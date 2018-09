Dolorosa derrota de Nadal

CRÓNICA DIRECTO

Lo que nadie sabía es que en medio de esa disputada manga fue cuando sintió el desgarro. Transitaba el partido en 2-2, con un 15-0 en el marcado, cuando sitió el dolor. «Traté de aguantar» , explicó después. «Hay alguna vez que eso viene y se va», dijo sobre una molestia que conoce muy bien y que forzó que dejara de jugar pronto la temporada pasada. No fue el caso. En el segundo set, a Nadal se le veía incapaz. Llegaba tarde a las pelotas, no incomodaba en nada al gigante de Tandil, que ganaba puntos sin esforzarse. Nadal daba la imagen opuesta al que es su juego: parecía indolente, sin finura, tirando bolas sin sentido, buscando dejadas para cortar el juego de Nadal. La procesión iba por dentro, hasta que estalló contra el juez de silla. En un momento en el que un grito del público le distrajo y volcó su frustración contra el árbitro: «Me voy a retirar de todos modos», captaron los micrófonos, cuando solo se sospechaba que el número uno tendría problemas físicos.

El partido empezó cuesta arriba para Nadal, de forma literal, desde el primer minuto. En el juego inaugural, arrancó cometiendo errores no forzados y rápido se vio con dos puntos de ‘break’ en contra. Del Potro aprovechó el segundo de ellos. Nadal le respondió con la misma moneda en el siguiente juego, en un anticipo de lo que sería el primer set: el español y el argentino se igualaron por debajo, con un tenis de poco brillo en el que salía a flote quien incurriría en menos errores. El saque dominador de Del Potro no había aparecido -de hecho, fue Nadal quien primer obtuvo un ‘ace’-, su derecha demoledora estaba encasquillada y el número uno del mundo no dominaba desde el fondo. A Nadal no se le veía cómodo: a mediados de set, llamó al fisioterapeuta para que le colocara un esparadrapo para sujetar su desgastado tendón rotuliano; se lo quitó poco después; le pedía al recogepelotas que tardar un poco más en traerle la toalla; se quejaba de que no le daban suficientes pelotas para el saque…

La rodilla derecha ha sido una de las sombras que han marcado el US Open de Nadal . Tras un arranque apacible en el debut con David Ferrer -solo se jugó un set y medio, el que tuvo que retirarse entonces fue su rival-, se pudo imponer en tres sets contra Vasek Pospisil. Pero en el durísimo partido de tercera ronda contra el joven Karen Khachanov, asomaron los problemas en esa zona. El fisioterapeuta le colocó un esparadrapo para amarrar el tendón. La sujeción no cura nada, es una muleta mental ante ese dolor, que, sin embargo, desapareció, al menos de forma externa contra Nikoloz Basilashvili y en el épico partido de cuartos de final con Dominic Thiem, donde se batieron el cobre durante casi cinco horas.

Actualizado: 08/09/2018 01:44h

Actualizar

Juan Martín del Potro es el tenista que, sin ser número 1, más dominadores del Ranking ATP ha eliminado. Ahora espera rival en la gran final del domingo que saldrá del duelo entre Novak Djokovic y Kei Nishikori. Reciban un fuerte abrazo. El primer set nos hacía esperar lo mejor de esta grandísima semifinal que tanta expectativa había creado. Rafa Nadal respondía con contrabreaks a las roturas de su rival. Salvó dos pelotas de set pero el tandilense llegó en mejor forma al Tie Break. En el segundo acto no hubo historia. Triste epílogo de Rafa Nadal al Open USA. El español jamás ha revalidado un Grand Slam lejos de la tierra batida. Y esta noche por desgracia lo ha confirmado. Lo ha intentado pero el dolor de la dichosa rodilla ha debido ser insostenible. Y SE RETIRA !!!! RAFA NADAL ABANDONA CON 7-6 Y 6-2 !!!! JUAN MARTÍN DEL POTRO, FINALISTA DEL US OPEN !!!!

