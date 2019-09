US Open Así es Matteo Berrettini, sensación del US Open y rival de Nadal en semifinales El italiano, de 23 años, confirma su notable ascensión y jugará en semifinales contra Nadal

De repente, un italiano emerge en la elite del tenis, asombrado el volcánico público de Nueva York por la eclosión de Matteo Berrettini. He aquí un tenista joven, de 23 años, que nació en Roma y que se ha colado en las semifinales del US Open después de eliminar a Gael Monfils en un partido dramático. Berrettini tiene mimbres y hay motivos como para pensar que no es flor de un día, muy notable su evolución. Sin embargo, ahora se mide a uno de los mayores retos que puede existir en el deporte: Rafael Nadal.

En enero, Berrettini era el 54 del mundo, y ya era para considerar esa posición porque los jóvenes cada vez tardan más en entrar en ese grupo selecto. Este año, ya lleva dos títulos (Budapest, en tierra, y Stuttgart, en hierba) y tiene a Italia enganchada al televisor, poco acostumbrados a ver a tenistas del país en esas rondas. Corrado Barazzutti, en 1977, fue el último en llegar a las semifinales del US Open.

Es el número 25 del mundo, pero ya se ha asegurado dar el salto hasta la decimotercera posición de la clasificación al alcanzar las semifinales. Puede ir a más, claro, pero para ello debe superar a un Nadal que crece a medida que avanza rondas en Nueva York. Será el primer duelo entre ambos.

Berrettini juega muy bien y muy duro. Tiene una enorme potencia y un servicio temible, capaz de conectar hasta 53 golpes ganadores en su duelo ante Monfils. Tiene una variedad interesante, con un revés cortado peligroso y muy molesto (lo perfeccionó mientras estaba lesionado y no podía pegarle a dos manos como acostumbra), y puede pasar de encadenar varios golpes planos con toques sutiles y cargados de intención.

«Es un jugador que está dando grandes pasos hacia adelante. Le está pegando muy bien a la pelota y está haciendo grandes servicios y grandes golpes de revés. Se mueve bien y tiene mucha confianza», el define Nadal.

Berrettini, pletórico, vive su semana fantástica. «Es algo realmente loco. No puedo creerlo en este momento. Volver a ver de nuevo a mi familia y a mi equipo disfrutar por esta nueva victoria es algo realmente único e inolvidable. He soñado esto cuando era un niño y ahora lo estoy haciendo realidad y quiero disfrutarlo y seguir enfocado.