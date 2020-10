Nadal, salto de calidad para otra final en París

CRÓNICA DIRECTO

Y ahí ya sí que no hay nada más que contar, recital de principio a fin de Nadal. Se había ensuciado el set, alguna que otra mancha, pero en ese juego decisivo completa una exhibición soberbia. Gana el tie break en blanco porque maltrata a Schwartzman y eso tiene su importancia, repleta la mochila de autoestima. Necesitará eso y mucho más el domingo sea quien sea el rival (Djokovic o Tsitsipas), pues así es este Roland Garros tan raro, pero ya se sabe de quién es la tierra de París. Enorme Nadal.

Para colmo, se pone con break en el tercero, pletórico Nadal mientras se consume el pobre Schwartzman. Pero no es el argentino un jugador de los que se rinden, ni mucho menos, y se crece en la adversidad hasta recuperar la desventaja y poner en problemas, en problemas de verdad, al número dos del mundo. Schwartzman tiene un momento de inspiración absoluta y casi se pone con 6-5 y saque, pero queda todo pendiente del tie break.

También habla la de Nadal, mucho menos estresado que en la noche de Sinner. El zurdo, con muy buenas formas, encuentra por fin ese revés cruzado y castiga a su enemigo, que tiene golpes estupendos y muy malas intenciones. Es una partida de ajedrez en toda regla, dos especialistas en tierra disfrutando de las ventajas de esta superficie, pero Nadal no duda, no hay grietas en su tenis. Más allá de algún aspecto a mejorar, todo es susceptible de ello, el partido es para estar más que contento.

La puesta en escena es asfixiante, una cruenta pelea de 14 minutos para empezar. Schwartzman se procura dos bolas de break, pero las pierde y de inmediato entrega su servicio , así es la ley Nadal en París. Es cierto que el argentino jamás le pierde la cara al partido, pero también es cierto que va siempre a remolque, incapaz de subirse al tren porque Nadal no le deja. Su cara le delata.

Se intuye una batalla de largo aliento, previsible viendo el patrón de los dos tenistas, pero lo cierto es que el debate se prolonga únicamente en el primer set y ya al final, cuando las crónicas anunciaban un paseo que se complicó ligeramente. Con todo, se lleva el pulso inicial Nadal, una hora y cuatro minutos de brega, y ahí parece que se acaba la energía de Schwartzman, quien asume que lo de la Chatrier no tendrá nada que ver con lo del Foro Itálico de tres semanas atrás. Este es el territorio del balear y así lo exclama al mundo entero, desatado a la hora de la verdad.

París, con sol, ilumina al mejor Rafael Nadal, pletórico en un viernes mucho más amable y que le abre las puertas de la gloria de par en par. Son tantas tardes en este escenario que el español, a la primera, intuye que la cita es de las serias, que no valen los titubeos, así que se vacía en una lección de jerarquía impresionante que abruma a Diego Schwartzman , minimizado en una semifinal sin más historia que la del primer set y un arrebato de orgullo en el epílogo que da más mérito si cabe al triunfo. En 3 horas y 9 minutos, el campeón de 19 grandes se impone por 6-3, 6-3 y 7-6 (0) y salta a la final del domingo, a un pasito de la decimotercera portada con el trofeo de Roland Garros . Así sí.

Diego Sebastian Schwartzman estrella su golpe de revés en la red ¡¡¡¡ SEIS PUNTOS DE PARTIDO, DE FINAL DE GRAND SLAM PARA RAFA NADAL !!!! CAMBIO DE CAMPO. 0-6 0 - 6 SET 3 6 - 6

El golpe de derecha de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera RAFA NADAL ENCARRILA EL TIE BREAK Y ESTÁ A LAS PUERTAS DEL MATCH POINT. El tenista español está siendo más incisivo en el intercambio, supera a un argentino que acumula fallos y que ahora tiene que servir. 0-5

0 - 5 SET 3 6 - 6

El revés de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera ¡¡¡ FALLO GARRAFAL DEL ARGENTINO CUANDO ESTABA PARA MACHACAR EN LA RED !!! No definió a la primera y a la segunda, cerró demasiado el smatch para mandarla lejísimos. Podía haber recuperado un mini break y no lo hizo. 0-4 0 - 4 SET 3 6 - 6

El remate de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera ¡¡¡ SE LE ENCOGE LA DERECHA A DIEGO SCHWARTZMAN !!! ¡¡¡ TIRA AHORA CON EL DRIVE RAFA NADAL !!! 0-3 0 - 3 SET 3 6 - 6

Diego Sebastian Schwartzman estrella su golpe de derecha en la red

¡¡¡ RAFA NADAL LE GANA EL MANO A MANO EN LA RED A DIEGO SCHWARTZMAN, DE FORMA MALABARISTA Y MUCHOS REFLEJOS !!! ¡¡¡ MINI BREAK PARA EL ESPAÑOL !!! 1-1 en muertes súbitas contra el argentino. 0-2 0 - 2 SET 3 6 - 6

Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto 0 - 1 SET 3 6 - 6

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Diego Sebastian Schwartzman y consigue el punto ¡¡¡ SUPERAMOS LAS TRES HORAS DE PARTIDO Y NOS VAMOS AL TIE BREAK !!! Comienza sirviendo Rafa Nadal. 0 - 0 SET 3 6 - 6

El passing shot de Rafael Nadal se estrella en la red

40 - 15 SET 3 5 - 6

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Diego Sebastian Schwartzman que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Diego Schwartzman utiliza la técnica de Rafa Nadal de percutir sobre el revés de su adversario para cambiar con la derecha invertida paralela. Lo ha utilizado el español en este juego, también el argentino para hacer más agónico el final de partido. 30-15 30 - 15 SET 3 5 - 6