Mera estadística porque no está compitiendo. Juan Martín del Potro tampoco se está empleando a fondo y está cometiendo errores impropios, despistado por la tónica del encuentro. Rafa Nadal se lo ha dicho a Keothavong: "me duele la rodilla, me voy a retirar". SEGUNDO SET PARA JUAN MARTÍN DEL POTRO !!! No ha habido segunda manga. Estamos viendo la agonía de un Rafa Nadal lastrado por su rodilla, y jugando lo más directo que puede. Consecuencia de ello son sus tres aces y sus 11 winners. 0 - 0 SET 2 2 - 6

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Juan Martín Del Potro que supera a Rafael Nadal y consigue el punto SEGUNDA OPCIÓN DE SET PARA UN DELPO AL QUE LE CUESTA CONCRETAR DADO EL ESTADO DE FORMA DE RAFA NADAL. LE DESPISTA. 40 - ADV SET 2 2 - 5

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red

40 - 40 SET 2 2 - 5

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera ADV - 40 SET 2 2 - 5

El globo de Juan Martín Del Potro se va fuera 40 - 40 SET 2 2 - 5

El passing shot de Juan Martín Del Potro se va fuera PUNTO DE SET PARA JUAN MARTÍN DEL POTRO. 30 - 40 SET 2 2 - 5

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Juan Martín Del Potro que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

DOBLE FALTA PARA RAFA NADAL , LA PRIMERA DEL PARTIDO. El español, con muy pocas ganas de que se alarguen los puntos mientras que Juan Martín del Potro busca la pelota de set. 30-30. Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta 30 - 15 SET 2 2 - 5

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Juan Martín Del Potro 15 - 0 SET 2 2 - 5

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Juan Martín Del Potro y consigue el punto

En blanco para Juan Martín del Potro que se pasea con su servicio. No hay partido. El argentino restará en el próximo juego para apuntarse el segundo set de la semifinal. El español está en plena "crónica de una muerte anunciada". Así lo estaba denotando y así se lo ha declarado a Keothavong. Saque plano de Juan Martín Del Potro, el resto de Rafael Nadal se va fuera 0 - 40 SET 2 2 - 4

El revés de Rafael Nadal se va fuera Saque plano de Juan Martín Del Potro, el resto de Rafael Nadal se va fuera Ace de Juan Martín Del Potro con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal

Con mucha casta, levantando una bola de break en contra y sumando ya tres aces, Rafa Nadal se anota el segundo juego del segundo set. Pero la noticia no es esa. La noticia es que el español ya ha anunciado, se lo ha dicho al juez de silla, que se va a retirar porque le duele la rodilla. Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Juan Martín Del Potro no puede precisar el resto y la bola se va fuera Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Juan Martín Del Potro 40 - 40 SET 2 1 - 4

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Juan Martín Del Potro y consigue el punto 40 - ADV SET 2 1 - 4

Impresionante passing shot de Juan Martín Del Potro desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto

40 - 40 SET 2 1 - 4

La dejada de Rafael Nadal se estrella en la red ADV - 40 SET 2 1 - 4

Juan Martín Del Potro estrella su golpe de derecha en la red Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Juan Martín Del Potro se va fuera PELOTA DE BREAK DE JUAN MARTÍN DEL POTRO.... Y RAFA NADAL HABLANDO CON KEOTHAVONG !!! 30 - 40 SET 2 1 - 4

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red

30 - 30 SET 2 1 - 4

Gran resto de derecha de Juan Martín Del Potro que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Saque liftado de Rafael Nadal, Juan Martín Del Potro no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 15 SET 2 1 - 4

El revés de Rafael Nadal se va fuera Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Juan Martín Del Potro Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Juan Martín Del Potro no puede precisar el resto y la bola se va fuera

No está celebrando los puntos con efusividad. Y apenas corre cuando el número 3 del mundo encarrila los puntos con sus servicios. Si fuera otro tenista, y otro tipo de torneo, diríamos que el jugador (en este caso Rafa Nadal) estaría a punto de abandonar. Juan Martín del Potro le da la vuelta a un 0-30 y confirma el break anterior. Pero más que el marcador, preocupa mucho la situación de Rafa Nadal. Más que nada porque sus gestos son inequívocos. De seriedad, algo de resignación y mirando permanentemente a su equipo. 0 - 0 SET 2 1 - 4

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Juan Martín Del Potro que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 30 - 40 SET 2 1 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 30 - 30 SET 2 1 - 3

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Juan Martín Del Potro que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

