US Open Medvedev irrumpe entre los grandes Después de ganar en Cincinnati el ruso se presenta como candidato al US Open

Manuel Camacho @ManuCamacho94 Madrid Actualizado: 20/08/2019 01:04h

Por fin lo ha conseguido. Daniil Medvedev (Moscú, 1996) ha irrumpido de forma definitiva en la élite del tenis destapándose como una gran amenaza para Djokovic, Nadal o Federer. El pasado domingo, el moscovita levantó el título de Cincinnati después de doblegar a David Goffin en dos sets.

Este torneo representa la consolidación de Medvedev debido al gran momento que está viviendo, pues la final del pasado domingo es la tercera a la que llega de forma consecutiva después de Montreal (cayó contra Rafa Nadal) y Washington (perdió ante Kyrgios).

El de Cincinnati es el trofeo más importante de su carrera. El primer Masters 1.000 que gana y que se une a los otros cuatro torneos menores que ya había conseguido hasta ahora: un ATP 500 (Tokio) y tres 250 (Sofía, Sydney y Winston Salem) completan su palmarés.

El ruso inauguró su palmarés en un Masters 1.000 tras derrotar a Djokovic en semifinales

Medvedev ocupa la quinta posición del ránking ATP y es el tenista con más victorias esta temporada (44)

Los datos avalan que es uno de los tenistas más en forma del circuito, es el que ha logrado más victorias en lo que va de temporada (44), por delante incluso de Djokovic, número uno del mundo (38), Nadal (41), Federer (39) o Thiem (31). Los buenos resultados que ha ido cosechando esta campaña le ha llevado a realizar un ascenso meteórico en la clasificación ATP. Ayer ya figuraba en la quinta posición, una situación en el ránking que le proporciona un puesto privilegiado para el US Open y la posibilidad de poder disputar el Torneo de Maestros de Londres al que van las ocho mejores raquetas del mundo. «Después de este triunfo no me genero ninguna presión, todo lo contrario, tendré mayor confianza en mi tenis y en lo que puedo lograr si hago bien todas las cosas que soy capaz de realizar», mencionó el tenista tras ser campeón.

El de Medvedev es otro nombre que se suma a la lista de jugadores de la nueva generación para desbancar al «Big Three» -Federer, Djokovic y Nadal-. Entre los diez mejores del mundo ya se han asentado tenistas como Thiem, Khachanov, Tsitsipas, Zverev o el propio Medvedev, jóvenes que están llamados a conquistar, por fin, un Grand Slam y que terminen con la hegemonía que se ha vivido en la última década.

Asalto al US Open

Ayer comenzaron los duelos de la previa del último Grand Slam de la temporada: el US Open. Un torneo que Medvedev afronta en un momento inmejorable, con la experiencia de haberse enfrentado a tenistas de la talla de Nadal o Djokovic. De hecho eliminó al serbio en semifinales del último torneo exhibiendo un nivel brillante. Precisamente el de Belgrado ya definió a Medvedev como «uno de los mejores del mundo».

En esa fase previa del US Open que comenzó ayer se encuentran española como Enrique López Pérez, Tommy Robredo o Lara Arruabarrena en la parte femenina que pelearán por estar en el cuadro final.

El último «grande» de la temporada puede que resulte ser el más abierto de todos. Federer afronta un torneo que no gana desde 2008 con malas sensaciones desde la final de Wimbledon -perdió en Cincinnati en tercera ronda ante Rublev-, Djokovic, que defiende título, arrastra unas molestias en el codo que no le ha permitido estar a su máximo nivel en Cincinnati. Nadal llega al país americano más descansado, pues su último partido fue en la final de Montreal del pasado 11 de agosto ante Medvedev. Roberto Bautista también acaparará todas las miradas por disputar su primer Grand Slam como integrante del «Top 10».

Respecto al cuadro femenino también hay un gran abanico de tenistas que pueden alzar el trofeo el próximo 8 de septiembre. Tanto Naomi Osaka, Simona Halep, Ashleigh Barty, Karolina Pliskova o Petra Kvitova se han visto envueltas en una irregularidad de la que se antoja complicado resaltar un nombre sobre el resto. Además se encuentran amenazadas por la veteranía de Venus Williams y de Madison Keys, flamante campeona de Cincinnati y que ha ascendido a la décima posición de la WTA. Garbiñe Muguruza, que ha escalado al puesto 25 del ránking, y Carla Suárez, en el 29, tratarán de dar la sorpresa en un torneo que tiene más candidatas que nunca.