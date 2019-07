Nadal-Sugita en directo

Actualizado: 02/07/2019 17:50h

GRAN DEJADA EN FORMA DE VOLEA DE RAFA NADAL !!! El español necesita estos golpes de confianza en la red para subir su nivel de tenis, porque, con el cuadro complicado que tiene, no todos van a ser Yuichi Sugita. 30-15. 15 - 30 SET 2 0 - 1

Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto 15 - 15 SET 2 0 - 1

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Yuichi Sugita se va fuera

ROTURA PARA RAFA NADAL. Yuichi Sugita no para de cometer fallos con su derecha. No quiere dejarse dominar por el rápido movimiento de piernas del español que, con su juego, le arrincona en el fondo de la pista. Arriesga para desembarazarse de ello, y falla. 0 - 0 SET 2 0 - 1

El golpe de derecha de Yuichi Sugita se va fuera DOBLE PUNTO DE BREAK PARA RAFA NADAL PARA ABRIR BOCA EN ESTE SEGUNDO SET. Pierre Bacchi informa a los dos jugadores que no funciona el Ojo de Halcón. 15 - 40 SET 2 0 - 0

El revés de Yuichi Sugita se va fuera 15 - 30 SET 2 0 - 0

Yuichi Sugita estrella su golpe de revés en la red

15 - 15 SET 2 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Yuichi Sugita que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 0 - 15 SET 2 0 - 0

Yuichi Sugita estrella su golpe de derecha en la red Y ello debido al comienzo horroroso del manacorense que le ha permitido a Yuichi Sugita conectar un parcial de 11-0 que le ha permitido ponerse con 2-0 y 0-40 a favor. El español, entonces, ha sido más práctico, se ha dejado de probaturas, ha estabilizado su derecha y su saque, y no ha tenido problemas en enmendar la situación. RAFA NADAL, COMO YA SUCEDIERA EN 2018 FRENTE A DUDI SELA, COMIENZA SU ANDADURA EN WIMBLEDON CON UN 6-3 A FAVOR EN EL PRIMER SET. Eso sí, ha durado casi tres cuartos de hora de juego. 0 - 0 SET 1 3 - 6

El revés de Yuichi Sugita se va fuera

30 - 40 SET 1 3 - 5

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera DOBLE PELOTA DE SET PARA RAFA NADAL. Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Yuichi Sugita se va fuera Y RESPONDE CON DOS ACES (YA SUMA CINCO) EL GENIO MALLORQUÍN. El último gracias a la petición de "Challenge". Merodea la pelota de set en la pista 1 de Wimbledon. 30-15. Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Yuichi Sugita

Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Yuichi Sugita SEGUNDA DOBLE FALTA DEL PARTIDO PARA RAFA NADAL. Comienza a remolque el juego que le tiene que servir para ganar este primer set. Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta BREAK PARA RAFA NADAL. SE LE ACABA EL FUELLE A YUICHI SUGITA EN EL FONDO DE LA PISTA. Y ahora el tercer cabeza de serie de este Grand Slam se dispone a servir para alzarse con este primer parcial. 0 - 0 SET 1 3 - 5

Yuichi Sugita estrella su golpe de revés en la red

SEGUNDA OPORTUNIDAD DEL MEDITERRÁNEO PARA ROMPER A SU RIVAL. Nuevamente el nipón volvió a fallar con la derecha, ahora invertida. Mejor estuvo anteriormente con su revés a dos manos cruzado. 40 - ADV SET 1 3 - 4

Yuichi Sugita estrella su golpe de derecha en la red 40 - 40 SET 1 3 - 4

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Yuichi Sugita que supera a Rafael Nadal y consigue el punto PUNTO DE RUPTURA PARA RAFA NADAL. La derecha envolvente del japonés se marchó al pasillo de dobles. 40 - ADV SET 1 3 - 4

El golpe de derecha de Yuichi Sugita se va fuera

40 - 40 SET 1 3 - 4

Yuichi Sugita estrella su golpe de derecha en la red Saque cortado de Yuichi Sugita, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 30 SET 1 3 - 4

El revés de Rafael Nadal se va fuera RAFA NADAL LLEGA A UN CRUZADO INCREÍBLE DE YUICHI SUGITA Y FUERZA EL ERROR DEL ASIÁTICO. El número 2 del mundo quiere la pelota de break que le ponga el set en franquía. 15-30. 15 - 30 SET 1 3 - 4

