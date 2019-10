Actualizado: 13/10/2019 10:50h

Así pues, el tenista de Moscú se lleva el primer parcial de la final después de situarse con un cómodo 3-0 de inicio, aunque bien es cierto que Alexander Zverev creció mucho en el partido hasta llegar al final con un marcador parejo y mucha igualdad en la pista. SET PARA MEDVEDEV !!! Le ha devorado la presión a Alexander Zverev, que ha entregado su saque en el juego definitivo con dos dobles faltas consecutivas. Alexander Zverev falla su segundo servicio, doble falta BOBLE FALTA DE ZVEREV !!! Y vaya momento, porque supone la primera bola de set para Daniil Medvedev !!!

Alexander Zverev falla su segundo servicio, doble falta 30 - 30 SET 1 5 - 4

Remate desde la red de Alexander Zverev que no opciones a Daniil Medvedev 30 - 15 SET 1 5 - 4

El revés de Alexander Zverev se va fuera 15 - 0 SET 1 5 - 4

El revés de Alexander Zverev se va fuera Tambén sólido con sus servicios Daniil Medvedev. Puntos muy rápidos ahora del jugador ruso y da un paso más para acercarse a la consecución del primer parcial de la final.

0 - 0 SET 1 5 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Alexander Zverev y consigue el punto 0 - 0 SET 1 5 - 4

Alexander Zverev estrella su golpe de revés en la red 40 - 0 SET 1 4 - 4

El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera 30 - 0 SET 1 4 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Alexander Zverev y consigue el punto 15 - 0 SET 1 4 - 4

El revés de Alexander Zverev se va fuera

Muy buenas sensaciones de Alexander Zverev ahora con su saque. Está manejando a la perfección sus turnos de servicio el tenista teutón. Saque liftado de Alexander Zverev, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque liftado de Alexander Zverev, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 30 SET 1 4 - 3

El revés de Daniil Medvedev se va fuera 15 - 15 SET 1 4 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Alexander Zverev y consigue el punto

0 - 15 SET 1 4 - 3

El revés de Daniil Medvedev se va fuera Reupera sensaciones Daniil Medvedev después de haber perdido el saque anterior. Vuelve a recuperar la iniciativa en el marcador el tenista moscovita. Segundo servicio liftado de Daniil Medvedev, Alexander Zverev no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - 30 SET 1 3 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Alexander Zverev y consigue el punto 30 - 30 SET 1 3 - 3

El passing shot de Daniil Medvedev se estrella en la red

Daniil Medvedev falla su segundo servicio, doble falta Saque liftado de Daniil Medvedev, Alexander Zverev no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 0 SET 1 3 - 3

Alexander Zverev estrella su golpe de revés en la red Consigue equilibrar el set el tenista alemán. Ha salvado una situación muy delicada porque el inicio del jugador ruso sobre la pista china fue arrollador. 0 - 0 SET 1 3 - 3

El passing shot de Daniil Medvedev se va fuera

30 - 40 SET 1 3 - 2

Daniil Medvedev estrella su golpe de derecha en la red 30 - 30 SET 1 3 - 2

Daniil Medvedev estrella su golpe de revés en la red 30 - 15 SET 1 3 - 2

Impresionante passing shot de Daniil Medvedev desde el fondo de la pista supera a Alexander Zverev y le sirve para ganar el punto 15 - 15 SET 1 3 - 2

La dejada de Alexander Zverev se estrella en la red Saque liftado de Alexander Zverev, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Aguanta ahora más el peloteo desde el fondo de la pista Alexander Zverev y eso provoca que comiencen a aparecer las primeras dudas en el golpeo de su rival. BREAK DE ALEXANDER ZVEREV !!! Se mete en el partido el germano después de un inicio ciertamente complicado. 0 - 0 SET 1 3 - 2

El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera 40 - ADV SET 1 3 - 1

El revés de Daniil Medvedev se va fuera 40 - 40 SET 1 3 - 1

Revés desde el centro de la pista de Daniil Medvedev que supera a Alexander Zverev

Cuarta opción de rotura para Alexander Zverev !!! 40 - ADV SET 1 3 - 1

El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera 40 - 40 SET 1 3 - 1

Daniil Medvedev con una volea cercana a la red consigue el punto Salva las dos primeras bolas de break Daniil Medvedev !!! Le queda otra al alemán... Ace de Daniil Medvedev con un saque liftado que no puede devolver Alexander Zverev

15 - 40 SET 1 3 - 1

Daniil Medvedev con una volea cercana a la red consigue el punto TRES BOLAS DE BREAK PARA ZVEREV !!! Primeras oportunidades para el tenista germano. 0 - 40 SET 1 3 - 1

El revés de Daniil Medvedev se va fuera 0 - 30 SET 1 3 - 1

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Alexander Zverev que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto 0 - 15 SET 1 3 - 1

Daniil Medvedev estrella su golpe de derecha en la red

Detiene la sangría Alexander Zverev y comienza a conectar por primera vez unos saques directos muy necesarios para frenar el juego de su rival. Ace de Alexander Zverev con un saque liftado que no puede devolver Daniil Medvedev 40 - 30 SET 1 3 - 0

