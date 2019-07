CRÓNICA DIRECTO

El de Castellón de la Plana venció 6-3, 7-5 y 6-2 en una hora y 52 minutos, y todavía no ha cedido ningún set en esta edición de Wimbledon en la que muestra su merjo versión.

Apretó Nadal el acelerador en el tercero, a pesar de ceder algún punto más con su servicio que no le inquietó porque tenía controlado el encuentro con saques directos, derechas que abrían pista, reveses que la multiplicaban y piernas con las que volar a cuartos de final. Una hora cuarenta y cinco de maquinaria casi perfecta . Un brazo percutor que no dejó de martillear con fiereza a la pelota y una mirada concentrada, sin atisbo de duda ni de desconcentración. Por el momento, un paseo hasta cuartos para el español que, desde esa segunda ronda contra Nick Kyrgios, no ha hallado obstáculos de entidad para su tenis.

Tantos recursos no solo le ayudaron a ganar el partido con la raqueta, sino que abrieron una profunda herida en la confianza del portugués de la que no se pudo recuperar. Preguntaba al cielo, una y otra vez, qué hacer, si todo lo que hacía estaba bien, pero no era suficiente. Animaba la Central cuanto podía, pero la trituradora que tenía Nadal en la mano no dejaba levantarse al portugués, tan desconcertado que hasta cuando parecía que había ganado el punto, aparecía un relámpago llamado Nadal para decirle que no, que la pelota estaba en su campo y a una distancia imposible para devolver. Lo dicho, una tortura.

Todo lo que Rafael Nadal tarda en sacar, haciendo de ese ritual una estrategia, lo recupera después en el juego. Paseos al banco fugaces para seguir activos aun cuando se trata de descansar. Saques bien orientados para sumar puntos casi gratis. Ambos pies sobre la línea, anticipándose a las ideas del rival, atajando los puntos con golpes cortados y profundos, dañinos para cualquier tipo de plan antiNadal. Por el momento no lo hay. Ya está en cuartos, por la vía rápida, y después de desplegar todo un abanico de recursos efectivos y dolorosos para el rival, un Joao Sousa que terminó desesperado porque, sin jugar mal, acabó con un resultado peor.

Actualizado: 08/07/2019 16:29h

Esperamos que hayan disfrutado de la retransmisión y el partido entre ambos tenistas. Rafa Nadal sigue con paso firme en un torneo en el que se le ve muy motivado. Un afectuoso abrazo! Rafa Nadal esperará en los cuartos de final a uno de los dos estadounidenses que se enfrentan por su lado del cuadro. Querrey o Sandgren serán los siguientes en verse las caras con el español. El partido acaba 6-2 6-2 6-2 para el balear. No consiguió despertar en ningún momento Sousa y no apretó las tuercas a su rival. El portugués se marcha de Wimbledon con la historia de su país a su espalda. Se lleva el partido Rafa Nadal con un ace. Repite el mismo resultado que en los dos anteriores sets y confirma la superioridad que ha tenido en el día de hoy. 1h45' ha sido la duración del partido.

Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Joao Sousa Tres puntos de partido para Rafa Nadal. 0 - 40 SET 3 2 - 5

El revés de Joao Sousa se va fuera 0 - 30 SET 3 2 - 5

El golpe de derecha de Joao Sousa se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Joao Sousa se va fuera

Rompe Nadal con un revés cruzado muy bueno y tendrá la oportunidad de sacar para llevarse el partido. 8 winners para el español en este set. 0 - 0 SET 3 2 - 5

Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Joao Sousa 40 - ADV SET 3 2 - 4

El revés de Joao Sousa se va fuera 40 - 40 SET 3 2 - 4

Joao Sousa estrella su golpe de derecha en la red 40 - 30 SET 3 2 - 4

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red

30 - 30 SET 3 2 - 4

Joao Sousa estrella su golpe de derecha en la red 30 - 15 SET 3 2 - 4

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 15 - 15 SET 3 2 - 4

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 0 - 15 SET 3 2 - 4

Fabuloso resto de revés de Rafael Nadal que no consigue devolver Joao Sousa Se le pone el partido cuesta arriba a Sousa y Nadal sigue dominando como a lo largo de los otros sets.