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Diego Sebastian Schwartzman que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 15 - 15 SET 3 5 - 6

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Diego Sebastian Schwartzman y consigue el punto 15 - 0 SET 3 5 - 6

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera

Ahora que las semifinales han recuperado su rango en cuanto a la calidad exhibida.... RAFA NADAL VUELVE A RESTAR PARA PLANTARSE EN LA GRAN FINAL DE ROLAND GARROS. JUEGO DE RAFA NADAL QUE SE ASEGURA EL TIE BREAK. Le ha tocado ahora a él resistir la embestida. Se ha visto obligado a subir su nivel de tenis, a defenderse y sufrir para que el argentino, que está tirando como nunca, no le rompiera y ponerse de cara el set. Saque cortado de Rafael Nadal, Diego Sebastian Schwartzman no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - ADV SET 3 5 - 5

Diego Sebastian Schwartzman estrella su golpe de revés en la red 40 - 40 SET 3 5 - 5

Remate desde el centro de la pista de Diego Sebastian Schwartzman que no da opciones a Rafael Nadal

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera 40 - 40 SET 3 5 - 5

Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Warning para Rafa Nadal. Instantes decisivos. El nivel de tenis se ha incrementado exponencialmente. Las derechas de Rafa Nadal a la desesperada son una dellicia, pero como está tirando el argentino con su drive es otra. PUNTO DE BREAK PARA DIEGO SCHWARTZMAN ADV - 40 SET 3 5 - 5

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Diego Sebastian Schwartzman que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 0 - 0 SET 3 5 - 6

El passing shot de Diego Sebastian Schwartzman se estrella en la red

40 - ADV SET 3 5 - 5

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Diego Sebastian Schwartzman y consigue el punto ¡¡¡ PEDAZO DE DOS DERECHAS CON 15-40 !!! ¡¡¡ UNA INVERTIDA !!! ¡¡¡ LA OTRA ENVOLVENTE !!! INALCANZABLES. DEUCE. 40 - 40 SET 3 5 - 5

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Diego Sebastian Schwartzman y consigue el punto 40 - 30 SET 3 5 - 5

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Diego Sebastian Schwartzman y consigue el punto Caña de Rafa Nadal que no está preciso desde el fondo de pista..... DOBLE OPORTUNIDAD DE ROTURA PARA DIEGO SCHWARTZMAN QUE SE PUEDE VER CON EL SET A FAVOR DESPUÉS DE ESTAR "MORIBUNDO" HACE UNOS JUEGOS.

40 - 15 SET 3 5 - 5

El revés de Rafael Nadal se va fuera 30 - 15 SET 3 5 - 5

Diego Sebastian Schwartzman con una volea cercana a la red consigue el punto 15 - 15 SET 3 5 - 5

Diego Sebastian Schwartzman estrella su golpe de revés en la red 15 - 0 SET 3 5 - 5

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red JUEGO PARA DIEGO SCHWARTZMAN QUE TIENE "SIETE VIDAS"... AGONIZA EL ARGENTINO PERO LEVANTA UN 15-10 Y EXIGE A UN RAFA NADAL QUE TERMINA FALLANDO. Hay todavía partido.

0 - 0 SET 3 5 - 5

La contradejada de Rafael Nadal se estrella en la red ¡¡¡ SE LE QUEDÓ EN LA RED A RAFA NADAL CUANDO TENIA EL SET POINT EN SU REVÉS A DOS MANOS !!! Gran punto elaborado por parte de Rafa Nadal con 30-30 que no ha podido finiquitar con toda la pista a favor. 40 - 30 SET 3 4 - 5

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Saque plano de Diego Sebastian Schwartzman, el resto de Rafael Nadal se va fuera DIEGO SCHWARTZMAN VUELVE A FALLAR CON LA DEJADA EN PLENO INTERCAMBIO.... SE BUSCA EL MATCH BALL EN LA PHILIPPE CHATRIER.

15 - 30 SET 3 4 - 5

La dejada de Diego Sebastian Schwartzman se estrella en la red 15 - 15 SET 3 4 - 5

Diego Sebastian Schwartzman estrella su golpe de derecha en la red 15 - 0 SET 3 4 - 5

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Es decir..... RAFA NADAL RESTARÁ EN EL PRÓXIMO JUEGO PARA ALCANZAR LA 28ª FINAL DE GRAND SLAM DE SU CARRERA DEPORTIVA (LAS MISMAS QUE NOVAK DJOKOVIC). Diego Schwartzman es un carrusel de emociones y, al inicio de este juego, con la confianza por las nubes, se ha precipitado en el punto que le hubiera dado un presionante 0-15. Lo falló y el argentino se ha venido abajo. Rafa Nadal se ha limitado a servir de forma estable para recuperarse de este bajón con un juego en blanco.

0 - 0 SET 3 4 - 5

El globo defensivo de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Diego Sebastian Schwartzman no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera 0 - 15 SET 3 4 - 4

El golpe de derecha de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera DIEGO SCHWARTZMAN POR FIN GANA SU SERVICIO Y NIVELA EL TERCER SET CUANDO ESTABA A PUNTO DE SER EJECUTADO. El argentino ha dado un paso adelante en intensidad, quizás a la desesperarda, y ahí Rafa Nadal no ha estado a la altura, que ha contemporizar para llevarse el tercer set aprovechando el bajón de su enemigo, y ahora tiene que volver a remar para sacar la semifinal adelante.

