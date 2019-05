CRÓNICA DIRECTO

Inmediatamente después, Nadal enmendó ese error y recuperó esa ventaja, pero volvió a enredarse solo con su saque, una manchita que le puso de mal humor pese a su capacidad para corregirse otra vez en un periquete. Ganó, era lo suyo, pero ese epílogo seguro que no le gustó demasiado, seguro. Brazos al cielo, puño, saludo rutinario y a pensar, ya sí, en un Roland Garros más serio, pues en tercera ronda se medirá a David Goffin (el viernes), peligroso por mucho que el belga no esté en su mejore nivel. 29 del mundo, el belga nunca ha ganado un set al balear en los tres precedentes sobre tierra, pero está fino en París, convincente ante Ricardas Berankis primero y Miomir Kecmanovic después.

Con el mismo patrón, para qué variar, Nadal empezó la segunda manga poniendo tierra de por medio. Hizo break, consolidó, y siguió torturando al pobre Maden, que no sabía dónde meterse. Le llegaban derechazos desde el otro lado de la pista, algún que otro revés cruzado e inalcanzable, y a favor del germano hay que reconocer que subió el nivel un poquito, lo cual fue recibido con una sonrisa por el propio Nadal. Más que nada porque le dio para confirmar que hay piernas y que funcionan los recursos, sensacional en un par de puntazos para firmar el 4-1 que puso a la Lenglen patas arriba.

Actualizado: 29/05/2019 14:53h

Nosotros nos despedimos tras haberles contado todo lo sucedido en este encuentro, gracias por habernos acompañado. El balear dominó por completo en los dos primeros sets pero Yannick Maden se creció en el tercero y le puso algún problema. Tras varios breaks consecutivos, Rafa no le dio más tregua y terminó cerrando el encuentro. Nadal se planta en tercera ronda sin ceder ni un solo set en los dos encuentros que ha jugado, ambos ante tenistas alemanes. Ahora le espera el belga Goffin en su próximo partido. SET Y PARTIDO PARA NADAL. El resto de Maden se marcha directamente fuera y la victoria es para el balear que sigue adelante en el Grand Slam francés.

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Yannick Maden se va fuera Dos bolas de partido para Nadal que está ya con un pie y medio en tercera ronda para enfrentarse a Goffin. Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Yannick Maden se va fuera 15 - 30 SET 3 4 - 5

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Nadal está a dos puntos de pasar a la siguiente ronda de Roland Garros.

0 - 30 SET 3 4 - 5

Gran volea desde media pista de Rafael Nadal que supera a Yannick Maden y consigue el punto 0 - 15 SET 3 4 - 5

Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Yannick Maden BREAK DE RAFA. Y otra nueva rotura, se ha vuelto la dinámica habitual en esta tercera manga, esperemos que sea la última porque sirve Rafa para cerrar el encuentro. 0 - 0 SET 3 4 - 5

Gran volea desde media pista de Rafael Nadal que supera a Yannick Maden y consigue el punto Se han cumplido ya las dos primeras horas de partido. Mientras, ha terminado el otro encuentro y, si Rafa gana hoy, se medirá a Goffin en la próxima ronda.

Bola de break para Nadal. Ahora sí le está dando guerra el tenista alemán y Rafa debe buscar la victoria para no complicarse en este set. 30 - 40 SET 3 4 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Yannick Maden y consigue el punto Saque plano de Yannick Maden, el resto de Rafael Nadal se va fuera 15 - 30 SET 3 4 - 4

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 0 - 30 SET 3 4 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Yannick Maden y consigue el punto

0 - 15 SET 3 4 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Yannick Maden y consigue el punto BREAK DE MADEN. Cuarto juego consecutivo en que se rompe el servicio, el partido se ha enrarecido en este tercer set y de momento 4-4 en el marcador. 0 - 0 SET 3 4 - 4

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Y ventaja de Yannick Maden que dispone ahora de bola de rotura. Problemas para Rafa en este juego. ADV - 40 SET 3 3 - 4

Gran volea desde media pista de Yannick Maden que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

Y otra doble falta de Rafa que deja el juego en 40-40. Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta 30 - 40 SET 3 3 - 4

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 15 - 40 SET 3 3 - 4

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Yannick Maden y consigue el punto Doble falta de Nadal, la segunda que comete en el partido.

Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta 0 - 30 SET 3 3 - 4

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Yannick Maden y consigue el punto 0 - 15 SET 3 3 - 4

Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Yannick Maden y le sirve para ganar el punto BREAK DE NADAL. El balear consigue el objetivo y tiene una nueva ventaja después de que Maden hubiera anulado la que logró previamente. 0 - 0 SET 3 3 - 4

El golpe de derecha de Yannick Maden se va fuera

Consigue salvar la primera bola el tenista alemán. 15 - 40 SET 3 3 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Yannick Maden que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Y ojo que puede haber un nuevo break, seria el tercero consecutivo. Lo logró Rafa, después Maden y ahora el balear lo tiene a tiro con tres oportunidades. 0 - 40 SET 3 3 - 3

El golpe de derecha de Yannick Maden se va fuera Tal vez herido en su orgullo por haber cedido el juego anterior, Nadal pisa el acelerador y se pone 0-30 en éste.

0 - 30 SET 3 3 - 3

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Yannick Maden y consigue el punto 0 - 15 SET 3 3 - 3

Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Yannick Maden y le sirve para ganar el punto BREAK DE YANNICK MADEN. Nadal cede el servicio por primera vez en esta edición de Roland Garros. El alemán ha peleado por poder alargar este encuentro e iguala el marcador del tercer set. 0 - 0 SET 3 3 - 3

Remate desde el centro de la pista de Yannick Maden que no da opciones a Rafael Nadal Dos bolas de break para Maden.

40 - 15 SET 3 2 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Yannick Maden que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Se emplea a fondo Nadal en este punto tras haber cedido los dos anteriores que habían puesto a Maden con ventaja al resto (0-30). 30 - 15 SET 3 2 - 3

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Yannick Maden y consigue el punto 30 - 0 SET 3 2 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 15 - 0 SET 3 2 - 3

Yannick Maden con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto

BREAK DE RAFA. En la primera oportunidad que ha tenido en este set, el balear rompe el servicio de su rival para ponerse de nuevo con ventaja. Máxima efectividad ante un Maden empleado a fondo para tratar de mantener alguna opción en este asalto pero ahora se le van diluyendo. 0 - 0 SET 3 2 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Yannick Maden y consigue el punto Tres bolas de break para Nadal que puede encarrilar ya este tercer set. 0 - 40 SET 3 2 - 2

Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Yannick Maden y le sirve para ganar el punto Buena derecha cruzada de Rafa para poner el 0-30, de nuevo va a intentar buscar el break en este juego.

0 - 30 SET 3 2 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Yannick Maden y consigue el punto 0 - 15 SET 3 2 - 2

El golpe de derecha de Yannick Maden se va fuera Juego para Rafa Nadal, 2-2 en el tercer set. Se está jugando a la vez el partido del que saldrá el rival del ganador de este encuentro y de momento Goffin se ha llevado los dos primeros sets ante Kecmanovic. 0 - 0 SET 3 2 - 2

El globo de Yannick Maden se va fuera 15 - 40 SET 3 2 - 1

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Yannick Maden se va fuera 0 - 30 SET 3 2 - 1

El golpe de derecha de Yannick Maden se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Yannick Maden se va fuera Algo más de media hora ha durado el primer set y 40 minutos el segundo. Parece que esta tercera manga va a estar algo más competida tras el paseo de Rafa en las dos anteriores. Resiste Yannick Maden que no se quiere ir tan rápido del partido y consigue ganar el juego para el 2-1.