30 - 15 SET 2 1 - 3

Buen derechazo desde la red de Juan Martín Del Potro que supera a Rafael Nadal 30 - 0 SET 2 1 - 3

Juan Martín Del Potro estrella su golpe de derecha en la red 15 - 0 SET 2 1 - 3

Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Juan Martín Del Potro BREAK PARA JUAN MARTÍN DEL POTRO !!!! Ha intentado remar el español, pero en cuanto el argentino ha puesto un gran resto, el manacorense ha sufrido en su respuesta enviándola fuera. Horizonte negro para el balear. 0 - 0 SET 2 1 - 3

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera

30 - 40 SET 2 1 - 2

Juan Martín Del Potro estrella su golpe de revés en la red 15 - 40 SET 2 1 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Juan Martín Del Potro y consigue el punto TRIPLE OPCIÓN DE ROTURA PARA JUAN MARTÍN DEL POTRO. Ahora todo el mérito suyo al asestar un passing shot que parecía imposible. 0 - 40 SET 2 1 - 2

Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Juan Martín Del Potro supera a Rafael Nadal y gana el tanto Juan Martín Del Potro vuelve a marear la pelota de break. Un golpe sui generis en el primer punto y una derecha larga en el segundo no hace más que alimentar los fantasmas del estado físico, y anímico, de Rafa Nadal. 0-30.

0 - 30 SET 2 1 - 2

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 0 - 15 SET 2 1 - 2

El golpe de Rafael Nadal se va fuera SEGUNDO TIME OUT DE RAFA NADAL. Se vuelve a poner el vendaje el jugador español. Ése que le ha hecho perder dos juegos seguidos en el primer set. Antes se lo ha quitado y ahora está recibiendo, aparte de la sujeción, un masaje bastante severo. PRIMER JUEGO EN BLANCO PARA EL CAMPEÓN EN ACAPULCO. Coincide además con su primer ace del partido. Hasta en esta estadística están igualado. Sin embargo, la diferencia en el marcador de 1-0 en set se agiganta viendo la actitud corporal de uno y otro. Ace de Juan Martín Del Potro con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal

0 - 40 SET 2 1 - 1

Gran volea desde media pista de Juan Martín Del Potro que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Saque plano de Juan Martín Del Potro, el resto de Rafael Nadal se va fuera 0 - 15 SET 2 1 - 1

Derechazo afortunado desde el fondo de la pista de Juan Martín Del Potro que toca la red y consigue el punto No salió la dejada de Juan Martín al golpe mordido de Rafa. SALVA UN JUEGO PSICOLÓGICO MUY IMPORTANTE. Veremos si al resto reacciona y muestra otras sensaciones porque le había afectado el set encajado. 0 - 0 SET 2 1 - 1

La dejada de Juan Martín Del Potro se estrella en la red

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Juan Martín Del Potro se va fuera Rafael Nadal se agarra en el saque. Primero al ejecutar una derecha invertida tras obtener la iniciativa. Y después con un punto gratuito de saque. Deuce. Saque cortado de Rafael Nadal, Juan Martín Del Potro no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 40 SET 2 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Juan Martín Del Potro y consigue el punto DOBLE PUNTO DE BREAK PARA DELPO.

15 - 40 SET 2 0 - 1

Remate desde la red de Juan Martín Del Potro que no opciones a Rafael Nadal Juan Martín Del Potro on fire. El argentino le ha pasado al español en el primer punto, y ahora ha soltado un latigazo con la derecha que ha dejado al balear clavado. El de Tandil a por la final. 15-30. 15 - 30 SET 2 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Juan Martín Del Potro que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Juan Martín Del Potro se va fuera 0 - 15 SET 2 0 - 1

Impresionante passing shot de Juan Martín Del Potro desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto

Pero, sin embargo, el semifinalista del año pasadao en el US Open, ha conseguido sacar adelante su servicio con un punto gratuito de saque, y en el definitivo con una dejada fabulosa de revés. Juan Martín Del Potro continua con su paso imparable. Eso sí, Rafa Nadal le ha exigido primero con un gran resto a un segundo del argentino; y después con una pelota en los pies en el que la bola se le ha quedado en la red al número 3 del mundo. 0 - 0 SET 2 0 - 1

Juan Martín Del Potro con una precisa dejada a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Saque plano de Juan Martín Del Potro, el resto de Rafael Nadal se va fuera 40 - 40 SET 2 0 - 0