Saque plano de Diego Sebastian Schwartzman, el resto de Rafael Nadal se va fuera 40 - 15 SET 3 3 - 4

El passing shot de Rafael Nadal se estrella en la red 30 - 15 SET 3 3 - 4

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 15 - 15 SET 3 3 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Diego Sebastian Schwartzman que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 0 - 15 SET 3 3 - 4

El golpe de derecha de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera

¡¡¡ DIEGO SCHWARTZMAN VUELVE A ROMPER A RAFA NADAL !!! El argentino se resiste a marcharse del mejor torneo de su carrera deportiva. Hace agónico el estoque de Rafa Nadal en un encuentro que está terminando como empezó: con sucesión de breaks entre ambos contendientes. 0 - 0 SET 3 3 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Diego Sebastian Schwartzman que supera a Rafael Nadal y consigue el punto NUEVO PUNTO DE BREAK PARA DIEGO SCHWARTZMAN. Juego que se está alargando en el tiempo. El argentino no para de arriesgar y de poner a prueba a un Rafa Nadal que sigue elaborando los puntos pero que,últimamente y sobre todo con su servicio, está errático en la definición. ADV - 40 SET 3 2 - 4

La volea de Rafael Nadal se va fuera 40 - 40 SET 3 2 - 4

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera

40 - ADV SET 3 2 - 4

Diego Sebastian Schwartzman estrella su golpe de revés en la red 0 - 0 SET 3 2 - 5

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Diego Sebastian Schwartzman y consigue el punto Rafa Nadal soluciona la primera pelota de rotura en contra; pero Diego Schwartzman contará con una segunda al sorprender al español que, en el intercambio duro, ha lanzado la pelota más allá de la línea de fondo. Intervalo de encuentro con muchos errores y vaivenes. 40 - ADV SET 3 2 - 4

El revés de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera

DIEGO SCHWARTZMAN SE RECUPERA DE UN 30-0 EN CONTRA PARA GOZAR DE UN NUEVO PUNTO DE BREAK. El argentino está tirando para seguir vivo en el torneo, espoleado además por algunos fallos aislados de un Rafa Nadal al que le cuesta siempre finiquitar. 40 - 30 SET 3 2 - 4

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 30 - 30 SET 3 2 - 4

Rafael Nadal no consigue superar la red con su volea 15 - 30 SET 3 2 - 4

Diego Sebastian Schwartzman con una volea cercana a la red consigue el punto Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera

0 - 15 SET 3 2 - 4

El revés de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera ¡¡¡ NUEVA ROTURA DE JUEGO POR PARTE DE RAFA NADAL !!! ¡¡¡ EN BLANCO PARA COLOCARSE A TAN SOLO DOS JUEGOS DE LA FINAL !!! Veremos si ahora está más firme al saque para no tener más sustos, y más ante un rival que se muestra irregular y alicaído. 0 - 0 SET 3 2 - 4

El revés de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera RAFA NADAL, DE INMEDIATO, RESPONDE A ESE BREAK EN CONTRA Y SE COLOCA CON 0-40. Diego Schwartzman se lamenta de lo mal que está pegando a la bola en el día de hoy, tanto con el revés como con el drive. El partido, aún así, no es fluido de ritmo. 0 - 40 SET 3 2 - 3

El golpe de derecha de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera

0 - 30 SET 3 2 - 3

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Diego Sebastian Schwartzman y consigue el punto 0 - 15 SET 3 2 - 3

El golpe de derecha de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera ¡¡¡ CONTRABREAK PARA DIEGO SCHWARTZMAN !!! No lograba la rotura desde el tercer juego del partido. Rafa Nadal que, quizás, ha bajado el pistón de su intensidad se ha visto sorprendido frente a esta "patada del ahogado" de un jugador argentino siempre aguerrido. 40 - 40 SET 3 1 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Diego Sebastian Schwartzman que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 40 - ADV SET 3 1 - 3

El golpe de derecha de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera

40 - 40 SET 3 1 - 3

El revés de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera ¡¡¡ PUNTO DE BREAK PARA DIEGO SCHWARTZMAN !!! No hay que bajar la guardia ante este rival que, aunque anímicamente se encuentre tocado, ahora mismo ha creído en sus posibilidades al resto para tratar de tú a tú al campeonísimo español. 40 - 30 SET 3 1 - 3

El passing shot de Rafael Nadal se estrella en la red 30 - 30 SET 3 1 - 3

El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera 15 - 30 SET 3 1 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Diego Sebastian Schwartzman y consigue el punto

15 - 15 SET 3 1 - 3

El passing shot de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera 15 - 0 SET 3 1 - 3

El revés de Rafael Nadal se va fuera ¡¡¡ RAFAEL NADAL ROMPE A DIEGO SCHWARTZMAN Y SE ENCUENTRA A TAN SOLO TRES JUEGOS DE DISPUTAR SU DÉCIMO TERCERA FINAL DE GRAND SLAM !!! ¡¡¡ CASI NADA !!! 0 - 0 SET 3 1 - 3

El golpe de derecha de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera Diego Schwartzman ya no está en el partido. Ha cometido tres errores consecutivos, y ahora está discutiendo sobre una marca con Aurelie Tourte. TRIPLE PELOTA DE BREAK PARA RAFA NADAL, que está observando como su rival se autodescarta solo.

