El alemán Alexander Zverev disculpó al público del O2 tras recibir un sonoro abucheo después de derrotar al suizo Roger Federer y señaló que «todo el mundo quiere a Federer en todos lados, porque se lo merece».

«El recogepelotas dejó caer una bola en mitad del intercambio y luego corrió a por ella. Sin pensarlo, detuve el punto, dije que era 'let'. Así son las reglas», dijo Zverev para explicar lo sucedido y lo que provocó luego la reacción de los asistentes.

Drama, drama everywhere 😳



An unforgettable moment at a crucial time in Federer vs Zverev...#NittoATPFinalspic.twitter.com/CzZqTIjszT — Tennis TV (@TennisTV) 17 de noviembre de 2018

«El público no se dio cuenta. Luego me molestó un poco (el comportamiento), y al final me sentí triste un poco con el abucheo y por esa reacción. Tal vez no sabían lo que realmente había pasado», comentó.

«Pero al final le pedí perdón a Roger en la red. Dijo: "Mira, ni siquiera tienes que disculparte. Todo esto es parte del juego. Esto sucede», relató el de Hamburgo.

«Obviamente hay muchos aficionados de Roger, y se merece tenerlos en todo el mundo. Es el mejor jugador de todos los tiempos. También es una de las mejores personas que han jugado en una cancha de tenis. Se merece tener a todos los aficionados del mundo», señaló.

«Creo que en cualquier parte del mundo que juega a Roger, excepto quizás si yo juego contra él en Alemania, le quieren. Tiene, como he dicho, la mayor cantidad de aficionados en todo el mundo, como debe ser, porque es el mejor jugador de todos los tiempos. Como dije, también es una de las mejores personas de todos los tiempos», reiteró el germano.

Anabel Croft, que entrevistó a Zverev a pie de pista tras el partido, terminó pidiendo respeto a la grada tras el abucheo a Zverev.