Tenis Del Potro, pesimista tras su última lesión «Es triste para mí volver a pasar por esto. Si el otro día fue mi último partido de tenis o no, hoy no lo sé»

El tenista argentino Juan Martín del Potro confirmó que este sábado será operado en Barcelona de la rodilla derecha tras la fractura de rótula que sufrió el miércoles durante el torneo de Queen's en Londres, algo que, dijo, le sumerge en la tristeza y le hace dudar de si ese fue su último partido.

«Mañana ya voy a ser operado y no puedo hablar mucho más que eso. No sé qué va a pasar más adelante. Ojalá que pueda recuperarme bien y pueda volver a tener salud en mi rodilla, y si el otro día fue mi último partido de tenis o no, hoy no lo sé», dijo este viernes el de Tandil en un vídeo que subió a su cuenta de Instagram.

Según comunicó el jueves su equipo de prensa, la nueva lesión -que llega precedida de otra rotura de rótula a finales de 2018, que le obligó a terminar la temporada- conllevará para Del Potro perderse Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada.

«Hola a todos. Quería contarles que como seguro ya saben, me fracturé de nuevo la rodilla derecha, y después de haber hecho estudios y hablar con los médicos me aconsejaron que la cirugía era el mejor tratamiento», comienza el mensaje del tenista.

«Les pregunté cuál era la mejor opción pensando en mi salud y rodilla y no en el tenis, y me contestaron, sin duda, que la operación era la opción correcta», señala.

«Como se imaginarán es un momento duro, es triste para mí volver a pasar por esto. No me lo esperaba ni un poco», continúa, y agrega que «seguramente» durante su recuperación tendrá las cosas «un poco más claras» y sabrá «para qué» está «más adelante».

«Agradecerles el apoyo y la fuerza que me dan y el cariño que me transmiten», concluye.

Del Potro se lesionó al resbalarse en el segundo set de su enfrentamiento de primera ronda con el canadiense Denis Shapovalov.