0 - 40 SET 3 1 - 2

El golpe de derecha de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera 0 - 30 SET 3 1 - 2

El golpe de derecha de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera 0 - 15 SET 3 1 - 2

El revés de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera RAFA NADAL NO TIENE PROBLEMAS CON EL SERVICIO. Lo ha cerrado en blanco y ahora estamos a la espera de que el español asalte el servicio del tenista argentino entrenado por Juan Ignacio Chela, para poder encaramarse en la recta final hacia la finalísima del domingo. 0 - 0 SET 3 1 - 2

El golpe de derecha de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera

0 - 40 SET 3 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Diego Sebastian Schwartzman y consigue el punto 0 - 30 SET 3 1 - 1

Diego Sebastian Schwartzman estrella su golpe de derecha en la red 0 - 15 SET 3 1 - 1

Diego Sebastian Schwartzman estrella su golpe de derecha en la red Diego Schwartzman se resiste a través del servicio. Cumplimos las dos horas de partido. Fue a partir de ahora cuando ante Jannik Sinner, Rafa Nadal se destapó como un torbellino para lograr la victoria. Ahora se muestra superior, pero no ha logrado el break definitivo contra el argentino al que le cuesta rendirse y que es muy peligroso, especialmente a la contra. Ace de Diego Sebastian Schwartzman con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal

40 - 15 SET 3 0 - 1

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Segundo servicio liftado de Diego Sebastian Schwartzman, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 15 SET 3 0 - 1

El revés de Rafael Nadal se va fuera 0 - 15 SET 3 0 - 1

Gran resto de derecha de Rafael Nadal que supera a Diego Sebastian Schwartzman y consigue el punto RAFA NADAL COMIENZA MUY SEGURO ESTE TERCER SET QUE LE TIENE QUE LLEVAR A LA FINAL. Muy sólido en el saque, donde ha sumado su tercer saque directo del encuentro. A Diego Schwartzman le cuesta restar, y cuando intercambia, tira, engancha algún winner pero proliferan más los fallos.

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Diego Sebastian Schwartzman 15 - 30 SET 3 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Diego Sebastian Schwartzman que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Diego Sebastian Schwartzman no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 15 SET 3 0 - 0

Diego Sebastian Schwartzman estrella su golpe de revés en la red

Rafa Nadal tiene encarrilada esta semifinal. Recuerden que solo una vez en la historia le han remontado al español dos sets a favor en un partido de cinco set. Fue Fabio Fognini en la tercera ronda del Open USA del año 2015. Diego Schwartzman ha bajado su nivel en los últimos juego. No le ha servido nada levantar un 0-40 con el servicio; porque enfrente Rafa Nadal, que ha mejorado considerablemente su saque (ha pasado del 64% al 80% de primeros), le tiene mareado con la derecha. ¡¡¡ RAFA NADAL ATA EL SEGUNDO SET DE LA SEMIFINAL QUE LE ENFRENTA A DIEGO SCHWARTZMAN !!! Hora y 49 minutos en total. Nada que ver los 42 minutos empleados ahora que la hora y cinco del primero. 0 - 0 SET 2 3 - 6

El globo defensivo de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera ¡¡¡ PUNTO DE SEGUNDO SET PARA RAFA NADAL !!!

30 - 40 SET 2 3 - 5

El golpe de derecha de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera Mucho desacierto en estos momentos. TERCERA DOBLE FALTA DEL PARTIDO PARA DIEGO SCHWARTZMAN. SE BUSCA SET POINT EN LA PHILIPPE CHATRIER. 30-30 Diego Sebastian Schwartzman falla su segundo servicio, doble falta 30 - 15 SET 2 3 - 5

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 15 - 15 SET 2 3 - 5

Diego Sebastian Schwartzman con una volea cercana a la red consigue el punto

0 - 15 SET 2 3 - 5

Diego Sebastian Schwartzman estrella su golpe de derecha en la red RAFA NADAL SOLVENTA EL VARAPALO DEL JUEGO ANTERIOR CON LA MAYOR SOLVENCIA POSIBLE. En blanco, incluyendo su segundo ace del encuentro. No hay ritmo en este instante del encuentro donde Rafa Nadal resta para conquistar el segundo set de su semifinal de Roland Garros. Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Diego Sebastian Schwartzman 0 - 40 SET 2 3 - 4

El revés de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera Saque liftado de Rafael Nadal, Diego Sebastian Schwartzman no puede precisar el resto y la bola se va fuera

0 - 15 SET 2 3 - 4

El revés de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera JUEGO PARA DIEGO SCHWARTZMAN. La jugada le ha salido muy bien al argentino que, con todo perdido, ha empezado a enlazar primeros servicios que Rafa Nadal no ha estado muy atento a restar. Cinco puntos consecutivos para el campeón en Los Cabos en 2019 que le ayudan a mantener su confianza intacta. 40 - 40 SET 2 2 - 4

Diego Sebastian Schwartzman estrella su golpe de derecha en la red Saque plano de Diego Sebastian Schwartzman, el resto de Rafael Nadal se va fuera Diego Schwartzman se repone desde el saque. Dos puntos gratuitos con el primero y su primer saque directo del encuentro le permiten al bonaerense coger oxígeno y colocar el deuce en el marcador. La noticia es que Rafa Nadal no haya aprovechados sus primeras bolas de break.

Saque plano de Diego Sebastian Schwartzman, el resto de Rafael Nadal se va fuera Ace de Diego Sebastian Schwartzman con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Saque plano de Diego Sebastian Schwartzman, el resto de Rafael Nadal se va fuera Se marcha la mente de Diego Schwartzman y eso es sinónimo de..... TRIPLE PELOTA DE BREAK PARA RAFA NADAL. Sería definitivo en este segundo acto de la semifinal. 0 - 40 SET 2 2 - 4

El golpe de derecha de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera

0 - 30 SET 2 2 - 4

El golpe de derecha de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera 0 - 15 SET 2 2 - 4

La volea de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera La suerte se ha aliado con Rafa Nadal en una derecha de Diego Schwartzman donde la cinta ha impedido que el argentino se colocara 0-40. A raíz de ahí exhibición de la derecha del españo: el primero repartiendo y machando en la red, el segundo con un paralelo inalcanzable y el tercero con una dejada sublime. El manacorense sigue por delante en este segundo set. 0 - 0 SET 2 2 - 4

Rafael Nadal con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Diego Sebastian Schwartzman se apunta el tanto 30 - 40 SET 2 2 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Diego Sebastian Schwartzman y consigue el punto

