Nadal-Nishikori en directo

Kei Nishikori falla su segundo servicio, doble falta Ace de Kei Nishikori con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Saque plano de Kei Nishikori, el resto de Rafael Nadal se va fuera 15 - 0 SET 3 1 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Kei Nishikori que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

Juego para Nadal! Se pone 4-1 y encarrila el partido y la eliminatoria. Sin embargo, las nubes amenazan el cielo de París. Esperemos que no haya interrupción en el partido por lluvia... Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Kei Nishikori 15 - 40 SET 3 1 - 3

El golpe de derecha de Kei Nishikori se va fuera Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Kei Nishikori no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 15 SET 3 1 - 3

La dejada de Rafael Nadal se estrella en la red

0 - 15 SET 3 1 - 3

Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Kei Nishikori BREAK PARA RAFA NADAL! Se pone 3-1 y vuelve a adelantarse en el marcador! Tiene hundido a Nishikori! 0 - 0 SET 3 1 - 3

El golpe de derecha de Kei Nishikori se va fuera 30 - 40 SET 3 1 - 2

El golpe de derecha de Kei Nishikori se va fuera 30 - 30 SET 3 1 - 2

Kei Nishikori estrella su golpe de revés en la red

30 - 15 SET 3 1 - 2

El revés de Rafael Nadal se va fuera 15 - 15 SET 3 1 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Kei Nishikori que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 0 - 15 SET 3 1 - 2

El revés de Kei Nishikori se va fuera Juego para Nadal! Tras un poco de sufrimiento, parece que Nishikori ha decidido no regalarle ningún punto a Rafa. Ahora le ha costado más al balear sumar su punto. Veremos como responde de nuevo al resto el de Manacor. 0 - 0 SET 3 1 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Kei Nishikori y consigue el punto

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Kei Nishikori se va fuera 30 - 30 SET 3 1 - 1

Kei Nishikori con una volea cercana a la red consigue el punto Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Kei Nishikori se va fuera 0 - 15 SET 3 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Kei Nishikori y consigue el punto

Juego para Nishikori! El japonés levantó dos bolas de rotura para no dejarle las cosas tan sencillas al balear. Sin embargo, el tenista nipón no parece demasiado animado en el encuentro. Lo da casi por perdido? 0 - 0 SET 3 1 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Saque plano de Kei Nishikori, el resto de Rafael Nadal se va fuera 40 - 40 SET 3 0 - 1

Kei Nishikori con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto 30 - 40 SET 3 0 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red

15 - 40 SET 3 0 - 1

El golpe de derecha de Kei Nishikori se va fuera 15 - 30 SET 3 0 - 1

Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Kei Nishikori Segundo servicio liftado de Kei Nishikori, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 15 SET 3 0 - 1

Kei Nishikori estrella su golpe de revés en la red Primer juego para Rafa Nadal! Se le complicó un poco la cosa al balear, pero consiguió rehacerse y poder seguir sumando en positivo en el encuentro.

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Kei Nishikori se va fuera Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Kei Nishikori Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Kei Nishikori ADV - 40 SET 3 0 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 40 - 40 SET 3 0 - 0

El golpe de derecha de Kei Nishikori se va fuera

ADV - 40 SET 3 0 - 0

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 40 - 40 SET 3 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Kei Nishikori y consigue el punto 40 - 30 SET 3 0 - 0

Kei Nishikori estrella su golpe de revés en la red Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta 30 - 15 SET 3 0 - 0

Impresionante passing shot de Kei Nishikori desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto

15 - 15 SET 3 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Kei Nishikori que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 0 - 15 SET 3 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Kei Nishikori y consigue el punto JUEGO Y SET PARA RAFA NADAL! Le endosa otro 6-1 a Nishikori y lo tiene todo de cara para hacerse con el partido y el pase a las semifinales! El japonés no puede hacer nada para batir al Rey de la Arcilla. 0 - 0 SET 2 1 - 6

El revés de Kei Nishikori se va fuera 30 - 40 SET 2 1 - 5

Kei Nishikori estrella su golpe de derecha en la red

30 - 30 SET 2 1 - 5

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Kei Nishikori y consigue el punto 30 - 15 SET 2 1 - 5

El golpe de derecha de Kei Nishikori se va fuera 30 - 0 SET 2 1 - 5

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Kei Nishikori que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 15 - 0 SET 2 1 - 5

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red QUÉ PUNTAZO DE RAFA! Remate de espaldas sin ver el campo de Nishikori y provocar el error del japonés! Se pone 5-1!

