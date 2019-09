Cinco horas de durísima batalla después, a un suspiro de despeñarse por el abismo de la derrota frente al que le puso un heroico Medvedev, Rafael Nadal rompió a llorar. El balear, que se había adelantado 2 sets a 0, vio como el ruso se aferraba a la vida incluso con un 'break' de desventaja en el tercero, hasta el punto de igualar la contienda y reservar el desenlace para un quinto set de infarto.

Terminó embolsándoselo Nadal, tremendo el mérito cuando se habla de un tipo de 33 años. Son ya 19 Grand Slams en su palmarés, sólo uno menos que Federer, tres más que Djokovic. Quizá por caer en la cuenta de su lugar en la historia, quizá fruto de un desgaste titánico, quién sabe por qué (y qué más dará), al tenista español sólo le quedaron lágrimas cuando se dispuso a celebrar uno de los triunfos más sufridos de toda su carrera.