30 - 30 SET 2 2 - 3

Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Diego Sebastian Schwartzman 30 - 15 SET 2 2 - 3

El golpe de derecha de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera ¡¡¡ PASSING IMPOSIBLE DE DIEGO SCHWARTZMAN QUE PONE EN PIE A LA PHILIPPE CHARTRIER !!! ¡¡¡ Y TODO ELLO DESPUÉS DE UN WINNER CON SU DRIVE !!! 0-30 que le pone en las puertas de la pelota de break. 0-30. 30 - 0 SET 2 2 - 3

Impresionante passing shot de Diego Sebastian Schwartzman desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto 15 - 0 SET 2 2 - 3

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Diego Sebastian Schwartzman que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

Sigue mandando en el partido Rafa Nadal, que no puede despistarse en el saque. En este juego, el español ha vuelto a cazar otra dejada del argentino. Recuerden que Jannik Sinner se hinchó a dejadas sorprendiendo al español, que una vez adivinó las intenciones del italano empezó a volcar el partido hacia su lado. Dos reveses fallidos de Rafa Nadal, uno a la red y el otro más allá del fondo de pista, que han dado continuidad a un punto ganado en un sensacional bote pronto, le han facilitado el juego a Diego Schwartzman. 0 - 0 SET 2 2 - 3

El revés de Rafael Nadal se va fuera 40 - 15 SET 2 1 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 30 - 15 SET 2 1 - 3

Diego Sebastian Schwartzman con una precisa dejada a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto

15 - 15 SET 2 1 - 3

Con un preciso passing shot desde el la red, Rafael Nadal supera a Diego Sebastian Schwartzman y gana el tanto Saque plano de Diego Sebastian Schwartzman, el resto de Rafael Nadal se va fuera Diego Schwartzman, como cuando ha perdido el primer servicio en el primer set, ha vuelto a pisar el acelerador en agresividad. Ha tirado y ha enganchado algún punto con paralelos de derechas muy duros. Pero estaba alerta el manacorense, y ha tirado más y mejor para confirmar el break anterior. 0 - 0 SET 2 1 - 3

Diego Sebastian Schwartzman estrella su golpe de derecha en la red 30 - 40 SET 2 1 - 2

El golpe de derecha de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera

30 - 30 SET 2 1 - 2

El revés de Rafael Nadal se va fuera 15 - 30 SET 2 1 - 2

El passing shot de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera 15 - 15 SET 2 1 - 2

Diego Sebastian Schwartzman estrella su golpe de revés en la red 15 - 0 SET 2 1 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Diego Sebastian Schwartzman que supera a Rafael Nadal y consigue el punto ¡¡¡ RAFA NADAL CONSIGUE EL BREAK Y PONE TIERRA DE POR MEDIO EN EL SEGUNDO SET !!! Tres de tres suma el manacorense en bolas de break, la gran diferencia del 25% (uno de cuatro) del bonaerense en este partido.

0 - 0 SET 2 1 - 2

El revés de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera ¡¡¡¡ PRIMERA PELOTA DE BREAK EN EL SEGUNDO SET PARA RAFA NADAL !!!! Compases de partido de errores por parte de ambos bandos. 30 - 40 SET 2 1 - 1

Diego Sebastian Schwartzman estrella su golpe de derecha en la red 30 - 30 SET 2 1 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 15 - 30 SET 2 1 - 1

El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera

Una derecha paralela ganadora a la línea de Rafa Nadal en el primer punto; y un error con el drive de Diego Schwartzman en el segundo acercan al 12 veces campeón de Roland Garros a su primera pelota de break en este segundo set. 0-30. 0 - 30 SET 2 1 - 1

Diego Sebastian Schwartzman estrella su golpe de derecha en la red 0 - 15 SET 2 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Diego Sebastian Schwartzman y consigue el punto RAFA NADAL LE DEVUELVE EL JUEGO EN BLANCO A DIEGO SCHWARTZMAN. A diferencia del inicio del primer acto, este segundo set se está caracterizando por la solvencia al servicio por parte de ambos tenistas. La gran noticia es que la derecha del manacorense continua en ebullición a la hora de repartir. Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Diego Sebastian Schwartzman no puede precisar el resto y la bola se va fuera

0 - 40 SET 2 1 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Diego Sebastian Schwartzman y consigue el punto 0 - 30 SET 2 1 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Diego Sebastian Schwartzman y consigue el punto Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera PRIMER JUEGO EN BLANCO DEL PARTIDO. Así empieza Diego Schwartzman el camino para nivelar la contienda, un segundo set que amanece con una intensidad menor que lo vislumbrado en el primer set. 0 - 0 SET 2 1 - 0

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Diego Sebastian Schwartzman que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

40 - 0 SET 2 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Diego Sebastian Schwartzman que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 30 - 0 SET 2 0 - 0

El revés de Rafael Nadal se va fuera 15 - 0 SET 2 0 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Encuentro de tenis de tierra batida puro y duro. Defensivo, estratégico, con variaciones en el ritmo y con intercambios eternos donde un golpe ganador no tiene por qué ser definitivo, sino que puede ser bienvenido a la hora de poder desarbolar a un rival que te va a devolver todo. HORA Y CINCO MINUTOS LE HA COSTADO A RAFA NADAL SACAR ADELANTE EL PRIMER SET. Un 6-3 donde, en los primeros cinco juegos, hubo pelotas de rotura, tres en total que favorecieron al tenista español que ya sabía la rocosidad del rival que tiene hoy enfrente.

