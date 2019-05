Mutua Madrid Open De Santana a Feli, el mejor relevo El toledano se estrena como director del torneo después de recibir los consejos de la leyenda, que ya actúa como presidente de honor

La decimoctava edición del Mutua Madrid Open tiene un cambio sustancial en la planta noble de la Caja Mágica. Manolo Santana, la leyenda, pionero del tenis español y el mejor embajador que puede existir del deporte de la raqueta, cede su cargo a Feliciano López, quien ya el año pasado se estrenó como director adjunto y, después de aprender a marchas forzadas y de recibir todo tipo de consejos, se pone al mando con la ilusión de un chaval. «Conoce como pocos el mundo actual del tenis profesional, es una de las figuras clave en el crecimiento del torneo en nuestra ciudad y estoy convencido de que realizará un trabajo excelente. No podría imaginar una figura más adecuada para tomar mi testigo en la Caja Mágica y me atrevo a asegurar que se acercan tiempos ilusionantes para nuestro evento», resume Santana, orgulloso ahora porque se convierte en el presidente de honor del evento. «La felicidad que siento esta temporada no se puede comparar a ninguna otra. Ostentar este cargo es un auténtico privilegio personal que asumo como un tesoro».

Feliciano hace un parón y aparca la raqueta esta semana para centrarse en un trabajo muy distinto, pero igualmente magnífico. «No solo es un honor haber tomado el relevo de Manolo Santana desde mayo de 2018, también porque esta ha sido mi casa desde hace más de 15 años», reconoce Feliciano López, toledano de nacimiento y madrileño de adopción. «Siempre he colaborado mucho y me he sentido muy unido con toda la gente que forma parte de esta gran familia. Desde Ion Tiriac hasta Gerard Tsobanian o Alberto Berasategui». Madrid apuesta, con muy buen ojo, por la tendencia de poner al mando a jugadores que conocen el mundillo a las mil maravillas, tanto el de la ATP como el de la WTA. «Creo que es una gran idea apostar por tenistas aún en activo o recientemente retirados y que podamos estar trabajando en torneos de este nivel. Conocemos el circuito y convivimos a diario con los jugadores, algo importante para saber qué siente el vestuario y qué espera de un torneo».

Con seis títulos en su palmarés, Feliciano López llegó a ser doce del mundo, tiene cuatro Copas Davis y puede presumir de ser el jugador de la historia con más participaciones consecutivas en torneos de Grand Slam, con 68 hasta la fecha. Había jugado todas las ediciones en Madrid, regalando momentos inolvidables en ambos recintos. Pero su nuevo cargo bien merece plena dedicación.