0 - 0 SET 3 2 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Yannick Maden que supera a Rafael Nadal y consigue el punto ADV - 40 SET 3 1 - 1

El revés de Rafael Nadal se va fuera Rafa Nadal sube a rematar a la red y consigue el punto para el 40 iguales. 40 - 40 SET 3 1 - 1

Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Yannick Maden Saque plano de Yannick Maden, el resto de Rafael Nadal se va fuera

30 - 30 SET 3 1 - 1

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Nadal mete mucha presión en este juego, está buscando el break. 15 - 30 SET 3 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Yannick Maden y consigue el punto 15 - 15 SET 3 1 - 1

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 0 - 15 SET 3 1 - 1

Yannick Maden estrella su golpe de derecha en la red

Responde con contundencia Rafa y gana el juego con su saque. Iguales. 0 - 0 SET 3 1 - 1

El revés de Yannick Maden se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Yannick Maden se va fuera 15 - 30 SET 3 1 - 0

Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Yannick Maden 15 - 15 SET 3 1 - 0

Impresionante passing shot de Yannick Maden desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Yannick Maden se va fuera Arranca el tercer set y lo hace con una dinámica diferente, con servicio de Maden que gana el primer juego. Por primera vez, el alemán está por delante en el marcador en una manga. 0 - 0 SET 3 1 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 40 - 15 SET 3 0 - 0

Revés desde el centro de la pista de Yannick Maden que supera a Rafael Nadal 30 - 15 SET 3 0 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera

15 - 15 SET 3 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Yannick Maden y consigue el punto 15 - 0 SET 3 0 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Yannick Maden no ha podido plantar cara a Nadal cuando éste ha tenido el servicio mientras que ha sufrido mucho con el suyo, cediendo el saque en varias ocasiones. SET PARA RAFA. El balear solo ha cedido tres juegos en las dos primeras mangas y va lanzado a por la victoria en este partido de segunda ronda. 0 - 0 SET 2 2 - 6

El golpe de derecha de Yannick Maden se va fuera

15 - 40 SET 2 2 - 5

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Tres bolas de set para Rafa. Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Yannick Maden se va fuera 0 - 30 SET 2 2 - 5

El revés de Yannick Maden se va fuera 0 - 15 SET 2 2 - 5

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Yannick Maden y consigue el punto

Tregua para Yannick Maden que por fin consigue ganar un juego cómodo, en blanco para el alemán aunque ahora Rafa servirá para cerrar el set. 0 - 0 SET 2 2 - 5

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 40 - 0 SET 2 1 - 5

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Yannick Maden que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 30 - 0 SET 2 1 - 5

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Yannick Maden que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 15 - 0 SET 2 1 - 5

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera

Juego en blanco para Nadal y ya 5-1 en este set. Partido cómodo para el tenista manacorense que ya ganó por la vía rápida a Hanfmann en la primera ronda. 0 - 0 SET 2 1 - 5

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Yannick Maden y consigue el punto 0 - 40 SET 2 1 - 4

Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Yannick Maden Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Yannick Maden se va fuera 0 - 15 SET 2 1 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Yannick Maden y consigue el punto

BREAK DE NADAL. Disputado punto que acaba cayendo, una vez más, del lado del balear. 4-1 en el segundo set y servicio para Rafa. 0 - 0 SET 2 1 - 4

Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Yannick Maden y le sirve para ganar el punto Ventaja de Nadal que dispone de nuevo de bola de break para ampliar la diferencia en el marcador. 40 - ADV SET 2 1 - 3

Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Yannick Maden Buen punto que se acaba llevando Nadal porque el intento de dejada de Maden se quedó en la red. Iguales.

40 - 40 SET 2 1 - 3

La dejada de Yannick Maden se estrella en la red 40 - 30 SET 2 1 - 3

Yannick Maden estrella su golpe de derecha en la red 40 - 15 SET 2 1 - 3

La volea de Rafael Nadal se va fuera 30 - 15 SET 2 1 - 3

Yannick Maden estrella su golpe de derecha en la red Ace de Yannick Maden con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal

15 - 0 SET 2 1 - 3

Yannick Maden con una precisa dejada a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Con un saque directo y otro que no ha sido capaz de restar Maden con acierto, Rafa Nadal se lleva el cuarto juego del segundo set. 3-1 para el de Manacor que sigue con paso firme en este encuentro de segunda ronda. Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Yannick Maden se va fuera Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Yannick Maden 15 - 30 SET 2 1 - 2

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Yannick Maden y consigue el punto

15 - 15 SET 2 1 - 2

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Yannick Maden y consigue el punto 15 - 0 SET 2 1 - 2