0 - 0 SET 3 2 - 4

Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Joao Sousa 30 - 40 SET 3 2 - 3

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Joao Sousa se va fuera 15 - 40 SET 3 2 - 3

Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Joao Sousa 15 - 30 SET 3 2 - 3

Gran resto de derecha de Joao Sousa que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

31 puntos ha perdido Sousa con su saque. Algo que está marcando la diferencia. 0 - 30 SET 3 2 - 3

El revés de Joao Sousa se va fuera Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Joao Sousa El portugués consiguió su victoria número 50 en un Grand Slam frente a Cilic. No parece que vaya a poder seguir haciendo historia hoy en Wimbledon. Juego cómodo para Sousa para ponerse 2-3 en el tercer set. El de Guimaraes sigue en su línea de presionar con su saque pero no despega del todo.

0 - 0 SET 3 2 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Saque plano de Joao Sousa, el resto de Rafael Nadal se va fuera 30 - 0 SET 3 1 - 3

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 15 - 0 SET 3 1 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Joao Sousa que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 0 - 0 SET 3 1 - 3

El revés de Joao Sousa se va fuera

30 - 40 SET 3 1 - 2

El revés de Joao Sousa se va fuera 30 - 30 SET 3 1 - 2

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Joao Sousa que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Rafa Nadal ha ganado el 88% de los puntos de red por el 50% del portugués. Muy superior el de Manacor en ese aspecto. Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Joao Sousa se va fuera 15 - 15 SET 3 1 - 2

El globo de Joao Sousa se va fuera

15 - 0 SET 3 1 - 2

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Con este torneo el manacorí busca acercarse de nuevo al número 1 del ranking ATP tras perder el puesto en octubre del año pasado y pasar por varios problemas físicos. Rompe el saque de Sousa el español con un revés buenísimo. 0 - 0 SET 3 1 - 2

Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Joao Sousa Qué locura de punto acaba de llevarse Nadal. Ambos tenistas ajustando los golpeos al máximo, y tras una dejada llega el balear para hacer un passing perfecto.

30 - 40 SET 3 1 - 1

Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Rafael Nadal supera a Joao Sousa y gana el tanto 30 - 30 SET 3 1 - 1

El revés de Joao Sousa se va fuera Ace de Joao Sousa con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 15 - 15 SET 3 1 - 1

Revés desde el centro de la pista de Joao Sousa que supera a Rafael Nadal Rafa Nadal viene de un partido con una duración de 2h por las 4 aproximadamente que se extendió el de Sousa frente a Evans. Hoy parece que va camino de parecerse al primero.

0 - 0 SET 3 1 - 1

Rafael Nadal con una precisa dejada a la que no llega Joao Sousa se apunta el tanto Tercer ace del partido para Nadal que iguala a Sousa. No está siendo algo destacado en el partido. Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Joao Sousa Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Joao Sousa se va fuera 30 - 15 SET 3 1 - 0

El revés de Rafael Nadal se va fuera

Tercera doble falta del partido para Rafa Nadal en el partido. Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Joao Sousa no puede precisar el resto y la bola se va fuera Joao Sousa ha ganado 14 partidos y ha perdido 33 en hierba a lo largo de su carrera. Sousa se lleva el primer juego del tercer set con su saque. El portugués parece querer cambiar el guión del partido desde el inicio.

0 - 0 SET 3 1 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 40 - 30 SET 3 0 - 0

El golpe de derecha de Joao Sousa se va fuera 40 - 15 SET 3 0 - 0

El revés de Rafael Nadal se va fuera 30 - 15 SET 3 0 - 0

Joao Sousa estrella su golpe de revés en la red Segundo servicio liftado de Joao Sousa, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera

15 - 0 SET 3 0 - 0

Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Joao Sousa supera a Rafael Nadal y gana el tanto Mientras que el portugués ha tenido un mayor número de errores no forzados, Nadal ha conseguido aumentar su número de winners hasta 12 para marcar una mayor diferencia. Se lleva el segundo set Nadal. Un set en el que Sousa ha seguido sin conseguir establecerse en el partido pese a ofrecer una ligera resistencia. Muy superior el español en lo que va de partido. 0 - 0 SET 2 2 - 6

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Joao Sousa y consigue el punto Tres puntos de set para Rafa Nadal con su saque.

