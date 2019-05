El punto más loco de la temporada de tenis: amago, bote pronto y dejada entre las piernas

El uruguayo Pablo Cuevas dejó en la final del ATP 250 de Estoril uno de los puntos más increíbles que se recuerdan en el tenis profesional. Tras haber perdido el primer set ante el griego Tsitsipas, y con un 'break' abajo en el segundo, se sacudió la vergüenza para protagonizar una acción tremendamente estridente.

🇺🇾 @PabloCuevas22 with the shot of the tournament (and probably season 😳😱🔝)#EstorilOpen | @ATP_Tourpic.twitter.com/M8uN2cM0EJ