0 - 0 SET 2 1 - 5

Kei Nishikori no consigue superar la red con su volea 0 - 40 SET 2 1 - 4

Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Kei Nishikori 0 - 30 SET 2 1 - 4

El revés de Kei Nishikori se va fuera 0 - 15 SET 2 1 - 4

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Kei Nishikori y consigue el punto DE NUEVO, BREAK DE RAFA! Tremendo! Dios entre mortales! El japonés está totalmente fuera de lugar ante el nivel que está presentando Nadal. Provoca errores constantes y mete puntos constantes de los que, cualquier otro mortal, lo haría en 2-3-4 ocasiones por partido.

0 - 0 SET 2 1 - 4

Kei Nishikori estrella su golpe de revés en la red 40 - ADV SET 2 1 - 3

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Kei Nishikori y consigue el punto 40 - 40 SET 2 1 - 3

El revés de Kei Nishikori se va fuera Saque plano de Kei Nishikori, el resto de Rafael Nadal se va fuera 40 - 40 SET 2 1 - 3

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera

30 - 40 SET 2 1 - 3

El golpe de derecha de Kei Nishikori se va fuera 30 - 30 SET 2 1 - 3

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Kei Nishikori y consigue el punto 30 - 15 SET 2 1 - 3

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Kei Nishikori que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 15 - 15 SET 2 1 - 3

Gran resto de Rafael Nadal que no consigue devolver Kei Nishikori Ace de Kei Nishikori con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal

CONFIRMA BREAK! Ahora sí! Rafa Nadal gana en su servicio y se coloca 3-1 en este segundo set! Tremenda muestra de calidad del de Manacor, que sigue sorprendiendo con golpes imposibles! Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Kei Nishikori se va fuera 15 - 40 SET 2 1 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Kei Nishikori y consigue el punto 15 - 30 SET 2 1 - 2

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 0 - 30 SET 2 1 - 2

Rafael Nadal con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Kei Nishikori se apunta el tanto

0 - 15 SET 2 1 - 2

El golpe de derecha de Kei Nishikori se va fuera OTRO BREAK! Tres juegos, tres roturas! Tremendo inicio en este segundo set que no pinta bien para Nishikori! Recuperó un punto de oro, pero lo vuelve a perder y de nuevo, Rafa, tiene la ocasión de adelantarse en esta manga. 0 - 0 SET 2 1 - 2

Kei Nishikori estrella su golpe de revés en la red 40 - ADV SET 2 1 - 1

Kei Nishikori estrella su golpe de revés en la red 40 - 40 SET 2 1 - 1

Contradejada de Rafael Nadal con la que supera a Kei Nishikori y gana el punto

40 - 30 SET 2 1 - 1

El revés de Rafael Nadal se va fuera 30 - 30 SET 2 1 - 1

El golpe de derecha de Kei Nishikori se va fuera 30 - 15 SET 2 1 - 1

El revés de Kei Nishikori se va fuera 30 - 0 SET 2 1 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 15 - 0 SET 2 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Kei Nishikori que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

Contrabreak! Muchos errores de Rafa Nadal ahora! Le han condenado a desperdiciar una oportunidad de oro para adelantarse en este segundo set. 0 - 0 SET 2 1 - 1

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 40 - 15 SET 2 0 - 1

El revés de Rafael Nadal se va fuera 30 - 15 SET 2 0 - 1

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 15 - 15 SET 2 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Kei Nishikori que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Kei Nishikori se va fuera BREAK PARA NADAL! No tuvo que esperar mucho el balear para empezar ganando el segundo set! Juego en blanco para Nishikori en su primer servicio y encarrila, si gana ahora su saque, el segundo set. 0 - 0 SET 2 0 - 1

Kei Nishikori estrella su golpe de derecha en la red 0 - 40 SET 2 0 - 0

Kei Nishikori estrella su golpe de derecha en la red 0 - 30 SET 2 0 - 0

El revés de Kei Nishikori se va fuera

0 - 15 SET 2 0 - 0

El golpe de derecha de Kei Nishikori se va fuera JUEGO Y SET PARA RAFA NADAL! Tremendo set el que ha hecho el balear! Superior en todas las líneas, Nishikori no ha tenido nada que hacer para poder, siquiera, meter algo de miedo al Rey del Roland Garros. 0 - 0 SET 1 1 - 6

Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Kei Nishikori 15 - 40 SET 1 1 - 5

Kei Nishikori estrella su golpe de derecha en la red 15 - 30 SET 1 1 - 5

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Kei Nishikori y consigue el punto

Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Kei Nishikori no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 0 SET 1 1 - 5

El passing shot de Rafael Nadal se va fuera BREAK PARA NADAL! Se pone 5-1 y ahora sirve para ganar el primer set del partido! 0 - 0 SET 1 1 - 5

Kei Nishikori estrella su golpe de revés en la red 30 - 40 SET 1 1 - 4

El golpe de derecha de Kei Nishikori se va fuera

30 - 30 SET 1 1 - 4

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 15 - 30 SET 1 1 - 4

Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Kei Nishikori y le sirve para ganar el punto Saque plano de Kei Nishikori, el resto de Rafael Nadal se va fuera 0 - 15 SET 1 1 - 4

Kei Nishikori estrella su golpe de derecha en la red JUEGO PARA NADAL! Mantuvo su saque para sumar el cuarto juego del primer set y seguir su cómodo camino hacia la primera manga del partido! No puede el japonés superar al balear a este nivel.