0 - 40 SET 2 2 - 5

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Joao Sousa y consigue el punto 0 - 30 SET 2 2 - 5

Gran volea desde media pista de Rafael Nadal que supera a Joao Sousa y consigue el punto 0 - 15 SET 2 2 - 5

Joao Sousa estrella su golpe de revés en la red Está aumentando sus errores no forzados Sousa y eso le está perjudicando de cara a disputar los puntos. 7 lleva en lo que va de set por 4 que tuvo en el primero. Rompe Rafa Nadal y tendrá la oportunidad de llevarse el segundo set con su saque.

40 - 40 SET 2 2 - 4

Gran volea desde media pista de Joao Sousa que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 15 - 30 SET 2 2 - 4

Joao Sousa estrella su golpe de revés en la red 15 - 15 SET 2 2 - 4

Joao Sousa estrella su golpe de revés en la red Juego para Rafa Nadal. El balear tiene un récord en hierba de 69 victorias por 19 derrotas. De momento va por el buen camino para conseguir su victoria número 70. Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Joao Sousa no puede precisar el resto y la bola se va fuera

15 - 40 SET 2 2 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Joao Sousa y consigue el punto Ambos tenistas van camino de superar los winners del primer set (4 de Sousa por 7 de Nadal). Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Joao Sousa no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 15 SET 2 2 - 3

El revés de Joao Sousa se va fuera Juego largo que se acaba llevando Sousa. El portugués está resistiendo con su saque. Ha subido un escalón desde el final del primer set y parece estar más cómodo en el partido.

Saque plano de Joao Sousa, el resto de Rafael Nadal se va fuera ADV - 40 SET 2 1 - 3

Remate desde el centro de la pista de Joao Sousa que no da opciones a Rafael Nadal 40 - 40 SET 2 1 - 3

Joao Sousa estrella su golpe de derecha en la red ADV - 40 SET 2 1 - 3

El revés de Rafael Nadal se va fuera 40 - 40 SET 2 1 - 3

Joao Sousa estrella su golpe de revés en la red

ADV - 40 SET 2 1 - 3

Rafael Nadal no consigue devolver el globo defensivo desde el centro de la pista de Joao Sousa y pierde el punto 40 - 40 SET 2 1 - 3

El golpe de derecha de Joao Sousa se va fuera ADV - 40 SET 2 1 - 3

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 40 - 40 SET 2 1 - 3

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Joao Sousa que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Saque plano de Joao Sousa, el resto de Rafael Nadal se va fuera

Impresionante el juego que está desplegando Nadal desde el fondo de la pista. 15 - 40 SET 2 1 - 3

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Joao Sousa y consigue el punto 15 - 30 SET 2 1 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 0 - 15 SET 2 1 - 3

El golpe de derecha de Joao Sousa se va fuera Encarrila Nadal el set con un nuevo juego en blanco. No da posibilidad a su rival cuando saca.

0 - 0 SET 2 1 - 3

Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Joao Sousa Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Joao Sousa se va fuera Nadal consigue su segundo ace del partido. Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Joao Sousa Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Joao Sousa no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Desde el final del primer set Sousa está siendo más agresivo en sus golpeos. Sobre todo, con su saque, está tratando de imponerse a Nadal. El mejor puesto en el ranking ATP que ha conseguido el tenista de Guimaraes ha sido el 28. Hoy se encuentra lejos de esa marca siendo el número 69 del mundo. Segundo servicio liftado de Joao Sousa, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - 15 SET 2 0 - 2

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Saque plano de Joao Sousa, el resto de Rafael Nadal se va fuera

Buenísimo golpe paralelo de Nadal. 4 winners para él en lo que va de set. 0 - 15 SET 2 0 - 2

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Joao Sousa y consigue el punto Cierra Nadal el segundo juego a su favor. Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Joao Sousa no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 40 SET 2 0 - 1

Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Joao Sousa

15 - 30 SET 2 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Joao Sousa y consigue el punto Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Joao Sousa no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 0 SET 2 0 - 1

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Sousa opone mayor resistencia pero el primer juego del segundo set se lo lleva Nadal. Está siendo más agresivo el portugués que intenta tomar la iniciativa. 0 - 0 SET 2 0 - 1

