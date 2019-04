Nadal-Dimitrov en directo

Actualizado: 18/04/2019 14:32h

Saque liftado de Grigor Dimitrov, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 30 SET 2 0 - 1

La contradejada de Rafael Nadal se va fuera Grigor Dimitrov falla su segundo servicio, doble falta 15 - 15 SET 2 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Grigor Dimitrov y consigue el punto

Saque liftado de Grigor Dimitrov, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Comienza Nadal logrando imponer su saque en el juego que inaugura la segunda manga. Muy importante de cara a la confianza lograr llevar la iniciativa en el marcador para comenzar a presionar al rival desde la zona de resto. 0 - 0 SET 2 0 - 1

Grigor Dimitrov estrella su golpe de derecha en la red Saque liftado de Rafael Nadal, Grigor Dimitrov no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 30 SET 2 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Grigor Dimitrov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

15 - 30 SET 2 0 - 0

El revés de Grigor Dimitrov se va fuera 15 - 15 SET 2 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Grigor Dimitrov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 0 - 15 SET 2 0 - 0

El revés de Grigor Dimitrov se va fuera Ha sido un primer parcial muy intenso e igualado. Comenzó mejor el español y se llegó a poner con un break a favor, pero posteriormente reaccionó el jugador búlgaro hasta equilibrar el resultado de nuevo. Sin embargo, Nadal volvió a sorprenderle al resto, rompiendo por segunda vez su saque y se terminó por llevar el set. Nadal no estaba nada cómodo sobre la pista, el viento está haciendo que la bola haga extraños. Ha cometido más errores de lo habitual y lo cierto es que Dimitrov ha completado un buen partido, pero a la mínima oportunidad que se le concede, se paga caro.

SET PARA NADAL !!! El balear es capaz de encontrar petróleo hasta en las situaciones más adversas. 0 - 0 SET 1 4 - 6

El golpe de derecha de Grigor Dimitrov se va fuera BOLA DE SET PARA NADAL !!! 30 - 40 SET 1 4 - 5

El golpe de derecha de Grigor Dimitrov se va fuera 30 - 30 SET 1 4 - 5

El golpe de derecha de Grigor Dimitrov se va fuera

30 - 15 SET 1 4 - 5

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Grigor Dimitrov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Segundo servicio liftado de Grigor Dimitrov, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 15 SET 1 4 - 5

El golpe de derecha de Grigor Dimitrov se va fuera Domina Rafa de nuevo con el saque y se sitúa a un solo juego de poder llevarse el primer set, pero no termina de estar cómodo hoy el jugador de Manacor sobre la pista. Veremos ahora al resto... 0 - 0 SET 1 4 - 5

El globo defensivo de Grigor Dimitrov se va fuera

30 - 40 SET 1 4 - 4

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta 0 - 40 SET 1 4 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Grigor Dimitrov y consigue el punto 0 - 30 SET 1 4 - 4

Grigor Dimitrov estrella su golpe de revés en la red Saque liftado de Rafael Nadal, Grigor Dimitrov no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Confirma Dimitrov el break del juego anterior y logra poner la igualdad a cuatro juegos en el marcador cuando nos acercamos al momento decisivo de esta disputada primera manga. 0 - 0 SET 1 4 - 4

Grigor Dimitrov con una volea cercana a la red consigue el punto 40 - 30 SET 1 3 - 4

Grigor Dimitrov con una precisa dejada a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto 30 - 30 SET 1 3 - 4

El golpe de derecha de Grigor Dimitrov se va fuera 30 - 15 SET 1 3 - 4

El passing shot de Rafael Nadal se va fuera

15 - 15 SET 1 3 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Grigor Dimitrov y consigue el punto 15 - 0 SET 1 3 - 4

El revés de Rafael Nadal se va fuera Está incómodo en estos instantes Rafa en la pista. Las rachas de viento provocan que las bolas hagan algunos extraños y el español, que está más agresivo, termina por cometer un mayor número de errores no forzados. BREAK DE DIMITROV !!! Consigue el búlgaro ahora recuperar el saque que había perdido previamente. 0 - 0 SET 1 3 - 4

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera

Doble falta de Nadal y segunda bola de rotura para Dimitrov... Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Salva Nadal la bola de break en contra. 40 - 40 SET 1 2 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Grigor Dimitrov y consigue el punto BOLA DE BREAK PARA DIMITROV !!! Primera oportunidad de rotura para el tenista búlgaro.

