apunta el tanto Juego en blanco para Federer. El seis veces campeón de este torneo logra su quinto game en este set y mete ahora mucha presión sobre el servicio del jugador japonés. Saque liftado de Roger Federer, Kei Nishikori no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - 0 SET 1 4 - 4

El revés de Kei Nishikori se va fuera 30 - 0 SET 1 4 - 4

Kei Nishikori estrella su golpe de derecha en la red

15 - 0 SET 1 4 - 4

Remate desde el centro de la pista de Roger Federer que no da opciones a Kei Nishikori Aguanta muy bien el jugador japonés con el servicio. En realidad, el partido muestra un claro dominio del saque, sin ninguna opción de break para ninguno de los dos jugadores. 0 - 0 SET 1 4 - 4

Roger Federer estrella su golpe de derecha en la red 15 - 40 SET 1 4 - 3

El revés de Roger Federer se va fuera 15 - 30 SET 1 4 - 3

El golpe de derecha de Kei Nishikori se va fuera

0 - 30 SET 1 4 - 3

El revés de Roger Federer se va fuera 0 - 15 SET 1 4 - 3

El revés de Roger Federer se va fuera Está comenzando a desplegar Roger Federer su mejor juego. Muy rápido de piernas el suizo, aunque lo cierto es que Kei Nishikori se está encontrando de momento muy competitivo con el servicio. Mucha igualdad en este arranque de la contienda. 0 - 0 SET 1 4 - 3

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Roger Federer que supera a Kei Nishikori y consigue el punto 40 - 15 SET 1 3 - 3

Roger Federer con una volea cercana a la red consigue el punto

Roger Federer falla su segundo servicio, doble falta 30 - 0 SET 1 3 - 3

Roger Federer con una volea cercana a la red consigue el punto 15 - 0 SET 1 3 - 3

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Roger Federer que supera a Kei Nishikori y consigue el punto 0 - 0 SET 1 3 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Kei Nishikori que supera a Roger Federer y consigue el punto Saque liftado de Kei Nishikori, Roger Federer no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Segundo servicio liftado de Kei Nishikori, Roger Federer no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 15 SET 1 3 - 2

El golpe de derecha de Kei Nishikori se va fuera Saque liftado de Kei Nishikori, Roger Federer no puede precisar el resto y la bola se va fuera Está comenzando Federer a enlazar golpes ganadores. Lo cierto es que está sirviendo muy bien el helvético y eso le otorga ya una enorme ventaja en el punto. 0 - 0 SET 1 3 - 2

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Roger Federer que supera a Kei Nishikori y consigue el punto

40 - 15 SET 1 2 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Roger Federer que supera a Kei Nishikori y consigue el punto Segundo servicio liftado de Roger Federer, Kei Nishikori no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque liftado de Roger Federer, Kei Nishikori no puede precisar el resto y la bola se va fuera Roger Federer falla su segundo servicio, doble falta Complicado el juego que ha conseguido solventar ahora Kei Nishikori. El tenista nipón tuvo que sobreponerse a dos dobles faltas y un marcador de 0-30 en contra para terminar remontando.

Saque liftado de Kei Nishikori, Roger Federer no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque liftado de Kei Nishikori, Roger Federer no puede precisar el resto y la bola se va fuera Kei Nishikori falla su segundo servicio, doble falta 30 - 40 SET 1 2 - 1

Roger Federer estrella su golpe de revés en la red Saque liftado de Kei Nishikori, Roger Federer no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Saque liftado de Kei Nishikori, Roger Federer no puede precisar el resto y la bola se va fuera Kei Nishikori falla su segundo servicio, doble falta 15 - 0 SET 1 2 - 1

El golpe de derecha de Kei Nishikori se va fuera Intentó ahora mostrarse más agresivo Kei Nishikori desde la zona de resto, pero lo cierto es que no le terminaron de entrar. El resultado fue, de nuevo, un juego con saque muy confortable para el tenista de Basilea, algo que le permite marcharse con ventaja en el tanteador en el primer descanso de la contienda. Saque liftado de Roger Federer, Kei Nishikori no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Segundo servicio liftado de Roger Federer, Kei Nishikori no puede precisar el resto y la bola se va fuera Segundo servicio liftado de Roger Federer, Kei Nishikori no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque liftado de Roger Federer, Kei Nishikori no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 15 SET 1 1 - 1

El golpe de derecha de Roger Federer se va fuera Sólido también con su servicio el jugador asiático. Sin problemas para igualar la contienda.

Segundo servicio liftado de Kei Nishikori, Roger Federer no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque liftado de Kei Nishikori, Roger Federer no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque liftado de Kei Nishikori, Roger Federer no puede precisar el resto y la bola se va fuera Segundo servicio liftado de Kei Nishikori, Roger Federer no puede precisar el resto y la bola se va fuera Sin problemas Federer en el juego inaugural. Le han entrado los primeros al tenista suizo y Kei Nishikori no ha podido oponer demasiada resistencia.

Segundo servicio liftado de Roger Federer, Kei Nishikori no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - 15 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Roger Federer se va fuera 40 - 0 SET 1 0 - 0

Roger Federer con una volea cercana a la red consigue el punto Segundo servicio liftado de Roger Federer, Kei Nishikori no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 0 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Kei Nishikori se va fuera

Saltan ya los dos jugadores a la pista del impresionante O2 Arena de Londres !!! El choque comenzará en unos instantes... Este será el segundo partido en el grupo Lleyton Hewitt. En el primero, Kevin Anderson sorprendió a Dominic Thiem y el sudafricano acabó imponiéndose por al vía rápida, con un resultado de 6-3, 7-6. Por tercera vez en cinco años, Federer y Nishikori se medirán en la fase de grupos de este ATP Finals y en las dos anteriores, en 2014 y 2015, se impuso el jugador de Basilea. Solo cedió cinco juegos en la primera victoria (6-3, 6-2), mientras que su victoria fue más dificultosa en la segunda ocasión (7-5, 4-6, 6-4). De hecho, el jugador japonés no ha conseguido doblegar a Federer desde 2014, cuando se impuso en los cuartos de final del Masters 1000 de Miami. Federer y Nishikori se han enfrentado en nueve ocasiones previas en encuentros oficiales. El tenista suizo domina el cara a cara entre ambos con siete victorias frente a dos derrotas, con seis victorias consecutivas para el suizo en sus seis últimos duelos.

Por su parte, esta es la cuarta participación de Kei Nishikori en este ATP Finals. Tras disputar el torneo en 2014, 2015 y 2016, regresa a este campeonato que reúne a los mejores jugadores de la temporada tras causar baja el año pasado. Su mejor resultado lo alcanzó en 2014 y 2016, alcanzado la ronda de semifinales. Y Federer podría alcanzar esta semana en Londres el 100º campeonato de su trayectoria después de conseguir el 99º en Basilea, en el torneo de la ciudad que le vio nacer. Desde ese 2011 en el que logró su último título en la Copa de Maestros, el jugador de Basilea ha disputado en tres ocasiones la final (2012, 2014 y 2015), cayendo en todas ellas a manos de Novak Djokovic. De hecho, Federer solo ha logrado dos de sus seis victorias en este ATP Finals desde que el torneo se disputa en Londres. El jugador suizo es el tenista con más entorchados en este torneo a lo largo de la historia. Ha logrado seis títulos hasta el momento y aspira a conseguir este año su 7ª corona. No obstante, se trata de un título que se le resiste desde 2011.

Buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido entre Roger Federer y Kei Nishikori, correspondiente a la primera jornada del Round Robin de la Copa de Maestros 2018. Preparados? Comenzamos