El revés de Joao Sousa se va fuera

30 - 40 SET 2 0 - 0

Joao Sousa estrella su golpe de revés en la red 30 - 30 SET 2 0 - 0

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 15 - 30 SET 2 0 - 0

Joao Sousa no consigue devolver el globo defensivo desde el centro de la pista de Rafael Nadal y pierde el punto 15 - 15 SET 2 0 - 0

El golpe de derecha de Joao Sousa se va fuera 15 - 0 SET 2 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Joao Sousa que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

El portugués, que ha conseguido 3 aces en lo que va de partido, consiguió 12 frente a Jubb, 9 en su sorprendente victoria ante Cilic y 5 en su último partido ante Evans. Durante 2019 Joao Sousa ya ha sufrido derrotas frente a dos españoles en enfrentamientos individuales. Primero ante Albert Ramos y posteriormente en Roland Garros ante Pablo Carreño. Ambos tenistas han tenido 4 errores no forzados. Aunque lo más sorprendente es las dos dobles faltas de saque que ha tenido el balear. Se lleva Nadal el primer set del partido con un passing shot de revés impresionante. Dominio del español a lo largo de los juegos con un Sousa que parece haber ido despertando poco a poco. 0 - 0 SET 1 2 - 6

Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Rafael Nadal supera a Joao Sousa y gana el tanto

Le están fallando los últimos golpes a portugués. Bola de set para Rafa Nadal. 30 - 40 SET 1 2 - 5

El golpe de derecha de Joao Sousa se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Joao Sousa se va fuera Segunda doble falta del partido para Rafa Nadal. No está sintiéndose tan cómodo como en otros partidos el español. Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta

15 - 15 SET 1 2 - 5

Joao Sousa estrella su golpe de derecha en la red 15 - 0 SET 1 2 - 5

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Sacará Nadal para poder llevarse el primer set. De momento dominio del balear aunque parece que Sousa puede ir mejorando si se contagia de los juegos en los que saca. 0 - 0 SET 1 2 - 5

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Vuelve a marcarse un ace el portugués para aguantar son su saque.

Ace de Joao Sousa con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 30 - 30 SET 1 1 - 5

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 15 - 30 SET 1 1 - 5

Joao Sousa estrella su golpe de revés en la red Saque plano de Joao Sousa, el resto de Rafael Nadal se va fuera 0 - 15 SET 1 1 - 5

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Joao Sousa y consigue el punto

Tercer punto que gana en la red Rafa Nadal en lo que va de partido. Cada vez que sube consigue castigar a Sousa. 0 - 0 SET 1 1 - 5

Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Joao Sousa Primera doble falta del partido para Rafa Nadal. Se estrella en la red en dos ocasiones con su saque. Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta 15 - 40 SET 1 1 - 4

Joao Sousa estrella su golpe de derecha en la red

15 - 30 SET 1 1 - 4

Gran resto de derecha de Joao Sousa que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 0 - 30 SET 1 1 - 4

Joao Sousa estrella su golpe de derecha en la red Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Joao Sousa se va fuera Juego en blanco para el tenista de Guimaraes para estrenar su casillero. Consiguió encarrilarlo con un segundo ace en el partido. 4 winners para él en el encuentro. Saque plano de Joao Sousa, el resto de Rafael Nadal se va fuera

Ace de Joao Sousa con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Saque plano de Joao Sousa, el resto de Rafael Nadal se va fuera 0 - 0 SET 1 0 - 4

El revés de Joao Sousa se va fuera Primer ace para Rafa Nadal en el partido. Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Joao Sousa

15 - 30 SET 1 0 - 3

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Joao Sousa se va fuera Sexto golpe ganador de Nadal en lo que va de partido. Parece imposible responderle. 0 - 15 SET 1 0 - 3

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Joao Sousa y consigue el punto Rafa Nadal busca el camino que le vuelva a llevar a las semifinales que ya alcanzó el año pasado. La que podría ser una hipotética semifinal frente a Federer.

