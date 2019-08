S. D. | Agencias Actualizado: 28/08/2019 09:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La tenista española Carla Suárez, número 33 de la WTA, se retiró este martes de su partido de primera ronda en el Abierto de EE.UU., en el que se enfrentaba a la húngara Timea Babos, tras terminar el primer set, que perdió por 6-2.

La decisión se produjo apenas 10 días después de renunciar a su participación en el Abierto del Bronx (Estados Unidos) para tratarse de las dolencias que le han afectado en las últimas semanas en la cadera y espalda.

No le fue mucho mejor a Sara Sorribes, quien adiós al Abierto de Tenis de Estados Unidos en un partido rápido y sin apenas oportunidades contra la estonia Anett Kontaveit, que se saldó con dos sets a 6-1 y 6-1.

Sorribes, número 83 de la WTA, perdió ante Kontaveit, en el 21 de la clasificación, en un partidos de apenas 54 minutos en el que la estonia no dio oportunidad a la española.

Tampoco Bautista Agut escapó de la derrota sorpresa al perder ante el kazako Mikhail Kukushkin, número 43 del mundo, por 3-6, 6-1, 6-4, 3-6 y 6-3, y al que había ganado en los tres enfrentamientos anteriores.

Guillermo García-López no consiguió pasar a segunda ronda al caer ante el estadounidense John Isner, número 14 de la ATP, por 6-3, 6-4 y 6-4.

En el capítulo de victorias, Verdasco ganó a Kamke por 6-3, 3-6, 6-1 y 6-2 en un partido en el que no dio tregua a su rival: «Me he encontrado bien, menos un par de juegos en que he sacado mal en el segundo set y la verdad que, quitando esos dos juegos en general, me he encontrado bien todo el partido».

Pablo Andújar superó la primera ronda al derrotar al jugador de Reino Unido Kyle Edmund en un partido sufrido y largo por 6-3, 6-7, 5-7, 7-5 y 2-6.

Andújar consiguió remontar el juego en el segundo set, donde se sobrepuso a Edmund, aunque el partido fue reñido y alcanzó las cuatro horas y 21 minutos de duración, sin decantarse a favor del español hasta las últimas jugadas.