El revés de Yuichi Sugita se va fuera

Saque plano de Yuichi Sugita, el resto de Rafael Nadal se va fuera Yuichi Sugita falla su segundo servicio, doble falta Rafa Nadal se ha enfrentado en Grand Slam en su trayectoria deportiva a siete tenistas con peor rankings que Yuichi Sugita (274), todos en las tres primeras rondas del torneo. A los siete los ha ganado por 3-0; y a todos y a cada uno de ellos en menos de dos horas y media de partido. EN BLANCO PARA RAFA NADAL QUE HA RECUPERADO LA ESTABILIDAD EN SU JUEGO. Empieza a hacer ver la superioridad que hay entre los dos rankings, lo hace con la derecha. Pelotas nuevas. 0 - 0 SET 1 3 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Yuichi Sugita y consigue el punto

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Yuichi Sugita se va fuera 0 - 30 SET 1 3 - 3

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Yuichi Sugita y consigue el punto 0 - 15 SET 1 3 - 3

El golpe de derecha de Yuichi Sugita se va fuera Yuichi Sugita se rehace de los tres juegos consecutivos de Rafa Nadal y vuelve a igualar el set en plena batalla por quien de los dos domina los puntos con la derecha. Cumplimos la media hora de partido. Saque plano de Yuichi Sugita, el resto de Rafael Nadal se va fuera

40 - 15 SET 1 2 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Yuichi Sugita que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Saque plano de Yuichi Sugita, el resto de Rafael Nadal se va fuera 15 - 15 SET 1 2 - 3

Yuichi Sugita estrella su golpe de derecha en la red Segundo servicio liftado de Yuichi Sugita, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera RAFA NADAL LE DA LA VUELTA AL PRIMER SET DESPUÉS DE SU HORRIBLE INICIO. Apoyándose en el saque, de hecho ha completado su tercer ace para cerrar el juego, ha logrado tomar la iniciativa para mover un poco más al jugador de Sendai, que ya acumula una serie de errores con su derecha.

Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Yuichi Sugita 30 - 40 SET 1 2 - 2

El golpe de derecha de Yuichi Sugita se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Yuichi Sugita se va fuera PRIMERA DOBLE FALTA DEL PARTIDO. Lo ha cometido Rafa Nadal tras ojo de Halcón solicitado por Yuichi Sugita. Vuelve a complicarse su servicio el jugador balear. Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta

15 - 15 SET 1 2 - 2

Yuichi Sugita con una volea cercana a la red consigue el punto 0 - 15 SET 1 2 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Yuichi Sugita y consigue el punto Rafa Nadal reclamó al Ojo de Halcón y la suerte le sonrió, evitó el deuce, el japonés volvió a sacar y, en el intercambio, el dirve de Yuichi Sugita se marchó largo. Rafa Nadal iguala el partido y, cuarto de hora después, esto vuelve a comenzar. 0 - 0 SET 1 2 - 2

El golpe de derecha de Yuichi Sugita se va fuera 30 - 40 SET 1 2 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Yuichi Sugita que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

15 - 40 SET 1 2 - 1

El passing shot de Rafael Nadal se va fuera Ahora el que está fallando es Yuichi Sugita con su derecha y le sirve en bandeja a Rafa Nadal SUS TRES PRIMERAS OPORTUNIDADES DE BREAK DEL ENCUENTRO. No le entra el primero al nipón. 0 - 40 SET 1 2 - 1

Yuichi Sugita estrella su golpe de derecha en la red 0 - 30 SET 1 2 - 1

El revés de Yuichi Sugita se va fuera 0 - 15 SET 1 2 - 1

El revés de Yuichi Sugita se va fuera

RAFA NADAL CONECTA SUS DOS PRIMEROS ACES DEL PARTIDO. Los dos saques directos que le sirven para cerrar un juego que viajaba con 0-40 en su contra y que le ha permitido anotarse el primer juego del partido. Parece que la máquina de Manacor comienza a carburar. Ace de Rafael Nadal con un saque cortado que no puede devolver Yuichi Sugita Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Yuichi Sugita Parecía que Rafa Nadal iba a consumar la remontada en este juego, sobre todo después de un dejadón que le había puesto en ventaja; pero cuando tenía todo a favor, en el punto siguiente, para anotarse el primer punto del partido, ha estampado su derecha en la red. 40 - 40 SET 1 2 - 0

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red

40 - ADV SET 1 2 - 0

La contradejada de Yuichi Sugita se estrella en la red Equilibra su servicio el manacorense después de dos puntos gratuitos de saque y una derecha larga del japonés. De estar probando ha pasado a ser práctico para que no se le vaya el set. 40 - 40 SET 1 2 - 0

El golpe de derecha de Yuichi Sugita se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Yuichi Sugita se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Yuichi Sugita se va fuera

TRIPLE PELOTA DE SEGUNDA ROTURA PARA YUICHI SUGITA DESPUÉS DE UN PARCIAL DE 11-0 A FAVOR DEL JAPONÉS. Qué le pasa a Rafa?? 40 - 0 SET 1 2 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 30 - 0 SET 1 2 - 0

El revés de Rafael Nadal se va fuera 15 - 0 SET 1 2 - 0

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red YUICHI SUGITA EN BLANCO. VAYA INICIO DE WIMBLEDON DE RAFA NADAL !!! Todavía se encuentra adaptándose al césped del All England Lawn Tennis londinense.

