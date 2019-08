US Open Medvedev da un bochornoso espectáculo en su encuentro ante Feliciano López El ruso, que ganó al español (7-6 (1), 4-6, 7-6 (7) y 6-4) afeó un gesto al recogepelotas y se encaró con la grada a quien dedicó una peineta

Es uno de los tenistas jóvenes con mejor proyección. Ganó el Masters 1.000 de Cincinnati y parece que ya va asentando el físico para acometer los partidos largos. Ayer, en el US Open ganó Daniil Medvedev a Feliciano López (7-6 (1), 4-6, 7-6 (7) y 6-4), pero también la animadversión del público, que le ofreció pitidos por su actuación contra un recogepelotas y a la que respondió con una peineta.

Al finalizar el encuentro, los abucheos lo acompañaron durante su discurso y el ruso se mostró muy irónico mientras jaleaba e invitaba a que continuaran los pitos: «Gracias a todos vosotros porque me habéis hecho ganar. Si no hubierais estado aquí hoy, seguramente hubiera perdido porque estaba muy cansado del partido del otro día en el que acabé con calambres. Pero con vuestra energía he ganado. Recordadlo cuando os vayáis a dormir hoy, he ganado gracias a vosotros. Cuanto más me pitéis, más ganaré. Por vosotros. Gracias».