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Juego para Maden que en este set ha conseguido estrenarse antes que el primero, que parecía ir camino del rosco. A pesar de ello sigue mandando Nadal que mantiene el break de ventaja logrado en el juego inicial. Saque plano de Yannick Maden, el resto de Rafael Nadal se va fuera ADV - 40 SET 2 0 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Yannick Maden que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

40 - 40 SET 2 0 - 2

Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Yannick Maden 40 - 30 SET 2 0 - 2

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 30 - 30 SET 2 0 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Yannick Maden que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 15 - 30 SET 2 0 - 2

El golpe de derecha de Yannick Maden se va fuera 15 - 15 SET 2 0 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Yannick Maden que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

0 - 15 SET 2 0 - 2

El golpe de derecha de Yannick Maden se va fuera Segundo juego del segundo set, también para Rafa que certifica el break anterior y abre brecha en el marcador. 0 - 0 SET 2 0 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Yannick Maden y consigue el punto Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Yannick Maden se va fuera 15 - 30 SET 2 0 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red

0 - 30 SET 2 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Yannick Maden y consigue el punto 0 - 15 SET 2 0 - 1

El golpe de derecha de Yannick Maden se va fuera BREAK DE RAFA. El balear ya manda en el marcador en el segundo set y lo hace tras ganar el juego inicial al resto. 0 - 0 SET 2 0 - 1

El golpe de derecha de Yannick Maden se va fuera 15 - 40 SET 2 0 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera

No levanta cabeza Maden, Rafa dispone de tres bolas de rotura en el inicio de la segunda manga. 0 - 40 SET 2 0 - 0

Yannick Maden estrella su golpe de derecha en la red 0 - 30 SET 2 0 - 0

Yannick Maden estrella su golpe de derecha en la red 0 - 15 SET 2 0 - 0

El revés de Yannick Maden se va fuera SET PARA RAFA. Con bastante comodidad, el tenista balear cierra la primera manga a su favor sin dar opciones a Maden.

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Yannick Maden se va fuera Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Yannick Maden no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 30 SET 1 1 - 5

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 0 - 30 SET 1 1 - 5

Yannick Maden estrella su golpe de revés en la red 0 - 15 SET 1 1 - 5

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Yannick Maden y consigue el punto

Juego para Yannick Maden, el 5-1 en este primer set, ahora servirá Nadal para tratar de ponerle punto y final. 0 - 0 SET 1 1 - 5

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Bola para el alemán que puede ganar el juego y estrenarse en el partido, el golpe de Rafa no ha pasado la red. 40 - 30 SET 1 0 - 5

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 30 - 30 SET 1 0 - 5

Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Yannick Maden

30 - 15 SET 1 0 - 5

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Intenta el tenista alemán ganar su primer juego del partido pero le está costando un mundo. Ahora sirve en el que puede ser el último juego de la primera manga. 15 - 15 SET 1 0 - 5

El golpe de derecha de Yannick Maden se va fuera 15 - 0 SET 1 0 - 5

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Juego para Rafa que coloca el 5-0 en el marcador del primer set, resta ahora para cerrarlo.

0 - 0 SET 1 0 - 5

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Yannick Maden y consigue el punto Cruzada de Rafa para disponer de una ventaja en este juego que se le resiste, el quinto del partido. 40 - ADV SET 1 0 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Yannick Maden y consigue el punto 40 - 40 SET 1 0 - 4

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 40 - ADV SET 1 0 - 4

El golpe de derecha de Yannick Maden se va fuera

Yannick Maden no se da por vencido y consigue igualar en este juego con servicio de Nadal. 40 - 40 SET 1 0 - 4

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 30 - 40 SET 1 0 - 4

El revés de Yannick Maden se va fuera 30 - 30 SET 1 0 - 4

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 15 - 30 SET 1 0 - 4

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Yannick Maden que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Yannick Maden se va fuera 0 - 15 SET 1 0 - 4

El golpe de derecha de Yannick Maden se va fuera BREAK DE NADAL. Empezó dando buenas sensaciones el tenista alemán pero poco a poco se va diluyendo. Llegan los errores ante un rival que no le da tregua. 0 - 0 SET 1 0 - 4

Yannick Maden estrella su golpe de derecha en la red Sigue dominando Nadal que ahora dispone de dos nuevas bolas de rotura. De momento Maden no ha podido estrenar su casillero de juegos.

