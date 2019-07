Las cuentas de Rafa Nadal para recuperar el número uno en 2019

Seguir Carlos Tristán González @trisglez Madrid Actualizado: 16/07/2019 16:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La victoria de Novak Djokovic en Wimbledon no hizo otra cosa que confirmar la hegemonía del «big three» en el tenis contemporáneo. Roger Federer pudo hacerse con el que habría sido el vigésimo primer Grand Slam de su carrera, pero desperdició dos bolas de partido y acabó pagándolo. Así, el tenista serbio consiguió su décimo sexto grande, colocándose a dos de Rafa Nadal, el tercero en discordia. La clasificación de Grand Slams se aprieta, no así el ranking mundial ATP, donde Djokovic gobierna con puño de acero. Pero, ¿puede Nadal recuperar el número uno en 2019?

No es fácil. Djokovic posee ahora mismo 12.415 puntos, por los 7.945 de Nadal. La ventaja del serbio es, por tanto, de 4.470 puntos. El gran estado de forma del reciente ganador en la hierba de Londres hace difícil imaginar una severa pérdida de puntos en su casillero, pero el calendario, en cierto modo, podría favorecer al tenista español.

Quedan por jugarse un Gran Slam (US Open), cuatro Masters 1000 (Montreal, Cincinnati, Shanghái y París) y la Copa de Maestros -al margen de distintos ATP 500-. Hay 8.000 puntos en juego. Y he aquí el dato: Djokovic defiende 5.690 puntos hasta finales de año, mientras que Nadal solo 1.720. La lesión en Estados Unidos el año pasado le impidió puntuar en la segunda parte de la temporada, por lo que si este año no es castigado por su estado físico, podría remontar.

Preparación para el US Open

Las primeras citas en el calendario son Montreal y Cincinnati, torneos de preparación antes de la gran cita en Nueva York. Nadal, en principio, solo participará en una de ellas, toda vez que quiere reservar sus rodillas para el Grand Slam. Teniendo en cuenta que defiende los 1.000 puntos de Montreal, es probable que sea en Canadá donde finalmente juegue, sacrificando Cincinnati.

Djokovic, por su parte, logró ganar Cincinnati el año pasado (Nadal no lo disputó), pero apenas sumó 90 puntos en Montreal. Al contrario que el tenista español, el serbio sí parece que competirá en ambos torneos anteriores al US Open, pudiendo ampliar su ventaja aún más (o reducirla).

US Open

A finales de agosto comenzará el US Open. Una desafortunada lesión en semifinales el año pasado le impidió a Nadal pelear por la final. El tenista español defiende 720 puntos, por los 2.000 de Djokovic, vigente campeón. Todo lo que sea mejorar lo de 2018 y un tropiezo -inesperado- del serbio acercaría a Nadal al número uno. El tenista español acecharía el podio del ranking mundial.

Un final emocionante

Tras el último Grand Slam de la temporada quedarán dos Masters 1000 por jugarse. París y Shanghái, donde Nadal no defiende puntos y Djokovic sí, concretamente 1.600, pueden ser decisivos en la lucha por el número uno. Está por ver en qué condiciones físicas llegan ambos tenistas al final de una temporada de lo más exigente, pero si las lesiones les respetan, puede abrirse una batalla por el podio de la ATP de lo más emocionante.

Si, y solo si Nadal compitiera hasta el final, podría tener en la Copa de Maestros la gran oportunidad de asaltar el número uno mundial. El año pasado, por la lesión, no pudo disputarla. Djokovic cayó en la final ante Zverev, por lo que defiente otros 1.000 puntos. Este torneo es uno de los pocos que le quedan a Nadal por añadir a sus vitrinas, lo que sería una motivación extra. 2.000 puntos están en juego.

Así, y a modo de conclusión, si Nadal consiguiera reeditar su triunfo en Montreal, mejorara su posición en el US Open de 2018 y pudiera competir hasta finales de año por el resto de puntos, el número uno, hoy lejano, podría ser una realidad.

El factor Federer

En esta lucha entre el número uno y dos del mundo no hay que olvidarse del tercero en discordia. Federer tiene ahora 7.460 puntos y tendrá que defender 2.400 hasta finales de año. No conviene perder de vista al máximo ganador de Grand Slams de la historia.