0 - 0 SET 1 1 - 4

El golpe de derecha de Kei Nishikori se va fuera 30 - 40 SET 1 1 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Kei Nishikori se va fuera 15 - 30 SET 1 1 - 3

El revés de Kei Nishikori se va fuera 15 - 15 SET 1 1 - 3

Rafael Nadal con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Kei Nishikori se apunta el tanto

Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Juego para Nishikori! Lo tuvo Nadal en sus manos para remontar un juego que se le puso 40-0 en contra, pero al final, el japonés, con un potente juego de derecha, terminó quedándose con su saque. 0 - 0 SET 1 1 - 3

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera ADV - 40 SET 1 0 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Kei Nishikori que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 40 - 40 SET 1 0 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red

OTRA BOLA DE BREAK PARA RAFA! 40 - ADV SET 1 0 - 3

Kei Nishikori estrella su golpe de derecha en la red 40 - 40 SET 1 0 - 3

El revés de Kei Nishikori se va fuera 40 - 30 SET 1 0 - 3

Kei Nishikori estrella su golpe de revés en la red 40 - 15 SET 1 0 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Kei Nishikori y consigue el punto

40 - 0 SET 1 0 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 30 - 0 SET 1 0 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Kei Nishikori que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 15 - 0 SET 1 0 - 3

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera CONFIRMA BREAK RAFA NADAL! Se pone 3-0 en este inicio del partido y el balear encarrila el primer set! Continúa con su grandísimo nivel. 0 - 0 SET 1 0 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Kei Nishikori y consigue el punto

30 - 40 SET 1 0 - 2

Kei Nishikori estrella su golpe de derecha en la red 30 - 30 SET 1 0 - 2

El golpe de derecha de Kei Nishikori se va fuera Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Kei Nishikori 30 - 0 SET 1 0 - 2

El revés de Rafael Nadal se va fuera Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta

BREAK PARA NADAL! Consigue el segundo juego del partido y se adelanta al japonés en el marcador! 0 - 0 SET 1 0 - 2

El revés de Kei Nishikori se va fuera Bola de break para Nadal! 30 - 40 SET 1 0 - 1

El revés de Kei Nishikori se va fuera 30 - 30 SET 1 0 - 1

El revés de Kei Nishikori se va fuera

30 - 15 SET 1 0 - 1

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 15 - 15 SET 1 0 - 1

Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Kei Nishikori 15 - 0 SET 1 0 - 1

El revés de Rafael Nadal se va fuera Primer juego del partido para Rafa Nadal! Empieza con un juego a su favor el encuentro ante el japonés. Buenos golpeos de derecha subiendo a la red para sorprender a Nishikori. 0 - 0 SET 1 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Kei Nishikori y consigue el punto

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Kei Nishikori se va fuera 15 - 30 SET 1 0 - 0

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Kei Nishikori que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 0 - 30 SET 1 0 - 0

Kei Nishikori estrella su golpe de revés en la red 0 - 15 SET 1 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Kei Nishikori y consigue el punto COMIENZA EL PARTIDO!

Ya se encuentran los dos tenistas sobre la pista! En breves instantes, tras el sorteo inicial previo al calentamiento, tendrá lugar el comienzo del partido en París! Vamos con ello! Además, las únicas victorias de Nishikori sobre Rafa Nadal han sido sobre superficie dura. Los antecedentes de Nishikori en el Roland Garros no son nada halagüeños para el japonés, puesto que nunca ha superado los cuartos de final antes. Hasta en dos ocasiones cayó en esta ronda, la última en 2017. 90 victorias de 92 partidos de Rafa Nadal y busca conseguir su 12ª semifinal en el Roland Garros, algo que no ha conseguido nunca nadie antes. Se han visto las caras en tres Grand Slams antes: Open de Austrialia, Wimbledon y Roland Garros. Es la segunda vez que se enfrentarán en el torneo parisino y Rafa Nadal ha ganado todos ellos.

Hasta en 12 ocasiones se han enfrentado antes Rafa Nadal y Nishikori, siendo el balear quien se ha llevado más victorias. Hasta en 10 partidos ha ganado el de Manacor (83% de los partidos). Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos a otro encuentro más de estos cuartos de final del Roland Garros! Rafa Nadal se enfrenta a Kei Nishikori con el fin de lograr el pase a las semifinales!