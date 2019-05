Nadal-Auger-Aliassime en directo

Actualizado: 08/05/2019 16:31h

Juego en blanco ahora para el tenista español. Ha dejado ahora sin capacidad de respuesta al tenista canadiense. 0 - 0 SET 1 2 - 3

El revés de Felix Auger Aliassime se va fuera Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Felix Auger Aliassime 0 - 30 SET 1 2 - 2

El revés de Felix Auger Aliassime se va fuera

0 - 15 SET 1 2 - 2

El revés de Felix Auger Aliassime se va fuera Llego Rafa a forzar el deuce, pero Felix Auger Aliassime solucionó bien la papeleta con una derecha ganadora y su segundo saque directo del encuentro. Ace de Felix Auger Aliassime con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal ADV - 40 SET 1 1 - 2

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Felix Auger Aliassime que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 40 - 40 SET 1 1 - 2

El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera

40 - 30 SET 1 1 - 2

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 30 - 30 SET 1 1 - 2

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Felix Auger Aliassime que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 15 - 30 SET 1 1 - 2

El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera 15 - 15 SET 1 1 - 2

El passing shot de Rafael Nadal se va fuera Felix Auger Aliassime falla su segundo servicio, doble falta

Algo más atascado, pero en cualquier caso sin problemas para el jugador manacorense. Sigue haciéndose con sus turnos de saque y eso le permite llevar la iniciativa en el tanteador. 0 - 0 SET 1 1 - 2

Felix Auger Aliassime estrella su golpe de revés en la red Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Felix Auger Aliassime no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 30 SET 1 1 - 1

Remate desde la red de Felix Auger Aliassime que no opciones a Rafael Nadal 15 - 30 SET 1 1 - 1

El golpe de derecha de Felix Auger Aliassime se va fuera

15 - 15 SET 1 1 - 1

El revés de Rafael Nadal se va fuera 0 - 15 SET 1 1 - 1

Felix Auger Aliassime estrella su golpe de revés en la red Sólido también con el servicio el joven jugador canadiense. Ha presentado sus credenciales como gran sacador y jugador muy peligroso cada vez que tiene la oportunidad de golpear a la bola. 0 - 0 SET 1 1 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 40 - 15 SET 1 0 - 1

Felix Auger Aliassime estrella su golpe de derecha en la red

Saque liftado de Felix Auger Aliassime, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Ace de Felix Auger Aliassime con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal 15 - 0 SET 1 0 - 1

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Contundente con el servicio en el primer juego del partido. Importante siempre para comenzar con confianza. Saque liftado de Rafael Nadal, Felix Auger Aliassime no puede precisar el resto y la bola se va fuera

15 - 40 SET 1 0 - 0

Gran volea desde media pista de Rafael Nadal que supera a Felix Auger Aliassime y consigue el punto 30 - 15 SET 1 0 - 0

El revés de Rafael Nadal se va fuera 15 - 15 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Saque liftado de Rafael Nadal, Felix Auger Aliassime no puede precisar el resto y la bola se va fuera Los dos jugadores ya se encuentran en pista realizando el calentamiento y en breves instantes dará comienzo el encuentro.

El día está encapotado en la capital de España y la amenaza de lluvia es constante, pero de momento la pista central de la Caja Mágica se encuentra abierta y, en principio, el partido será outdoor. El tenista canadiense viene que jugar el Conde de Godó donde cayó con claridad en octavos ante Kei Nishikori por 6-1 y 6-3. A Madrid llega con una Wild Card y derrotó en la primera ronda a su compatriota Denis Shapovalov. El joven Félix Augar-Aliassime ha dado una muy buena imagen en este año en el que ha disputado su primera final ATP, la de Río de Janeiro en febrero, con derrota frente a Laslo Djere. Además dio la sorpresa al plantarse en semifinales del Masters 1000 de Miami donde fue eliminado por John Isner. Rafa buscará aquí su primer título en el año 2019 tras un inicio de año que le ha traído varias decepciones. De momento solo ha conseguido disputar una final, la que perdió el pasado mes de enero ante Novak Djokovic, la del Open de Australia. Además, el balear ha disputado otras tres finales en la capital sin conseguir ganarlas: en 2009 ante Federer, en 2011 ante Djokovic y en 2015 frente a Andy Murray.

Rafa busca recuperar sensaciones aunque no está al 100% tras el virus estomacal que sufrió el pasado fin de semana pero peleará como siempre para tratar de proclamarse campeón de un torneo que ha ganado en cinco ocasiones: 2005, 2010, 2013, 2014 y 2017. Buenas tardes, Rafa Nadal arranca en el Masters de Madrid 2019 en este encuentro ante el canadiense Félix Augar-Aliassime, número 30 del ranking ATP, al que no se ha enfrentado nunca anteriormente.