El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Saque liftado de Alexander Zverev, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque liftado de Alexander Zverev, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera

30 - 0 SET 1 3 - 0

Alexander Zverev estrella su golpe de derecha en la red 15 - 0 SET 1 3 - 0

Alexander Zverev estrella su golpe de revés en la red Confirma el break Daniil Medvedev y camina de momento con paso firme en la final del penúltima Masters 1000 de la temporada. Saque liftado de Daniil Medvedev, Alexander Zverev no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - 30 SET 1 2 - 0

El revés de Alexander Zverev se va fuera

30 - 30 SET 1 2 - 0

El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera 30 - 15 SET 1 2 - 0

El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Ace de Daniil Medvedev con un saque liftado que no puede devolver Alexander Zverev 15 - 0 SET 1 2 - 0

El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera BREAK DE MEDVEDEV !!! Como ha comenzado el jugador ruso la final. Le sale todo al actual número 4 d ela ATP.

0 - 0 SET 1 2 - 0

Daniil Medvedev con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Alexander Zverev se apunta el tanto 40 - 15 SET 1 1 - 0

El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera TRES BOLAS DE BREAK PARA MEDVEDEV !!! 40 - 0 SET 1 1 - 0

Alexander Zverev estrella su golpe de derecha en la red 30 - 0 SET 1 1 - 0

El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera

15 - 0 SET 1 1 - 0

El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Juego cómodo para empezar para el jugador de Moscú. Toda una declaración de intenciones... 0 - 0 SET 1 1 - 0

El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera 40 - 15 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Ace de Daniil Medvedev con un saque liftado que no puede devolver Alexander Zverev

30 - 0 SET 1 0 - 0

Revés desde el centro de la pista de Daniil Medvedev que supera a Alexander Zverev 15 - 0 SET 1 0 - 0

Alexander Zverev estrella su golpe de derecha en la red Tenemos ya a los dos jugadores en pista realizando el calentamiento. Esta es, posiblemente, la final del futuro del tenis y probablemente veamos a ambos jugadores disputarse un gran número de títulos en los próximos años. Esto empieza ya !!! Como decíamos, esta será la quinta oportunidad en la que se enfrenten ambos jugadores. En las cuatro anteriores fue Alexander Zverev el tenista que se llevó la victoria.La última vez que se vieron las caras fue en el Masters 1000 de Canadá de 2018 y en auquella ocasión el jugador germano se impuso por un cómodo 6-3, 6-2. Hay que comentar que, de momento, Alexander Zverev no tiene todavía su plaza asegurada para la Copa de Maestros de Londres, aunque con esta final ha dado un importante paso batirse en la cita londinense con las otras siete mejores raquetas del globo.

Zverev solo ha logrado una victoria en el actual curso al llevarse el torneo de Génova sobre tierra batida. Por su parte, obtuvo cuatro entorchados en 2018 y cinco en 2017, pero claramente su lastre de este año ha sido no poder alcanzar las rondas finales ni en los cuatro Grand Slam ni en los siete campeonatos Masters 1000 que ha disputado hasta el momento. Alexander Zverev ocupa en la actualidad el 6º puesto del ranking ATP y persigue conseguir hoy su 4º título Masters 1000, el primero que lograría en Shanghai. No ha sido este un año especialmente prolífico para el alemán. De hecho, esta es la primera final que disputa en torneos del máximo nivel en este 2019. Pero Medvedev tiene hoy que superar una dura prueba, batir por primera vez a un Alexander Zverev al que ya se ha enfrentado en cuatro ocasiones previas y al que nunca ha logrado superar en partido oficial. A sus 23 años, el jugador moscovita cuenta ya con seis títulos ATP en su haber, seis conseguidos en este 2019 y los otros tres en la pasada campaña. Pero, además de los tres títulos, ha alcanzado la final en otros cinco torneos, lo que da buena cuenta de la regularidad y capacidad para competir al máximo nivel durante la mayor parte del presente ejercicio. Daniil Medvedev ocupa en estos momentos la 4ª plaza del ranking de la ATP y tiene plaza asegurada ya para disputar los ATP Finals de Londres en el próximo mes de noviembre.

Recordarán todos ustedes la extraordinaria final que disputó el jugador ruso, en Nueva York, en el US Open ante un Rafa Nadal al que llevó al límite en un dramático partido a cinco sets y al que estuvo muy cerca de remontarle dos sets en contra. El jugador moscovita lleva unos meses a un extraordinario nivel alcanzando la final en los cinco últimos torneos que ha disputado, entre ellos los Masters 1000 de Canadá, Cincinatti y el US Open, e imponiéndose en dos de ellos: Canadá y el Open de St. Petersburgo. Daniil Medvedev tiene la oportunidad de conseguir el segundo título categoría Masters 1000 de su trayectoria y continuar confirmándose como el jugador más en forma del circuito en este tramo final de temporada. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión de la final del Masters 1000 de Shanghai 2019 entre Daniil Medvedev y Alexander Zverev. Preparados? Comenzamos...