Tenis - Wimbledon Las niñas prodigio, una norma en el tenis femenino

Seguir José Carlos Carabias @JCarlosCarabias Actualizado: 03/07/2019 01:52h

Lejos de abandonarse al abatimiento o a la pérdida de ánimo o fuerza, la veterana Venus Williams optó por la generosidad y la nobleza de carácter unos minutos después de ser vapuleada por la niña prodigio que ha epatado en Wimbledon, Cori Gauff. «Creo que su límite es el cielo», dijo la mayor de las hermanas Williams, que han dominado el tenis durante las últimas décadas, en versión Serena o en clave Venus. Gauff tiene 15 años cumplidos el 13 de marzo. La pentacampeona de Wimbledon, 39. «Coco» Gauff impacta por su rotundidad y ambición, pero no es pionera ni exploradora de nuevas tierras. El tenis es un deporte pródigo en casos de precocidad. Antes que ella, y sin remontarnos al pleistoceno de las raquetas de madera, MartinaHingis, Jennifer Capriati o Mónica Seles ya fueron muy prematuras para su edad.

«No estaría aquí si no fuera por Venus. Le dije que siempre fue mi fuente de inspiración. Siempre quise decírselo, pero nunca antes había tenido el valor de hacerlo», devolvió el cumplido Cori Gauff, a quien bendice y representa la empresa de Roger Federer, Team 8. «Ha sido educada para grandes cosas y solo es el comienzo», vaticina Tracy Austin, comentarista de la BBC quien, también precoz, ganó el Abierto de Estados Unidos en 1979 con 16 años. «Veo la forma en que juega y me llevaría una sorpresa si no es la número uno del mundo cuanto tenga 20 años», pronosticó John McEnroe, quien, al contrario que la mayoría de las chicas campeonas, consiguió su primer torneo profesional con 19 años. Mayor, en comparación con ellas.

La precocidad parece un precepto de cumplimento obligado en el sector femenino del tenis. La WTA tuvo que modificar las normas en el cambio de siglo por la aparición de la estadounidense Jeniffer Capriati, la jugadora profesional más joven en disputar una final (13 años y once meses) y la cuarta con menos edad en ganar un torneo (14 años y seis meses). Lo hizo ante una adversaria de renombre, Zina Garrison, en San Juan de Puerto Rico. La ascensión adolescente de Capriati impulsó a la WTA a una regulación que impide jugar más de diez torneos hasta los 16 años. Tal vez por el carácter prematuro de su éxito, Capriati también se retiró joven y cayó en el pozo sin fondo de las adicciones, las rehabilitaciones y las clínicas de desintoxicación.

Aunque las tablas de estadísticas reflejan que Tracy Austin y Mónica Seles cazaron su primer grande (Abierto de Estados Unidos y Roland Garros, respectivamente) casi en la niñez (16 años), nadie atesora tanta purpurina a corta edad como Martina Hingis. La suiza de origen eslovaco ganó con 17 años y en la misma temporada (2017) el Abierto de Australia, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos. Propietaria de aquella derecha profundísima y el imponente revés a dos manos que dejó pequeño al de Steffi Graf, con 16 años y seis meses se convirtió en la número uno más joven de la historia del tenis.

Pero el elixir del éxito le pasó factura con la misma contundencia. Cansada de ganar todo, comenzó a aburrirse. Se retiró dos veces. La primera, en 2002, por varias lesiones seguidas. La segunda, en 2007, por un positivo de cocaína que la manchó con dos años de suspensión.

Es el destino trágico de las campeonas jóvenes. A la serbia Mónica Seles no la retiraron las drogas ni el tedio, sino un loco que la acuchilló por la espalda mientras descansaba en la silla durante un partido en Hamburgo. Seles había ganado su primer título en Houston, con 15 años, ante la legendaria Chris Evert. Venció en Roland Garros a los 16. Y, entre alarido y alarido, alcanzó el número uno mundial con 17. Nunca volvió a ser la misma después de la agresión de 1993.

Son ellas las precoces, porque los chicos tardan más. Michael Chang se impuso en Roland Garros con 17 años. Yel imponente Boris Becker, en Wimbledon con 18. Es ahora el turno de Gauff para refrendar la supremacía femenina en este ranking.