Así fue el primer partido de Nadal en Montecarlo 2003

Ha ganado once veces, ha sido finalista otras dos y solo se ha dejado una edición sin disputar desde 2003. Pero todos tenemos un pasado, incluido Rafael Nadal, que llegó por primera vez al Masters 1.000 de Montecarlo con solo 16 años.

Su primer rival, Karol Kucera, ya sufrió de lo que era capaz el balear, pues fue superado por 6-1 y 6-2. También ganaría a Albert Costa (7-5 y 6-3). Guillermo Coria pondría fin a su primera participación por 7-6 (3) y 6-2.