ADV - 40 SET 1 2 - 4

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Agresivo ahora al resto Dimitrov. El búlgaro consigue forzar el deuce... 40 - 40 SET 1 2 - 4

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 30 - 40 SET 1 2 - 4

El revés de Rafael Nadal se va fuera 15 - 40 SET 1 2 - 4

El golpe de derecha de Grigor Dimitrov se va fuera

15 - 30 SET 1 2 - 4

El passing shot de Grigor Dimitrov se va fuera Saque liftado de Rafael Nadal, Grigor Dimitrov no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 0 SET 1 2 - 4

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Frena la sangría Dimitrov y ahora consigue llevarse con su saque su primer juego en blanco del partido. Saque liftado de Grigor Dimitrov, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera

40 - 0 SET 1 1 - 4

Grigor Dimitrov con una volea cercana a la red consigue el punto 30 - 0 SET 1 1 - 4

El revés de Rafael Nadal se va fuera 15 - 0 SET 1 1 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Grigor Dimitrov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Las fuertes rachas de viento están incomodando mucho a los dos jugadores, aunque parece que el once veces campeón en esta pista se está adaptando mejor a las cambiantes condiciones. Confirma Nadal el break conseguido en el juego anterior y despeja el camino hacia la consecución del primer set del partido.

0 - 0 SET 1 1 - 4

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Grigor Dimitrov y consigue el punto 15 - 40 SET 1 1 - 3

El golpe de derecha de Grigor Dimitrov se va fuera 15 - 30 SET 1 1 - 3

El passing shot de Grigor Dimitrov se va fuera 15 - 15 SET 1 1 - 3

El revés de Grigor Dimitrov se va fuera 15 - 0 SET 1 1 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red

BREAK DE RAFA NADAL !!! A la tercera fue la vencida. El tenista de Manacor consigue quebrar el saque del búlgaro y consigue abrir brecha en el marcador. 0 - 0 SET 1 1 - 3

El revés de Grigor Dimitrov se va fuera Ace de Grigor Dimitrov con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Doble falta de Dimitrov !!! La primera del partido y le sirve en bandeja el búlgaro otras dos bolas de break para Nadal. Grigor Dimitrov falla su segundo servicio, doble falta

15 - 30 SET 1 1 - 2

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 0 - 30 SET 1 1 - 2

El golpe de derecha de Grigor Dimitrov se va fuera 0 - 15 SET 1 1 - 2

Grigor Dimitrov estrella su golpe de derecha en la red Algo más atascado ahora con el saque, pero Nadal se termina con hacer de nuevo con el juego en turno de servicio. Está costando vencer la resistencia de un Dimitrov muy batallador en este tramo inicial de la contienda. Saque liftado de Rafael Nadal, Grigor Dimitrov no puede precisar el resto y la bola se va fuera

40 - ADV SET 1 1 - 1

Grigor Dimitrov estrella su golpe de derecha en la red 0 - 0 SET 1 1 - 2

El revés de Grigor Dimitrov se va fuera 30 - 40 SET 1 1 - 1

El revés de Grigor Dimitrov se va fuera 30 - 30 SET 1 1 - 1

El globo defensivo de Grigor Dimitrov se va fuera 30 - 15 SET 1 1 - 1

El revés de Grigor Dimitrov se va fuera

30 - 0 SET 1 1 - 1

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 15 - 0 SET 1 1 - 1

El revés de Rafael Nadal se va fuera Iguala Dimitrov el marcador. Le ha costado mucho, pero consigue sacar adelante su primer servicio del partido y eso que ha tenido que levantar dos bolas de break en contra. 0 - 0 SET 1 1 - 1