La volea de Juan Martín Del Potro se va fuera

30 - 40 SET 2 0 - 0

Gran resto de derecha de Rafael Nadal que supera a Juan Martín Del Potro y consigue el punto 15 - 40 SET 2 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Juan Martín Del Potro que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 15 - 30 SET 2 0 - 0

El golpe de derecha de Juan Martín Del Potro se va fuera 0 - 30 SET 2 0 - 0

Revés desde el centro de la pista de Juan Martín Del Potro que supera a Rafael Nadal Segundo servicio liftado de Juan Martín Del Potro, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Ambos están clavando sus estadísticas de saque pero los "martillazos" de Delpo están siendo demasiado para un Rafa Nadal, que ha tenido problemas en la rodilla a lo largo de esta manga y que con 30-30 y 6-5 a favor se precipitó a la hora de presionar en la red. El buen porcentaje de primeros de ambos tenistas han propiciado que los servicios hayan proliferado en este primer set que empezó frenético, bajó el ritmo y después, con los contrabreaks, se volvió loco. EN HORA Y DIEZ MINUTOS, JUAN MARTÍN DEL POTRO SE ANOTA EL PRIMER SET. Rafa Nadal llegó muy bien a la recta final de set, estuvo cerca de la bola de break pero el argentino ha logrado recuperarse con su derecha para levantar el juego anterior y dominar de principio a fin el Tie Break. 0 - 0 SET 1 6 - 7

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red DOBLE MINIBREAK.... TRIPLE PELOTA DE SET DE JUAN MARTÍN DEL POTRO QUE SE SUMA A LAS DOS ANTERIORES !!!! Sirve el campeón de Indian Wells.

3 - 6 SET 1 6 - 6

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Juan Martín Del Potro se va fuera SE BUSCA SET BALL EN LA ARTHUR ASHE !!! Paso firme de Delpo con sus servicios. Nada que hacer. 2-5. 2 - 5 SET 1 6 - 6

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Juan Martín Del Potro que supera a Rafael Nadal y consigue el punto CAMBIO DE CAMPO CON MINI BREAK PARA DEL POTRO. La fortuna le sonríe a través de la red al español y también le traiciona en los globos que no les están entrando de milagro. En el último se ha necesitado ojo de halcón.

2 - 4 SET 1 6 - 6

El globo de Rafael Nadal se va fuera 2 - 3 SET 1 6 - 6

Rafael Nadal con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Juan Martín Del Potro se apunta el tanto Pero vuelve otra vez Juan Martín del Potro a tomar la iniciativa, tanto en la muerte súbita como en el resto. Derecha primorosa para meter al fondo de pista al manacorense, que casi clava el globo defensivo desesperado ante la subida del argentino. 1-3. 1 - 3 SET 1 6 - 6

El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera Y LE DEVUELVE EL MINIBREAK EL ESPAÑOL A LOS GRANDES !!! VAYA CRUZADO DE REVÉS, IMPRESIONANTE, PARA ROMPER UN PARCIAL NEGATIVO DE 5-0 EN PUNTOS !!! 1-2.

1 - 2 SET 1 6 - 6

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Juan Martín Del Potro y consigue el punto 0 - 2 SET 1 6 - 6

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Juan Martín Del Potro que supera a Rafael Nadal y consigue el punto MINI BREAK PARA DELPO que ha revertido la situación desde el punto de vista de las sensaciones. 0-1 0 - 1 SET 1 6 - 6

El revés de Rafael Nadal se va fuera Nos vamos al Tie Break donde Juan Martín del Potro puede recuperar al menos un Ojo de Halcón. Los había agotado todos. Con 40-30 lo había solicitado pero ya no quedabn. Rafa Nadal con 30-30 se precipitó en el approach.

