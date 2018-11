Nuevo enfado de Muguruza con su entrenador y un cámara: «¿Has terminado ya de molestarme?»

Garbiñe Muguruza ha avanzado a semifinales del WTA Elite Trophy, el torneo que se disputa en la localidad china de Zhuhai, después de remontar su encuentro ante la letona Anastasija Sevastova (6-7(4), 6-2, 7-6(1)), en el que fue capaz de salvar tres bolas de partido en contra.

La número 17 del mundo, abonada en los últimos años a la disputa de las Finales de la WTA, tuvo que sobreponerse a un inicio adverso en su duelo de este viernes en el denominado 'Masters B'. Así, se vio pronto con un 1-4 en contra, aunque fue capaz de devolver el 'break' a su rival en el séptimo juego.

Después de defenderse de una pelota de set de Sevastova, la de Caracas forzó el 'tie-break', donde la tenista báltica se mostró más solvente. Los nervios y la tensión se dejaron sentir en un primer parcial en el que la española discutió con su entrenador por sus sensaciones, junto antes de encararse con un cámara que estaba grabando la conversación.

Peak on-coart coaching.



"I don't feel shit"

"I try bla, bla, bla..."



"Are fucking done bothering me with the camera?"#Muguruza#WTAEliteTrophypic.twitter.com/l5jjcn8RVQ