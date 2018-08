Nadal-Khachanov en directo

Actualizado: 31/08/2018 19:41h

Actualizar

0 - 30 SET 2 1 - 1

El revés de Rafael Nadal se va fuera 0 - 15 SET 2 1 - 1

Gran resto de derecha de Karen Khachanov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Mantiene su servicio el tenista rus. Apenas concede cuando es él el que saca (1-1). Saque plano de Karen Khachanov, el resto de Rafael Nadal se va fuera

30 - 40 SET 2 1 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Karen Khachanov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 30 - 30 SET 2 1 - 0

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Ace de Karen Khachanov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 30 - 0 SET 2 1 - 0

El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera 15 - 0 SET 2 1 - 0

Karen Khachanov estrella su golpe de derecha en la red

Como en la primera manga, el primer juego cae del lado del español (1-0), pese a la dura oposición, eso sí, que está mostrando Khachanov. Saque cortado de Rafael Nadal, Karen Khachanov no puede precisar el resto y la bola se va fuera ADV - 40 SET 2 0 - 0

Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Karen Khachanov 40 - 40 SET 2 0 - 0

Gran volea desde media pista de Karen Khachanov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto ADV - 40 SET 2 0 - 0

Karen Khachanov estrella su golpe de revés en la red

40 - 40 SET 2 0 - 0

El revés de Rafael Nadal se va fuera 40 - 30 SET 2 0 - 0

El golpe de Karen Khachanov se estrella en la red 30 - 30 SET 2 0 - 0

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 30 - 15 SET 2 0 - 0

El revés de Karen Khachanov se va fuera Saque liftado de Rafael Nadal, Karen Khachanov no puede precisar el resto y la bola se va fuera

0 - 15 SET 2 0 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera PRIMER SET PARA KAREN KHACHANOV! Saquetazo directo para cerrar la primera manga a su favor (5-7). Ocho aces del ruso, por cero del español, y 23 golpes ganadores del moscovita por 8 del número uno. Así se explica una primera manga en la que ha dominado el número 26 del mundo, muy acertado en su primer servicio (78%). Ace de Karen Khachanov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 40 - ADV SET 1 5 - 6

Gran volea desde media pista de Karen Khachanov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Dejada magistral de Nadal, que ha vuelto a intercambiar un número elevado de golpes hasta encontrar una fisura en el juego del ruso. Tercera oportunidad de cerrar el set que se le escapa a Khachanov. Iguales de nuevo...

40 - 40 SET 1 5 - 6

Rafael Nadal con una precisa dejada a la que no llega Karen Khachanov se apunta el tanto Saque liftado de Karen Khachanov, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Qué puntazo de Nadal! Salva la segunda bola de set. Qué tenis están desplegando ambos... 40 - 40 SET 1 5 - 6

Golpe de Rafael Nadal desde el fondo de la pista que supera a Karen Khachanov Ace de Karen Khachanov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal

40 - 40 SET 1 5 - 6

El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera 40 - ADV SET 1 5 - 6

Gran volea desde media pista de Karen Khachanov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Buen primer servicio de Khachanov que no logra meter en pista Nadal. Iguales... Saque plano de Karen Khachanov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Tres puntos consecutivos se anota el tenista español, que tiene la posibilidad de romperle el servicio al ruso (30-40).

40 - 30 SET 1 5 - 6

Karen Khachanov estrella su golpe de derecha en la red 30 - 30 SET 1 5 - 6

El revés de Karen Khachanov se va fuera 15 - 30 SET 1 5 - 6

La contradejada de Karen Khachanov se estrella en la red Ace de Karen Khachanov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 0 - 15 SET 1 5 - 6

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Karen Khachanov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

No fue buena la volea en la red de Rafa Nadal, que le dejó la pelota a placer a Khachanov. Con un passing, el ruso cierra el break y servirá para llevarse el primer set (5-6). 0 - 0 SET 1 5 - 6

Impresionante passing shot de Karen Khachanov desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto Bola de break para Khachanov en uno de los momentos importantes del primer set... (30-40). 30 - 40 SET 1 5 - 5

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Karen Khachanov no puede precisar el resto y la bola se va fuera

15 - 30 SET 1 5 - 5

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 15 - 15 SET 1 5 - 5

El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera 0 - 15 SET 1 5 - 5

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Karen Khachanov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Juego en blanco para Khachanov. Puede que nos estemos encaminando al tie break... (5-5). Saque plano de Karen Khachanov, el resto de Rafael Nadal se va fuera

0 - 40 SET 1 5 - 4

El revés de Rafael Nadal se va fuera Ace de Karen Khachanov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 0 - 15 SET 1 5 - 4