0 - 0 SET 1 6 - 6

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 30 - 40 SET 1 6 - 5

Impresionante passing shot de Juan Martín Del Potro desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto Saque plano de Juan Martín Del Potro, el resto de Rafael Nadal se va fuera Y AHORA SE RESPIRA OTRA VEZ PELOTA DE SET !!! PERO AHORA FAVORABLE A LOS INTERESES DE RAFA NADAL !!!! En un punto el tandilense se queda parado creyendo que no le había entrado el primer servicio; y en otro el isleño le asesta su enésimo "Banana shot". 15-30. 30 - 15 SET 1 6 - 5

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Juan Martín Del Potro y consigue el punto

Saque plano de Juan Martín Del Potro, el resto de Rafael Nadal se va fuera 15 - 0 SET 1 6 - 5

Fabuloso resto de revés de Rafael Nadal que no consigue devolver Juan Martín Del Potro Y EN BLANCO RAFA NADAL !!! Como suele pasar en el manacorense, el hecho de levantar dos pelotas de set le ha servido para coger confianza, dominar a su antojo su servicio, no pasar problemas paseándose en pista y conectar todo tipo de golpe (servicio, remate, passing...) para asegurarse, cuanto menos, el Tie Break. 0 - 0 SET 1 6 - 5

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Juan Martín Del Potro y consigue el punto 40 - 0 SET 1 5 - 5

Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Juan Martín Del Potro

30 - 0 SET 1 5 - 5

Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Juan Martín Del Potro Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Juan Martín Del Potro se va fuera ROMPE RAFA !!!! ROMPE RAFA !!!! ROMPE RAFA !!!! Dos pelotas de set ha levantado en esta primera manga (de momento) y lo ha hecho como mejor sabe: poniendo en pista todos los embistes de un Juan Martín del Potro al que le ha entrado la ansiedad en el momento decisivo. 0 - 0 SET 1 5 - 5

Juan Martín Del Potro estrella su golpe de derecha en la red La derecha invertida se marcha muy lejos.... Juan Martín del Potro comienza a ponerse nervioso..... PELOTA DE BREAK PARA RAFA NADAL.

ADV - 40 SET 1 4 - 5

El golpe de derecha de Juan Martín Del Potro se va fuera VUELVE A PERDONAR DELPO !!! Con la derecha a la red. Rafa Nadal se limita a defenderse. Deuce. 40 - 40 SET 1 4 - 5

Juan Martín Del Potro estrella su golpe de derecha en la red SEGUNDA BOLA DE SET PARA EL ARGENTINO. 40 - ADV SET 1 4 - 5

Revés desde el centro de la pista de Juan Martín Del Potro que supera a Rafael Nadal

DEUCE !!!! Juan Martín del Potro perdona con su revés cruzado y además pierde su segundo Ojo de Halcón en el mismo juego. Todavía hay vida para Rafa que se agarra el set como "un clavo ardiendo". 40 - 40 SET 1 4 - 5

El revés de Juan Martín Del Potro se va fuera Juan Martín Del Potro se rehace de la estadística, se anota dos puntos con segundos y ahora sirve..... PELOTA DE SET. Segundo servicio liftado de Juan Martín Del Potro, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 30 SET 1 4 - 5

Juan Martín Del Potro gana el tanto con un revés desde la red

Juan Martín Del Potro solo ha ganado un punto de los siete que ha servido con su segundo saque. Ahora con su derecha ha cometido sendos fallos que le acercan a Rafa Nadal al contrabreak. 15-30. 30 - 15 SET 1 4 - 5

El golpe de derecha de Juan Martín Del Potro se va fuera 15 - 15 SET 1 4 - 5

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Juan Martín Del Potro que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 15 - 0 SET 1 4 - 5

El revés de Juan Martín Del Potro se va fuera BREAK PARA JUAN MARTÍN DEL POTRO, QUE PUEDE SER SUPERBREAK !!! A Rafa Nadal le han dejado de entrar los primeros y Juan Martín del Potro ha visto que podía aprovechar la situación y lo ha hecho. En el último punto se la ha jugado con una derecha paralela que no ha encontrado respuesta.