0 - 0 SET 1 3 - 6

Diego Sebastian Schwartzman estrella su golpe de revés en la red ¡¡¡ DEJADÓN CON LA DERECHA PARALELA DE RAFA NADAL QUE DISFRUTA DE SU TERCERA OPCIÓN DE ESTE PRIMER SET QUE, A PESAR DEL RESULTADO, ESTÁ SIENDO MUY LARGO !!! 40 - ADV SET 1 3 - 5

Rafael Nadal con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Diego Sebastian Schwartzman se apunta el tanto ¡¡¡ PERO NO SE RINDE DIEGO SCHWARTZMAN !!! Hay que tumbarle para derrocarle. Punto lleno de intercambio de todos los colores que el número 14 del mundo se ha jugado con un revés cruzado a la línea que ha pillado a contrapié a Rafa Nadal. Deuce. 40 - 40 SET 1 3 - 5

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red

¡¡¡ PEDAZO DE PUNTO DE RAFA NADAL !!! ¡¡¡ RALLY ETERNO QUE FINIQUITA EL MANACORENSE CON UN CRUZADO DE REVÉS CORTADO INALCANZABLE PARA SU RIVAL !!! ¡¡¡ SEGUNDO PUNTO DE SET PARA EL MEJOR DEPORTISTA ESPAÑOL DE TODOS LOS TIEMPOS !!! 40 - ADV SET 1 3 - 5

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Diego Sebastian Schwartzman y consigue el punto Y si no le entran los primeros, Diego Schwartzman le resta profundo y le pelotea. Desde el fondo de pista, Rafa Nadal tiene muchos problemas para resistir el ritmo de su rival por el sol y falla. Deuce. 40 - 40 SET 1 3 - 5

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Con los primeros, es la clave, puntos gratuitos de saque..... PELOTA DE SET PARA RAFA NADAL.

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera ¡¡¡ GRAN PRIMERO !!! ¡¡¡ GRAN CORTADO QUE NO HA PODIDO DEVOLVER EL ARGENTINO !!! Importante para amenazar el Set Ball en la Philippe Chartrier. 30-30. Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera RAFA NADAL SE COMPLICA EL SERVICIO QUE DEBÍA GANAR PARA CONQUISTAR EL SET. Diego Schwartzman le mantiene en el fondo de pista donde le molesta mucho el sol y no puede golpear de forma nítida la pelota, como ha pasado ahora con el revés. 30 - 15 SET 1 3 - 5

El revés de Rafael Nadal se va fuera

15 - 15 SET 1 3 - 5

Diego Sebastian Schwartzman estrella su golpe de revés en la red 15 - 0 SET 1 3 - 5

Diego Sebastian Schwartzman gana el tanto con un revés desde la red DIEGO SCHWARTZMAN LE DICE A RAFA NADAL QUE SEA ÉL EL QUE CIERRE ESTE PRIMER SET DE LA SEMIFINAL CON SU SERVICIO. Allá que va con la molestia del sol en contra. Segundo servicio liftado de Diego Sebastian Schwartzman, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera ¡¡¡ SEGUNDA DOBLE FALTA DEL PARTIDO PARA DIEGO SCHWARTZMAN, LAS DOS ÚNICAS DEL PARTIDO !!! Ahora se la ha podido permitir porque el resultado en este juego es a favor (40-0), gracias también a una caña del español y a una volea larga franca que el 12 veces campeón de Roland Garros ha enviado al pasillo de dobles.

Diego Sebastian Schwartzman falla su segundo servicio, doble falta 40 - 0 SET 1 2 - 5

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 30 - 0 SET 1 2 - 5

La volea de Rafael Nadal se va fuera 15 - 0 SET 1 2 - 5

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Pelotas nuevas en el juego en el que Rafa Nadal restará para conquistar el primer set de las semifinales de Roland Garros 2020.

¡¡¡ Y PRIMER JUEGO AL SERVICIO DE RAFA NADAL QUE SACA ADELANTE SIN SUFRIMIENTO !!! Buen primer servicio, buena volea y buen juego profundo de pista aprovechando la molestia del sol y sombra, que, a punto de extinguirse, estaba molestando al finalista de Roma en este juego. Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera 15 - 40 SET 1 2 - 4

Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto 15 - 30 SET 1 2 - 4

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Diego Sebastian Schwartzman y consigue el punto 15 - 15 SET 1 2 - 4

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red

0 - 15 SET 1 2 - 4

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Diego Sebastian Schwartzman y consigue el punto ¡¡¡ NOTICIA !!! ¡¡¡ PRIMER JUEGO DONDE NO HAY BREAKS !!! Diego Schwartzman ha servido mejores primeros, y se ha crecido en el duelo de cruzados; si bien es cierto que, por ello, también ha cometido algún que otro error de precipitación. Segundo servicio liftado de Diego Sebastian Schwartzman, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - 30 SET 1 1 - 4

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 30 - 30 SET 1 1 - 4

La dejada de Diego Sebastian Schwartzman se estrella en la red

30 - 15 SET 1 1 - 4

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 15 - 15 SET 1 1 - 4

Diego Sebastian Schwartzman estrella su golpe de revés en la red 15 - 0 SET 1 1 - 4

El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera ¡¡¡ RAFA NADAL, POR FIN, CONFIRMA EL BREAK Y ENCARRILAR UN PRIMER SET QUE PARECE VER LA LUZ !!! Sigue habiendo pelotas de break en todo los juegos, pero el matiz de que el argentino no aprovecha las bolas de break de las que sí saca tajada el español, y que la derecha del manacorense empieza a carburar explican la diferencia actual en el marcador. 0 - 0 SET 1 1 - 4