15 - 40 SET 1 0 - 3

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Yannick Maden y consigue el punto 15 - 30 SET 1 0 - 3

El golpe de derecha de Yannick Maden se va fuera Saque plano de Yannick Maden, el resto de Rafael Nadal se va fuera 0 - 15 SET 1 0 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Yannick Maden y consigue el punto Juego cómodo para Nadal, en blanco que le permite subir el 3-0 al marcador. Tuvo que pelear más para ganar el primero con su saque pero ya se ha entonado y no ha dado ninguna opción a su rival.

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Yannick Maden se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Yannick Maden se va fuera 0 - 30 SET 1 0 - 2

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Yannick Maden y consigue el punto 0 - 15 SET 1 0 - 2

Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Yannick Maden BREAK DE RAFA. Y en la tercera oportunidad no falla el balear que rompe el servicio de Maden, el último golpe del alemán no pasó la red.

0 - 0 SET 1 0 - 2

Yannick Maden estrella su golpe de derecha en la red 40 - ADV SET 1 0 - 1

El golpe de derecha de Yannick Maden se va fuera Golpe largo de Nadal. Deuce. 40 - 40 SET 1 0 - 1

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Iguala Maden pero el balear pelea el siguiente punto y vuelve a tener ventaja.

40 - ADV SET 1 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Yannick Maden y consigue el punto 40 - 40 SET 1 0 - 1

El revés de Rafael Nadal se va fuera Arriesga el alemán y se equivoca, primera bola de break para Nadal. 30 - 40 SET 1 0 - 1

El golpe de derecha de Yannick Maden se va fuera 30 - 30 SET 1 0 - 1

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera

15 - 30 SET 1 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Yannick Maden que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 0 - 30 SET 1 0 - 1

El golpe de derecha de Yannick Maden se va fuera 0 - 15 SET 1 0 - 1

El golpe de derecha de Yannick Maden se va fuera Bola de Maden al pasillo y primer juego para Nadal que arranca el encuentro ganando con su servicio. 0 - 0 SET 1 0 - 1

El revés de Yannick Maden se va fuera

Ha cedido dos puntos Rafa en este juego, primero en una bola que se le marchó larga y la segunda en un globo defensivo tras un remate de Maden que no encontró pista tampoco. 30 - 40 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Yannick Maden se va fuera 30 - 30 SET 1 0 - 0

El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera 15 - 30 SET 1 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Yannick Maden y consigue el punto 15 - 15 SET 1 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Yannick Maden y consigue el punto

15 - 0 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera La mayoría de torneos que ha jugado este año son Challenger. No superó la primera ronda de clasificación en el Open de Australia ni en Indian Wells aunque ha tenido presencia en algunos Masters 250. Yannick Maden ha llegado desde la fase de clasificación y el lunes consiguió su primer triunfo en un Grand Slam a los 29 años. Este será el primer enfrentamiento en el circuito entre Nadal y Maden, número 114 del ranking ATP. El objetivo del alemán es colarse en el Top 100. Estuvo cerca a principio año cuando llegó al puesto 104. Nadal ha ganado Roland Garros en las últimas dos campañas, en 2017 ante Wawrinka y en 2018 ante Dominic Thiem, ambos sin ceder ni un solo set.

Desde que disputó su primera final en París, en 2005, el tenista balear ha estado presente en 11 de las 14 que se han disputado, ganando todas ellas. Solo falló en 2010, 2015 y 2016. El objetivo de Rafa es volver a reinar en el Grand Slam que ha ganado más veces que nadie, 11 en total. Vencer a Maden es el siguiente paso para seguir adelante en Roland Garros y buscar su segundo título en la temporada, tras haber ganado hace un par de semanas en Roma. Si el pasado lunes el balear eliminó con facilidad en tres sets a Yannick Hanfmann, hoy se enfrenta a su tocayo y compatriota Yannick Maden para tratar de seguir avanzando en el torneo. Buenos días, segundo encuentro de Rafa Nadal en esta edición de Roland Garros y paradójicamente vuelve a jugar con un tenista alemán de nombre Yannick, como ya hiciera en la primera ronda.