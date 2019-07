Wimbledon Pepe Vendrell: «La clave será cómo gestiona la emoción Roberto Bautista» El entrenador del español analiza el choque ante Guido Pella y el crecimiento del jugador en el ascepto mental y emocional

«No estoy acostumbrado a esta atención», sonreía Pepe Vendrell después de salir del entrenamiento con su pupilo, Roberto Bautista. Es la primera vez que el tenista de Castellón de la Plana llega a los cuartos de final de Wimbledon -y la segunda vez que alcanza esta ronda en un Grand Slam, tras lograrlo en Australia a principios de año-, por lo que es una novedad para todo el equipo. Y de eso, precisamente, discurre la charla en un rinconcito del Aorangi Park.

Roto su límite en la hierba, tiene una gran oportunidad de seguir escalando en la historia de Wimbledon. Hoy (14.00 horas, Movistar), se enfrenta a Guido Pella, con quien tiene muchas semejanzas. «Ojalá algún día estar en cuartos sea algo más natural para nosotros, pero de momento no lo es y tenemos que vivirla como es, una situación nueva. Tenemos que intentar gestionarla desde el interior para poder ofrecer el mejor tenis que se pueda. Creo que eso marcará el partido. No tanto tenístico, porque a estos niveles los dos están en lo más alto, pero sí de más control mental».

Un ejercicio en el que han estado trabajando mucho sobre todo tras el fallecimiento de la madre del jugador, poco antes de Roland Garros del año pasado. «No es que tengamos magia, solo intentamos hablar con Roberto, naturalizar todo lo que le está pasando y tratar de comprender por qué ocurre lo que ocurre en los partidos. ¿Hay un problema de técnica o de qué? No, no siempre es un problema de técnica. A veces es porque hay que entender cómo funcionan las cosas que funcionan y por qué no las demás», prosigue, incluyéndose a sí mismo en el aprendizaje.

Contra Guido Pella, a quien ha ganado una vez y ha perdido otra, Vendrell analiza las ventajas de Bautista, consciente como es de que los niveles son parejos y las ganas altísimas en ambos casos: «Son dos chavales que llegan en la misma situación, algo nuevo para los dos. Se ha de repartir esa responsabilidad de la novedad, que no solo sea presión por nuestra parte». Y aunque no tenga una fórmula mágica, sí ha tenido muchas conversaciones con el jugador, afianzándose en lo que es él en la pista para seguir creciendo. «En este mundo si estás siempre encima de tus errores y debilidades, tu fuerza interior merma. Tiene que saber qué hace bien y perfeccionarlo, es lo que da más calma. La mejora la planteamos desde lo que hacemos bien, y a partir de ahí, progresar en cosas que le cuestan un poco más».

¿Qué hace bien Roberto Bautista? «Su intensidad de juego, su consistencia, su agresividad. Hace que las cosas dependan de él, que las decisiones del juego estén más cerca de él que del contrario. Para eso ha aprendido a ser un poco más atrevido, para generar estrés en el otro, que no esté cómodo». ¿Cómo lo logra? «Hace meditación, ejercicios de control de los pensamientos, de tener plena conciencia en lo que hace. En un mundo con tanta obsesión como el tenis, esto ayuda mucho». Hoy Pella pasa por su diván.