0 - 0 SET 1 4 - 5

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red DOBLE PELOTA DE RUPTURA PARA JUAN MARTÍN DEL POTRO. No entran los primeros... PELIGRO !!! 15 - 40 SET 1 4 - 4

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Presiona Juan Martín del Potro cuando se acercan los instantes claves del partido. En el peloteo de fondo de pista, el argentino ha sorprendido en la red, el balear ha querido responderle con un globo in extremis pero se le ha marchado fuera. 15-30. 15 - 30 SET 1 4 - 4

El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera

15 - 15 SET 1 4 - 4

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 15 - 0 SET 1 4 - 4

Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Juan Martín Del Potro El ganador del Open USA 2009 vence su servicio con relativa facilidad a pesar de que, en el primer punto, se le había encogido la derecha. Al triple campeón en Flushing Meadows le ha costado apuntar a las líneas por milímetros. Tanto que ha perdido su primer Ojo de Halcón. 0 - 0 SET 1 4 - 4

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 15 - 40 SET 1 4 - 3

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera

15 - 30 SET 1 4 - 3

Remate desde la red de Juan Martín Del Potro que no opciones a Rafael Nadal 15 - 15 SET 1 4 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Juan Martín Del Potro que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 15 - 0 SET 1 4 - 3

Juan Martín Del Potro estrella su golpe de revés en la red ATENCIÓN !!! RAFA NADAL SOLICITA QUE EL MÉDICO DE LA PISTA LE VENDE SU RODILLA DERECHA !!! PRIMER JUEGO EN BLANCO DE LA SEMIFINAL PARA RAFA NADAL !!! Nivel descomunal del manacorense al que le falta un pasito al resto para poder desarbolar a un Juan Martín del Potro que no se espera que le defiendan los zambobazos con la derecha que conecta. Pelotas nuevas.

0 - 0 SET 1 4 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Juan Martín Del Potro y consigue el punto 40 - 0 SET 1 3 - 3

El revés de Juan Martín Del Potro se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Juan Martín Del Potro se va fuera 15 - 0 SET 1 3 - 3

Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Pues si antes decimos que la derecha de Juan Martín del Potro no corría, ahora ha funcionado a pleno rendimiento para levantar el 0-30. Eso sí, en el último punto se ha apoyado en su revés paralelo con el approach.

0 - 0 SET 1 3 - 3

Revés desde el centro de la pista de Juan Martín Del Potro que supera a Rafael Nadal 30 - 40 SET 1 3 - 2

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 30 - 30 SET 1 3 - 2

El revés de Rafael Nadal se va fuera Saque plano de Juan Martín Del Potro, el resto de Rafael Nadal se va fuera Una derecha cruzada de Juan Martín del Potro, cuyos martillazos de momento no están siendo tan efectivos o contundentes, y un error con el revés acercan al manacorense al punto de break. 0-30.

30 - 0 SET 1 3 - 2

Juan Martín Del Potro estrella su golpe de revés en la red 15 - 0 SET 1 3 - 2

El golpe de derecha de Juan Martín Del Potro se va fuera Rafa Nadal muy seguro con su saque, no solo a la hora de obtener aces o puntos gratuitos, sino también a la hora de dominar y definir, como lo ha hecho, en la red. Tras la gran intensidad inicial, el ritmo frenético del partido ha disminuido. Era lo lógico. 0 - 0 SET 1 3 - 2

Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Juan Martín Del Potro se va fuera

30 - 15 SET 1 2 - 2

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red PRIMER SAQUE DIRECTO DEL PARTIDO PARA RAFA NADAL !!!! A LA T Y A 197 KM/H. 30-0. Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Juan Martín Del Potro 15 - 0 SET 1 2 - 2

Juan Martín Del Potro estrella su golpe de derecha en la red Juan Martín Del Potro empata el primer set, ha conseguido sus dos primeros winners; y ello, junto a sus buenos primeros, han dejado aparte sus errores no forzados que empiezan a acumularse.

0 - 0 SET 1 2 - 2

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Juan Martín Del Potro que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 30 - 40 SET 1 2 - 1

El revés de Rafael Nadal se va fuera Saque plano de Juan Martín Del Potro, el resto de Rafael Nadal se va fuera 30 - 15 SET 1 2 - 1

Juan Martín Del Potro estrella su golpe de derecha en la red 15 - 15 SET 1 2 - 1

El golpe de derecha de Juan Martín Del Potro se va fuera

0 - 15 SET 1 2 - 1

Impresionante passing shot de Juan Martín Del Potro desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto Rafa Nadal le da la vuelta al marcador en estos primeros compases. Dos pelotas que se le habían quedado en la red le han podido comprometer (30-30), pero no duda a la hora de buscar el revés de Delpo, que ha perdido fuelle con respecto a su gran inicio. 0 - 0 SET 1 2 - 1