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Nadal saca ventaja de su insistencia, hasta el punto de ponerse por delante en este primer set. Sufrió mucho en el primer tramo de esta manga ante un Khachanov que encontró muy buenos golpes. Pero ha insistido el español en los intercambios largos, encontrando los errores de su rival. Juego para Rafa, posibilidad de cerrar el primer parcial a su favor (5-4). 0 - 0 SET 1 5 - 4

Karen Khachanov estrella su golpe de revés en la red

40 - 15 SET 1 4 - 4

El golpe de Karen Khachanov se estrella en la red Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Karen Khachanov no puede precisar el resto y la bola se va fuera Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta 15 - 0 SET 1 4 - 4

El revés de Karen Khachanov se va fuera Break para Rafa Nadal! Grita de rabia el español, que sabe de la importancia de hacerse con este juego. Vaya manera de jugarle a su rival y vaya manera de cerrar, con un derechazo, el octavo juego de la manga (4-4).

0 - 0 SET 1 4 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Karen Khachanov y consigue el punto Dos errores consecutivos del ruso en el revés le sirven al mallorquín una bola de break. Veremos a ver si la aprovecha... ADV - 40 SET 1 3 - 4

El revés de Karen Khachanov se va fuera 40 - 40 SET 1 3 - 4

Karen Khachanov estrella su golpe de revés en la red 30 - 40 SET 1 3 - 4

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Karen Khachanov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

30 - 30 SET 1 3 - 4

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Karen Khachanov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 30 - 15 SET 1 3 - 4

El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera Primera doble falta del partido. Cae del lado de Khachanov, hasta ahora muy acertado en el saque (15-15). Karen Khachanov falla su segundo servicio, doble falta 0 - 15 SET 1 3 - 4

Karen Khachanov con una volea cercana a la red consigue el punto

Con seguridad saca adelante el tenista manacorí su servicio. Subió a la red para volear y mantenerse a un break de la igualada (3-4). 0 - 0 SET 1 3 - 4

Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto 40 - 15 SET 1 2 - 4

El revés de Karen Khachanov se va fuera 30 - 15 SET 1 2 - 4

El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera 15 - 15 SET 1 2 - 4

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Karen Khachanov se va fuera Reaccionando muy bien el tenista de Moscú a las pelotas de break en contra. Tuvo otra a favor Rafael Nadal en este juego, pero la salvó un Khachanov que se animó a subir a la red para cerrar el sexto juego a su favor (2-4). 0 - 0 SET 1 2 - 4

Remate desde el centro de la pista de Karen Khachanov que no da opciones a Rafael Nadal Saque plano de Karen Khachanov, el resto de Rafael Nadal se va fuera 40 - 40 SET 1 2 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red

Bola de break para Rafa... (30-40). 40 - 30 SET 1 2 - 3

Karen Khachanov no consigue superar la red con su volea Saque plano de Karen Khachanov, el resto de Rafael Nadal se va fuera 30 - 15 SET 1 2 - 3

El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera 15 - 15 SET 1 2 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red

15 - 0 SET 1 2 - 3

El golpe de Karen Khachanov se va fuera Trata de sobreponerse Nadal a las adversidades. Sube a la red para cerrar, ahora sí, su servicio y colgarse el quinto juego del primer parcial (2-3). 0 - 0 SET 1 2 - 3

Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Karen Khachanov Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Karen Khachanov se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Karen Khachanov se va fuera

15 - 15 SET 1 1 - 3

El revés de Rafael Nadal se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Karen Khachanov se va fuera Juego en blanco para Khachanov. La derecha de Nadal se topa con la red y el ruso se pone 1-3 arriba en la primera manga. Está muy acertado en el primer servicio, lo que le está valiendo para mandar. 0 - 0 SET 1 1 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Segundo ace del ruso en este juego. A punto de cerrarlo en blanco... (40-0).

Ace de Karen Khachanov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 0 - 30 SET 1 1 - 2

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Karen Khachanov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Ace de Karen Khachanov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Se le escapa la derecha a Rafa Nadal, que pierde su servicio y pierde la delantera en esta primera manga. Reaccionó, y muy bien Kachanov, a las dos bolas de break en contra y pasó de un posible 2-0 en contra a un 1-2 a favor. Manda en el primer set pues. 0 - 0 SET 1 1 - 2

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera

Y ahora las dos bolas de break son para Karen Khachanov. Vaya manera de reaccionar la suya... (15-40). 15 - 40 SET 1 1 - 1

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 15 - 30 SET 1 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Karen Khachanov y consigue el punto 0 - 30 SET 1 1 - 1

El revés de Rafael Nadal se va fuera 0 - 15 SET 1 1 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red

