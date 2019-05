Los dos puntos imposibles de Tsitsipas que desquiciaron a Nadal

Actualizado: 12/05/2019 10:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Rafa Nadal tampoco estará este año en la final del Mutua Madrid Open.Stefanos Tsitsipas se impuso al tenista español en semifinales en un encuentro que enfrentó al mejor jugador de la historia en tierra con una de las promesas del tenis mundial. El griego se hizo con el primer set, y aunque Nadal castigó a su rival en el segundo, el tercero cayó finalmente del lado de Tsitsipas, gracias, en parte a puntos como este.

Nadal se encontró con un muro en Madrid, un rival de apenas 20 años al que solo le quedaba ganar al español de los tres «gigantes» de este tiempo -Djokovic y Federer-. En la segunda semifinal de este torneo, Tsitsipas demostró algunas de sus mejores cualidades, sobreponiéndose cuando su rival le superaba y exhibiendo una rapidez de piernas que terminó por desesperar a Nadal en muchos momentos del partido.

Al término del partido, Tsitsipas señaló a pie de pista que esta había sido «una de las victorias más difíciles». de su carrera. «Todo ha sido muy complicado cuando Rafa me rompió el saque con 5-2 (tercer set), pero estaba mentalmente preparado para la lucha, y por eso estoy contento con esta victoria. He estado concentrado al máximo», dijo. «Había estudiado perfectamente la táctica y el juego de Rafa Nadal y sabía que tenía que estar concentrado durante todo el partido y no bajar ni un ápice la intensidad», resumió.