Segundo servicio liftado de Yuichi Sugita, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Ace de Yuichi Sugita con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 30 - 0 SET 1 1 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Yuichi Sugita que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Saque plano de Yuichi Sugita, el resto de Rafael Nadal se va fuera COMIENZA EL PARTIDO Y YUICHI SUGITA SE BENEFICIA DEL PRIMER BREAK DEL PARTIDO. Rafa Nadal ha comenzado muy agresivo, golpeando con su derecha pero sin afinar en la línea que sirve de fondo de pista.

0 - 0 SET 1 1 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Rafael Nadal comienza el partido renqueante y acumulando errores con su derecha. Todo es así que se complica un juego que tenía encarrilado con 30-0 y le brinda la oportunidad al asiático de contar con SU PRIMERA PELOTA DE RUPTURA. 40 - 30 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 30 - 30 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 15 - 30 SET 1 0 - 0

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red

Y, en el segundo punto, se escurre el rival de Rafa Nadal. Yuichi Sugita ha querido reaccionar al contrapié del manacorense y la consecuencia es que se ha ido al verde londinense. 0 - 30 SET 1 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Yuichi Sugita y consigue el punto Partido que empieza con caída de Rafa Nadal, que le ha servido para esquivar el resto largo del jugador nipón. Susto para comenzar. Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Yuichi Sugita se va fuera Todo preparado en la pista 1 de Wimbledon, que presenta una buena entrada. Está nublado pero no lloverá. Es más, la temperatura es primaveral. El juez de silla será el francés Pierre Bacchi. Y, en el horizonte, un partido polémico porque ya espera en segunda ronda el controvertido australiano Nick Kyrgios.

A Rafa Nadal siempre le cuesta, sobre todo al principio, jugar contra un tenista que no conoce. Se ha medida 16 veces a tenistas japoneses (13 contra Kei Nishikori) y ha sacado adelante 14 de ellos. Como anécdota tenemos que siempre ha ganado un Tie Break contra jugadores del país del Sol Naciente. Habitual del equipo de Copa Davis de Japón, llegó a ser el 36 del mundo allá por octubre de 2017. Su mayor éxito es el título de Antalya en 2017 (en césped) o los cuartos de final en ATP 500 como el Godó 2017, Dubai 2018 o Halle 2018 (también sobre hierba) de esta temporada. Su mejor actuación es la segunda ronda alcanzada en 2017 cuando ganó el único partido de este torneo al Wild Card Brydan Klein. Procedente de la Qualy, la semana pasada se encargó de eliminar en tres sets al argentino Carlos Berlocq, al italiano Stefano Napolitano y a un viejo conocido de Rada Nadal en Wimbledon, el checo Lukas Rosol. Yuichi Sugita, natural de Sendai, es el 274 del mundo, diestro con revés a dos manos, ya cuenta con 30 años de edad. Ha participado cuatro veces en el cuadro principal de este Grand Slam, donde más ha aparecido en su carrera. No juega en ATP desde el pasado octubre cuando cayó en primera ronda en Tokyo ante Kei Nishikori. Tras cinco horas y cuarto, Rafa Nadal acabó cayendo en el último set por 8-10 y no pudo alcanzar una final que se le resiste desde 2011. El manacorense ha alcanzado cinco en este escenario, pero solo se proclamó campeón en dos (2008 y 2010). Una trayectoria extensa en sus 13 participaciones, nada que ver con su rival de hoy.

Se presenta como número dos del mundo, aunque la organización de Wimbledon le haya relegado, de forma incomprensible, como tercer cabeza de serie. En estas dos primeras semanas tendrá que defender 720 puntos como corresponden a las semifinales alcanzadas el año pasado cuando fue eliminado por Novak Djokovic. Rafa Nadal comienza de esta manera la segunda parte de la temporada, antes del parón veraniego, después de una primera mitad de año protagonizado por su final en el Open de Australia, sus problemas físicos que le han lastrado en algunos torneos de tierra batida, y por la consecución del citado Roland Garros y del Masters 1000 de Roma. Después de dos amistosos en hierba como preparación para el grande por excelencia de la hierba, dos encuentros que saldó con derrota; Rafa Nadal se presenta en el All England Lawn Tennis & Croquet Club de Londres como lo viene haciendo los últimos años: como campeón de Roland Garros. Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores del tenis español, muy buenas tardes a todos los aficionados del deporte en general. A continuación, ofreceremos en directo el debut de Rafa Nadal en Wimbledon en este 2019. Hoy se medirá por primera vez en su carrera al japonés Yuichi Sugita.