El passing shot de Diego Sebastian Schwartzman se estrella en la red

40 - ADV SET 1 1 - 3

Con un preciso passing shot desde el la red, Rafael Nadal supera a Diego Sebastian Schwartzman y gana el tanto ¡¡¡ PRIMER SAQUE DIRECTO DEL ENCUENTRO DE RAFA NADAL, QUE LE SIRVE PARA SALVAR EL PUNTO DE BREAK !!! Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Diego Sebastian Schwartzman ¡¡¡ NUEVA PELOTA DE ROTURA !!! ¡¡¡ ESTA VEZ PARA DIEGO SCHWARTZMAN !!! El tenista argentino beneficiado de los intercambios de bolas altas y de la mala definición de Rafa Nadal a la hora de aproximarse a la red. ADV - 40 SET 1 1 - 3

La contradejada de Rafael Nadal se estrella en la red

40 - 40 SET 1 1 - 3

Rafael Nadal no consigue superar la red con su volea Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera ¡¡¡ QUÉ DIFÍCIL ES ATAR LOS JUEGOS EN ESTE PARTIDO !!! Diego Schwartzman vuelve a rehacerse de un 40-15 en contra pero dos buenas derechas, con approaches incluídos, han provocado el error de Rafa Nadal, que había comenzado el juego muy entonado con la derecha paralela. 40 - 40 SET 1 1 - 3

El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera 30 - 40 SET 1 1 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red

15 - 40 SET 1 1 - 3

El revés de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera 15 - 30 SET 1 1 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Diego Sebastian Schwartzman y consigue el punto 15 - 15 SET 1 1 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Diego Sebastian Schwartzman y consigue el punto 15 - 0 SET 1 1 - 3

Buen derechazo desde la red de Diego Sebastian Schwartzman que supera a Rafael Nadal ¡¡¡ DOS JUEGOS AL RESTOS Y DOS ROTURAS PARA RAFA NADAL !!! No domina el que sirve en este partido, es una constante en el que de momento el de Manacor está sacando tajada, sobre todo, al mostrarse muy agresivo desde el resto.

0 - 0 SET 1 1 - 3

El globo defensivo de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera ¡¡¡ DOS PUNTOS DE BREAK MÁS PARA RAFA NADAL !!! 15 - 40 SET 1 1 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Diego Sebastian Schwartzman y consigue el punto Rafa Nadal ha conseguido meterse en pista en dos puntos consecutivos al resto. El primero para ganar el punto con la derecha en el resto; el segundo para atacar por sorpresa el drive de Diego Schwartzman que no ha podido pasarle desde fuera. El español acecha de nuevo la bola de break. 15 - 30 SET 1 1 - 2

El passing shot de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera

15 - 15 SET 1 1 - 2

Gran resto de derecha de Rafael Nadal que supera a Diego Sebastian Schwartzman y consigue el punto 15 - 0 SET 1 1 - 2

Diego Sebastian Schwartzman con una volea cercana a la red consigue el punto ¡¡¡ CONTRABREAK PARA DIEGO SCHWARTZMAN QUE REACCIONA A TIEMPO !!! El argentino ha subido su nivel y su agresividad. Ha intentado machacar el revés de Rafa Nadal, que no ha podido variar el juego como a él le gusta. El bonaerense quería sacar al mallorquín de la pista para luego atacarle con el revés por el otro lado. 0 - 0 SET 1 1 - 2

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red ¡¡¡ PELOTA DE CONTRABREAK PARA DIEGO SCHWARTZMAN !!! Hemos asistido a punto de rotura en todos y cada uno de los tres primeros juegos de un partido que ya dura 25 minutos. Una barbaridad.

40 - 30 SET 1 0 - 2

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 30 - 30 SET 1 0 - 2

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 15 - 30 SET 1 0 - 2

Diego Sebastian Schwartzman estrella su golpe de revés en la red 15 - 15 SET 1 0 - 2

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 0 - 15 SET 1 0 - 2

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Diego Sebastian Schwartzman y consigue el punto

¡¡¡ RAFA NADAL ROMPE A LAS PRIMERAS DE CAMBIO A DIEGO SCHWARTZMAN !!! Parecía que el argentino iba a ganar de forma más sencilla desde el servicio que su adversario, y que Rafa Nadal iba a tardar en acoplarse al resto, pero nada más lejos de la realidad. El marcador ya sonríe al español. 0 - 0 SET 1 0 - 2

Diego Sebastian Schwartzman estrella su golpe de derecha en la red ¡¡¡ PRIMERA DOBLE FALTA DEL PARTIDO Y PRIMERA PELOTA DE BREAK PARA RAFA NADAL !!! El argentino ganaba plácidamente con 30-0.... Diego Sebastian Schwartzman falla su segundo servicio, doble falta 30 - 30 SET 1 0 - 1

Diego Sebastian Schwartzman estrella su golpe de derecha en la red

30 - 15 SET 1 0 - 1

El golpe de derecha de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera Saque plano de Diego Sebastian Schwartzman, el resto de Rafael Nadal se va fuera 15 - 0 SET 1 0 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red PRIMER JUEGO DEL PARTIDO PARA RAFA NADAL (14 MINUTOS). Hay algunos partidos donde ya se hubieran sacado pelotas nuevas; en este encuentro la gran importancia residirá en la paciencia y en el estado anímico en un juego muy defensivo, de apurar hasta las líneas para mover al rival todo lo posible en el fondo de pista. 0 - 0 SET 1 0 - 1

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Diego Sebastian Schwartzman y consigue el punto

40 - ADV SET 1 0 - 0

El revés de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera 40 - 40 SET 1 0 - 0

Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto ¡¡¡ DEJADÓN DE DIEGO SCHWARTZMAN !!! ¡¡¡ SEGUNDA PELOTA DE BREAK PARA EL "PEQUE"!!! ADV - 40 SET 1 0 - 0

Diego Sebastian Schwartzman con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Tercer deuce del primer juego de un partido que ya dura 11 minutos. Nos espera una auténtica maratón. Los puntos son interminables donde prueban la paciencia de cada uno de los tenistas a la hora de decidirse para atacar.

