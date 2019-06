Nadal ya prepara Wimbledon en la hierba de Mallorca

Apenas ha pasado una semana de su éxito en Roland Garros y Rafael Nadal ya ha vuelto a los entrenamientos. Lo ha hecho en Calviá, pero esta vez el regreso tiene una particularidad, pues el español tiene que adaptarse a la hierba para prepara Wimbledon, que empieza el 1 de julio. Para aclimatarse al pasto, Nadal trabaja en las pistas del Mallorca Open, torneo WTA que se celebra esta semana y en donde su tío Toni es el director.

Con pantalón gris y camiseta fucsia, el campeón de 18 grandes se ha presentado de buena mañana en las pistas y ha tomado contacto con una superficie que tiene muchas diferencias con la tierra o el cemento. Nadal solo tiene programado jugar en Wimbledon, pero es necesaria una buena puesta a punto para llegar en condiciones al All England Tennis Club.