Rafael Nadal no consigue superar la red con su volea ADV - 40 SET 1 0 - 1

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera

Salva Dimitrov las dos bolas de break y consigue forzar el deuce. 40 - 40 SET 1 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Grigor Dimitrov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Saque liftado de Grigor Dimitrov, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera DOBLE BOLA DE BREAK PARA NADAL !!! Primeras oportunidades para el jugador de Manacor. 15 - 40 SET 1 0 - 1

Grigor Dimitrov estrella su golpe de revés en la red

Saque liftado de Grigor Dimitrov, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 30 SET 1 0 - 1

Rafael Nadal con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Grigor Dimitrov se apunta el tanto 0 - 15 SET 1 0 - 1

Grigor Dimitrov estrella su golpe de revés en la red Sólido Nadal en el primer juego del encuentro. Se lo ha embolsado el español con un juego en blanco, pero ha tenido que trabajar bastante cada punto ante la resistencia del búlgaro en el fondo de la pista. 0 - 0 SET 1 0 - 1

El globo defensivo de Grigor Dimitrov se va fuera

Saque liftado de Rafael Nadal, Grigor Dimitrov no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 30 SET 1 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Grigor Dimitrov y consigue el punto 0 - 15 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Grigor Dimitrov se va fuera La última vez que se enfrentaron fue precisamente en este torneo, en la edición del año pasado, en semifinales. En ese encuentro el español se impuso en dos mangas, con un cómodo 6-4, 6-1. Esta será la 13ª ocasión en la que se enfrenten ambos jugadores. De momento, Rafa domina claramente el cara a cara con 12 victorias y una sola derrota.

En la presente campaña, Dimitrov solo ha disputado tres torneos previamente y su mejor resultado fue alcanzar los cuartos de final en Brisbane. Grigor Dimitrov ocupa el puesto 28 del ranking ATP. El búlgaro ha conquistado ocho títulos ATP hasta el momento, pero desde su victoria en las ATP Finals de 2017 las lesiones no le han permitido tener la continuidad necesaria y no ha vuelto a levantar ningún trofeo. Este es el cuarto torneo en el que participa Rafa Nadal en este 2019. El jugador manacorense alcanzó la final en el Open de Australia y se tuvo que retirar por lesión en el Masters 1000 de Indian Wells cuando iba a disputar la semifinal ante Roger Federer. Nadal ha logrado 69 victorias a lo largo de su carrera en este torneo y, de vencer hoy, este será su triunfo número 70. Con solo cuatro partidos perdidos en sus 16 participaciones. Una de las incógnitas previas al inicio de este primer Masters 100 sobre arcilla era conocer el estado de forma con el que llegaría Nadal después de retirarse por lesión en Indian Wells y no haber vuelto a participar en competición oficial. Sin embargo, por lo visto ayer en su debut frente a Roberto bautista, parece que el español ha vuelto en óptimas condiciones.

Son muchos los retos que tiene por delante el tenista balear, también lo es el poder continuar siendo el jugador con más entorchados en torneos de categoría Masters 1000 ante la más que evidente amenaza de Novak Djokovic. De momento, Rafa tiene 33, mientras que el serbio ha logrado 32 a lo largo de su trayectoria. De hecho, Rafa es el único jugador que ha vencido en más de diez oportunidades en un mismo torneo. Cuenta con 11 títulos en Roland Garros, 11 en el Conde de Godó de Barcelona y otros 11 en este Masters 1000 de Montecarlo. Nadal quiere seguir haciendo historia y marcar terreno en el comienzo de la temporada de tierra batida, superficie en la que domina claramente el circuito desde hace años. El tenista de Manacor busca su 12º título en el Principado de Mónaco y nunca nadie ha logrado tantas coronas en un mismo torneo en la Era Open. Buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo entre Rafa Nadal y Grigor Dimitrov. Preparados? Comenzamos