No ha podido comenzar mejor el partido para el balear. Respondiendo muy bien a los saques de su rival y dominando bien el juego desde el fondo de la pista. 0 - 0 SET 1 0 - 3

El revés de Joao Sousa se va fuera Nadal con la posibilida de volver a romper el saque de Sousa. 15 - 40 SET 1 0 - 2

Joao Sousa estrella su golpe de derecha en la red 15 - 30 SET 1 0 - 2

Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Rafael Nadal supera a Joao Sousa y gana el tanto

Sousa se apunta el primer ace del partido. Ace de Joao Sousa con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 0 - 15 SET 1 0 - 2

Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Joao Sousa Juego en blanco para Nadal en su saque. Empieza el español como de costumbre cuando tiene que iniciar él los puntos. Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Joao Sousa no puede precisar el resto y la bola se va fuera

0 - 40 SET 1 0 - 1

Gran volea desde media pista de Rafael Nadal que supera a Joao Sousa y consigue el punto Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Joao Sousa se va fuera 0 - 15 SET 1 0 - 1

El revés de Joao Sousa se va fuera Rompe saque Nadal con un juego en el que ha respondido muy bien cuando Sousa ha intentado intercambiar golpes desde el fondo de la pista. Empieza bien el balear. 0 - 0 SET 1 0 - 1

Joao Sousa estrella su golpe de revés en la red

30 - 40 SET 1 0 - 0

El revés de Joao Sousa se va fuera Comienza Sousa el partido atacando la red con convicción. 30 - 30 SET 1 0 - 0

Gran volea desde media pista de Joao Sousa que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 15 - 30 SET 1 0 - 0

Fabuloso resto de revés de Rafael Nadal que no consigue devolver Joao Sousa 15 - 15 SET 1 0 - 0

Remate desde el centro de la pista de Joao Sousa que no da opciones a Rafael Nadal

Primer punto del partido para Rafa Nadal tras una gran dejada. 0 - 15 SET 1 0 - 0

Rafael Nadal con una precisa dejada a la que no llega Joao Sousa se apunta el tanto El juez de silla para el partido de hoy será el brasileño Carlos Bernardes. Sousa nunca ha ganado a un jugador situado entre los cinco primeros en un Grand Slam. Hoy volverá a tener una oportunidad tras perder los 8 enfrentamientos que ha tenido con tenistas de ese grupo. El tenista de Manacor Rafa acumula un total de 32 aces en lo que va de Wimbledon. El manacorí se está sintiendo muy cómodo con su saque y está castigando mucho a sus rivales. Endosó 11 a Sugita, 10 a Kyrgios y 11 a Tsonga.

Nadal y Sousa son dos de los nueve tenistas con 30 o más años que han alcanzado los octavos de final de este año. Algo que pasará a la historia por tener a los tenistas más longevos desde la Era Open en un Grand Slam. El portugués es la segunda vez que alcanza una cuarta ronda en un Grand Slam. La anterior ocasión en la que lo consiguió fue en el US Open de 2016. Sousa es el primer tenista portugués que consigue alcanzar una ronda de Wimbledon tan alta. Y es que la cuarta ronda es la mejor marca tanto para su país como para él mismo en este torneo (anteriormente alcanzó una tercera ronda). Cada uno llega de una ronda previa totalmente opuesta. Mientras que Nadal ganó con solvencia y tranquilidad a Tsonga, Sousa tuvo que sudar en 5 sets para llevarse el partido frente al británico Evans. Ambos tenistas, pese a sus pocos enfrentamientos, se conocen debido a que el de Guimaraes ha entrenado con el español varias veces en la Rafa Nadal Academy. No será algo nuevo para ellos verse las caras.

El portugués es un tenista agresivo en sus golpeos y con un buen juego en el fondo de la pista. En este segundo aspecto tendrá que estar preciso Nadal, que no ha sufrido en exceso a lo largo del torneo. Sousa, número 69 del mundo, y Nadal, número 2, se han enfrentado en dos ocasiones. La primera en 2014 en Rio de Janeiro y la segunda en 2016 en el Master 1000 de Madrid. Ambas favorables para el manacorí. Muy buenas tardes a todos y todas. Desde la pista central de Wimbledon se enfrentan el español Rafa Nadal y el portugués Joao Sousa, en cuarta ronda, por un puesto en los cuartos de final.