Lo ha pasado mal Khachanov, pero le ha dado la vuelta a un juego que se le había puesto cuesta arriba. Salvó dos bolas de break para llevarse un segundo juego de partido muy trabajado (1-1). Ace con el segundo servicio de Karen Khachanov, un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 40 - ADV SET 1 1 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Karen Khachanov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Y saquetazo directo para devolver la igualada en este juego... (40-40). Ace de Karen Khachanov con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal

Salva la primera Khachanov con un muy buen servicio. El resto de Nadal se va fuera (30-40). Saque plano de Karen Khachanov, el resto de Rafael Nadal se va fuera Segundo error en el golpeo de derechas del ruso, que le sirve la primera bola de break del partido al número uno del mundo (15-40). 40 - 15 SET 1 1 - 0

El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera Vaya derecha paralela del tenista español. Cómo ha empezado el partido de bonito... (15-30).

30 - 15 SET 1 1 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Karen Khachanov y consigue el punto 15 - 15 SET 1 1 - 0

El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera 0 - 15 SET 1 1 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Karen Khachanov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto La derecha de Khachanov se marcha directamente al pasillo de dobles tras un intercambio de golpes muy largo y el primer juego del partido se lo adjudica Rafa Nadal (1-0). 0 - 0 SET 1 1 - 0

El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera

40 - 15 SET 1 0 - 0

Gran resto de derecha de Karen Khachanov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Karen Khachanov se va fuera 30 - 0 SET 1 0 - 0

El revés de Karen Khachanov se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Karen Khachanov se va fuera Están realizado los ejercicios de calentamientos los dos tenistas. Comenzará sacando el español Rafael Nadal.

Saltan al fin los dos tenistas a la pista Arthur Ashe. No lo hemos mencionado, pero el partido se disputará bajo techo. Se ha echado el cierre a la cubierta de esta pista central ante el elevado riesgo de lluvia. De esta forma, sin ningún set en contra se van a presentar en la Arthur Ashe estos dos hombres. Un dato que, evidentemente y sea hacia un lado o hacia otro, hoy llegará a su fin. Algo más, exactamente 3 horas 52 minutos, lleva en pista su rival, Karen Khachanov. En 2ª ronda venció a Lorenzo Sanego (5-7, 3-6, 3-6), mientras que en su debut hizo lo propio con Albert Ramos (3-6, 2-6, 3-6). Casi media hora menos acumula el tenista manacorí sobre la pista dura americana. En 2ª ronda, se deshizo de Vasek Pospisil (6-3, 6-4 y 6-2), mientras que en la 1ª ronda se favoreció de la retirada por lesión del también español David Ferrer (6-3, 6-4) para un total de 3 horas 23 minutos en lo que va de torneo. Así pues, tiene Khachanov ante sí un doble reto. Alcanzar esa maldita cuarta ronda y vencer a un rival, Nadal, al que no le ha ganado ninguno de los cuatros partidos que ha jugado contra él. El mallorquín venció en Wimbledon y Pekín 2017 y, este año, en Montecarlo y Toronto. En semifinales del Masters 1000 canadiense, Rafa le ganó en dos sets para cerrarle el paso hacia la final (7-6, 6-4).

Y es que el año pasado, sirviéndonos del antecedente más reciente, Khachanov cayó en primera ronda ante Yen-Hsun Lu. Además, en ocho participaciones en fases finales de un Grand Slam, jamás ha superado la cuarta ronda (octavos de final). De esta forna, en el número 26 del mundo tiene a su próximo obstáculo el de Manacor. Karen Khachanov forma parte de ese elenco de tenistas llamados a dominar el tenis dentro de unos años. Peligroso al saque, entre otros buenos atributos, afronta su cuarta participación, la tercera solo en la fase final, en el US Open, siendo este ya su mejor resultado. En su 14ª participación en el Grand Slam nortemaricano, Rafa Nadal buscará superar, como viene siendo habitual, la tercera ronda del torneo. Y es que solo cuatro veces no la superó, siendo tres de ellas en sus tres primeras participaciones sobre el suelo de Nueva York. En busca de otra final marcha, pues, el tenista español, que ha disputado cuatro finales y que ha ganado tres de ellas (2010, 2013 y 2017). Una, la del año pasado, la ganó contra Kevin Anderson, mientras que las otras dos las ganó ante Novak Djokovic, el mismo que le derrotó en 2011. Muy buenas tardes y bienvenidos al US Open! Concretamente al duelo de tercera ronda al que se enfrentá hoy el vigente campeón del torneo, Rafael Nadal, ante Karen Khachanov. Comenzamos!