El golpe de derecha de Juan Martín Del Potro se va fuera 40 - 30 SET 1 1 - 1

El revés de Juan Martín Del Potro se va fuera 30 - 30 SET 1 1 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red

30 - 15 SET 1 1 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Juan Martín Del Potro se va fuera 15 - 0 SET 1 1 - 1

Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Juan Martín Del Potro CONTESTA RAFA NADAL RÁPIDO GANANDO EL BREAK CON RELATIVA FACILIDAD !!!! Juan Martín Del Potro ha acusado con dos fallos, también no forzados, el hecho de estar por detrás en el marcador debido en parte a ese punto de reflejos del balear que ha levantado la Arthur Ashe. 0 - 0 SET 1 1 - 1

El golpe de derecha de Juan Martín Del Potro se va fuera

DOS PUNTOS DE CONTRABREAK PARA RAFA NADAL QUE BUSCA EN ESTE INICIO DEL CHOQUE EL REVÉS DE DELPO. 40 - 15 SET 1 0 - 1

Juan Martín Del Potro estrella su golpe de revés en la red Saque plano de Juan Martín Del Potro, el resto de Rafael Nadal se va fuera CÓMO ESTÁ EMPEZANDO EL PARTIDO !!!! Dos subidas a la red del tandilense, dos winners del manacorense. Ahora con un escorzo espectacular y unos reflejos al bote pronto maravilloso. 0-30. 15 - 15 SET 1 0 - 1

Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Rafael Nadal supera a Juan Martín Del Potro y gana el tanto

0 - 15 SET 1 0 - 1

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera JUAN MARTÍN DEL POTRO ROMPE A RAFA NADAL EN EL PRIMER JUEGO. El segundo gran Rally del partido se lo lleva al argentino apurando mucho a la línea de fondo. Rafa Nadal ha pagado caro sus tres errores no forzados, dos con la derecha y uno con el revés, que le hace iniciar con mal pie, esperemos que no sea como ante Dominic Thiem, esta gran semifinal. 0 - 0 SET 1 0 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 30 - 40 SET 1 0 - 0

La contradejada de Juan Martín Del Potro se estrella en la red DOBLE PELOTA DE BREAK PARA JUAN MARTÍN DEL POTRO PARA ABRIR BOCA. La semifinal promete.

15 - 40 SET 1 0 - 0

El revés de Rafael Nadal se va fuera En el tercer punto del partido hemos visto un rally espectacular terminado con un passin muy característico de Rafa Nadal que celebra con el puño su primer ganador de la semifinal. EN EL TERCER PUNTO !!!! 15-30 15 - 30 SET 1 0 - 0

Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Juan Martín Del Potro y le sirve para ganar el punto 0 - 30 SET 1 0 - 0

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 0 - 15 SET 1 0 - 0

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red

En definitiva, todo preparado en el escenario más imponente del mundo, el estadio Artur Ashe de Flushing Meadows que presenta un paisaje espectacular. El juez de silla será el británico James Keothavong No cabe un alfiler, lleno hasta la bandera para ver quién será el primer finalista de la edición de 2018. Pero no tiene que envidiarle nada la Torre de Tandil que por fin se ha aupado al podio mundial tras su numerosos Vía Crucis. Ganador en Indian Wells, semifinalista en Roland Garros y cuarto finalista en Wimbledon. Aparte, venció en Acapulco, y perdió la final en Los Cabos y en Auckland, amén de llegar a las semifinales de Miami. Aparte, campeonó en Canadá, semifinalista en Wimbledon y cuartofinalista en el Open de Australia, lo que le ha garantizado el número 1 hasta, por lo menos, la disputa del Nitto ATP Finals. Todo ello ha provocado que no se notase sus ausencias en Indian Wells, Miami y Cincinnati. Nuestro representante lleva un 2018 espectacular defendiendo, casi todas las semanas el número 1, en especial en tierra batida donde defendió los mismos puntos que el año anterior (4680). Resultado de ganar Montecarlo, el Conde de Godó, Roma y, como no, Roland Garros. Por su lado, Juan Martín del Potro, campeón en 2009 y semifinalista en 2017 (sus dos mejores resultados en Nueva York), ha tenido que deshacerse de Donald Young, Denis Kudla, Verdasco, Borna Coric y John Isner, su partido más comprometido por saber sobreponerse a un cañonero mejor que él (6-7, 6-3, 7-6 y 6-2). Es decir, se ha quitado de en medio a tres norteamericanos. Casi nada.