40 - 40 SET 1 0 - 0

El revés de Rafael Nadal se va fuera 40 - ADV SET 1 0 - 0

Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Diego Sebastian Schwartzman ¡¡¡ ERROR GARRAFAL CON EL REVÉS A DOS MANOS CON BOLA DE BREAK, SEGUNDO SERVICIO REPETIDO DE RAFA NADAL !!!! DEUCE. Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Diego Sebastian Schwartzman no puede precisar el resto y la bola se va fuera DIEGO SCHWARTZMAN SE DEFIENDE DE UN 40-15 EN CONTRA... Y GOZA DE SU PRIMERA PELOTA DE RUPTURA DE LA SEMIFINAL.

ADV - 40 SET 1 0 - 0

Diego Sebastian Schwartzman gana el tanto con un revés desde la red PRIMER JUEGO DEL PARTIDO Y PRIMER DEUCE. Se espera un partido largo y más viendo los primeros puntos de la semifinal. Intercambios largos, bolas altas, poco riesgo y, sobre todo, muy táctico. 40 - 40 SET 1 0 - 0

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 30 - 40 SET 1 0 - 0

El revés de Rafael Nadal se va fuera 15 - 40 SET 1 0 - 0

Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto

15 - 30 SET 1 0 - 0

Diego Sebastian Schwartzman estrella su golpe de derecha en la red 15 - 15 SET 1 0 - 0

Diego Sebastian Schwartzman estrella su golpe de revés en la red 15 - 0 SET 1 0 - 0

El revés de Rafael Nadal se va fuera Todo preparado en la legendaria pista central de Roland Garros: una Philippe Chatrier que cuenta con 1000 espectadores. Todos ellos han aplaudido al unísono cuando ambos tenistas se han retirado de su calentamiento. El juez de silla será Aurelie Tourte. Sirve Rafa Nadal. En juego, toda una final de Grand Slam. Diego Schwartzman y su tenis defensivo y aguerrido, propio de la tierra batida, entrara de lleno en la nobleza del tenis mundial, un Top Ten donde no ha estado nunca. Han contribuido para ello estas semifinales y la final del Masters 1000 de Roma, que se ha añadido a un palmarés discreto de tres títulos: Estambul 2016, Río 2018 y Los Cabos 2019.

Es en este Roland Garros donde el argentino está completando el mejor campeonato de su vida. Todo ello después de eliminar sin problemas y en tres sets a Kecmanovic, Giustino. Gombos y Lorenzo Sonego; y batirse en duelo en cuartos de final contra el campeón del Open USA, finalista en Roland Garros el año pasado y uno de los grandes favoritos, el austriaco Dominic Thiem al que derrotó por un extenuante 7-6, 5-7, 6-7, 7-6 y 6-2. El bonaerense, de 1’70 de altura ya sabe lo que es enfrentarse a Rafa Nadal en Roland Garros. En la que fue una de sus mejores actuaciones en Grand Slam (cuartos de final) se impuso en el primer set (4-6) para luego acabar derrotado en los tres actos siguientes (6-3, 6-2 y 6-2) en casi cuatro horas de encuentro y después de que Rafa Nadal le levantara 15 bolas de break. Enfrente se encontrará a otra bestia de la tierra batida. Un Diego Schwartzman que, hasta ese Masters 1000 de Roma, era el tenista que más veces había jugado contra Rafa Nadal sin ganarle jamás. Lo hizo en dos sets (6-2 y 7-5) en un encuentro donde ambos sufrieron con el saque y en el que el balear se mostró muy atascado en su ritmo de juego. Sufrió desde el fondo de pista desde donde no podía salir y repartió con su derecha como solo él sabe hacer en la Philippe Chartrier. Una pista central que está siendo protagonista estas semanas por el bote rápido de la pelota, por su cubierta y por su frío. Hoy no lloverá pero estaremos en torno a los 15 grados que se convierten en desapacible por el viento En especial en las dos primeras horas de ese partido de cuartos de final que finalizó con 7-6, 6-4 y 6-1. Rafa Nadal estuvo contra las cuerdas en los dos primeros sets. Perdió incluso el saque (en el 5-5 del primero y en el 1-2 del segundo set) y fue necesario eso para mostrar su mejor versión para darle la vuelta a ambas mangas, para posteriormente llevarse el partido.

Tras deshacerse con pragmatismo del bielorruso Egor Gerasimov, el manacorense no tuvo problemas para arrasar frente a los estadounidenses MacKenzie MacDonald y Sebastian Korda, y el italiano Stefano Travaglia. Sin embargo, sufrió de lo lindo ante el italiano subtirolés Jannik Skinner, número 75 del mundo. Será el primer jugador conocido al que se enfrente Rafa Nadal en un Roland Garros suigéneris donde se ha enfrentado a cinco rivales de menor rango, en el que ninguno de ellos era Top 70 del mundo. Por lo tanto se puede decir que llega la hora de la verdad para el jugador español. Hoy tendrá como rival a un hueso durísimo de roer, su verdugo en cuartos de final del Masters 1000 de Roma y que supuso un tropiezo en la puesta a punto de Rafa Nadal después del parón causado por la pandemia. Hablamos del argentino, pequeñito pero matón, Diego Schwartzman, número 14 del Ranking ATP. Hola muy buenas tardes a todos los seguidores del tenis y sean bienvenidos a todas unas semifinales de Roland Garros, las que va a disputar Rafa Nadal por 13ª vez en su laureada carrera deportiva y en el que será su partido 101 en el grande francés. Con 98 victorias, está a dos de lograr la que sería su número 100 y, lo más importante, a dos de coronarse por 13ª edición como campeón de su Grand Slam favorito.