Para llegar hasta aquí, Rafa Nadal, vigente campeón y triple ganador en Flushing Meadows, ha eliminado a Ferrer, Vasek Pospisil, Karen Khachanov (donde se dejó un set), Nikoloz Basilashvili (también perdió otra manga) y a Dominic Thiem en el último Tie Break que, quien no lo haya visto, no es apto para cardíacos (0-6, 6-4, 7-5, 6-7 y 7-6). Sin embargo, sus partidos más competidos siempre han sido en Wimbledon con sendas victorias para Rafa. En 2011 se cruzaron en octavos y el resultado fue de7-6, 3-6, 7-6 y 6-4. Y este año en cuartos de final, en otro partido agónico y vibrante, el guarismo fue de 7-5, 6-7, 4-6, 6-4 y 6-4, en el que es el último choque previo entre ambos. En Grand Slam sus duelos no han sido menos. Quizás más desnivelado en Roland Garros (2-0 para Rafa Nadal sin ceder un set, incluido este año). En el Open USA otros dos duelos. Semifinales 2009 cuando el argentino venció por un triple 6-2 y el año pasado el triunfo fue para el español (4-6, 6-0, 6-3 y 6-2). Ese 2013 tan mágico para Rafa Nadal donde recuperó el número 1 y el primero en cortarle las alas fue Del Potro en las semifinales de Shanghai (6-2 y 6-4). Por no hablar de su duelo en los cuartos de final de Miami 2009 donde el de Tandil sucumbió por 6-4, 3-6 y 7-6. Aunque para histórica fue la semifinal de los Juegos Olímpicos de Río. Más agónica imposible (5-7, 6-4 y 7-6 para Delpo), que mermó el rendimiento de ambos en la final y final de consolación respectivamente. O su única final, la de Indian Wells en 2013 (4-6, 6-3 y 6-4).

Desde Miami 2007 que llevan viéndose las caras estos dos amigos con un balance de 11-5 del balear sobre el tandilense. Y para los anales queda la final de la Copa Davis de 2011 en Sevilla donde en el cuarto punto, el que fue a la postre el definitivo, Rafa Nadal le ganó a Del Potro por 1-6, 6-4, 6-1 y 7-6. Fue la última Ensaladera de España. Mediáticamente, el albiceleste se dio a conocer en España por esas declaraciones pre-Copa Davis donde dijo que a Nadal le iban a meter los calzones "por el orto . A aquella final, la mítica de Mar del Plata 2008, el mallorquín no acudió pero la Ensaladera se marchó a España gracias al buen hacer de Feliciano López y Fernando Verdasco. Y a Juan Martín del Potro también. Es un viejo conocido, muy querido por los aficionados, que lo quieren ver en lo más alto sin que una lesión le quite del Ranking. Saque y martillazo con la derecha. Volea en la red. Y buen despliegue defensivo a pesar de su altura. A Rafa Nadal ya le conocemos. Jugador completo donde la defensa, el juego de fondo y el esfuerzo físico son sus armas poderosas para desquiciar a los rivales. Muy seguro con el revés a dos manos y las pocas veces que se asoma a la red. Como le dejes dominar con la derecha te tritura, de lado a lado, físicamente Pero ahora abróchense los cinturones porque despegamos. Dos estrellas de este deporte frente a frente. El número 1 (el español) contra el número 3 del mundo (el argentino). Dos campeones del US Open. Dos hombres castigados por las lesiones. Dos estilos bien definidos.

Partido correspondiente a la primera semifinal de un Open USA caracterizado por los golpes de calor producidos por la altísima humedad que está azotando estas semanas a la capital del mundo: a Nueva York. La segunda semifinal será justo después entre el serbio Novak Djokovic y el japonés Kei Nishikori. Hola, muy buenas noches a todos los amantes del tenis y sean bienvenidos a una noche especial para los que siguen este deporte. Pónganse cómodos, más que nada porque, a continuación, narraremos en directo un partido de altos vuelos, histórico y pasional como es este Rafa Nadal Juan Martín del Potro.